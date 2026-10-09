El 30 de octubre de 2021, Ole Gunnar Solskjaer y Nuno Espirito Santo estaban sometidos a una enorme presión cuando el Manchester United visitó al Tottenham en la Premier League. El United aún se estaba recuperando de una humillante derrota en casa por 0-5 ante el Liverpool, que amplió su racha sin ganar a cuatro partidos, mientras que el Tottenham había perdido cuatro de sus seis encuentros anteriores y solo tenía un punto más que su rival antes del pitido inicial.

Por ello, el choque fue bautizado como 'El Sackico', un juego de palabras con la expresión española para los partidos de LaLiga entre el Real Madrid y el Barcelona, ya que muchos aficionados y analistas consideraban que el entrenador perdedor estaría destinado a caer por la trampilla. Al final, tenían razón.

El United se impuso con comodidad por 3-0 en el Tottenham Hotspur Stadium gracias a los goles de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani y Marcus Rashford, lo que permitió a Solskjaer dar un enorme suspiro de alivio. En marcado contraste, Nuno mostraba la expresión exasperada de un hombre vacío de toda convicción tras ser abucheado sin descanso por una afición local que ni siquiera vio a su equipo lograr un disparo a puerta.

Efectivamente, apenas dos días después, Nuno fue despedido. Probablemente se podrían haber perdonado los resultados, pero la naturaleza lamentable de las actuaciones del Tottenham hizo que un cambio fuera una necesidad.

Ese mismo destino podría recaer este fin de semana sobre Michael Carrick o Roberto De Zerbi, con El Sackico 2.0 programado para disputarse el sábado en Old Trafford. Esta vez, el United está tres puntos por encima del Tottenham, que todavía busca su primera victoria de la campaña 2026-27. El equipo de De Zerbi solo ha marcado dos goles en cinco partidos, así que es fácil trazar paralelismos con el inofensivo conjunto de Nuno.

Pero que no haya ninguna duda: Carrick pisa un hielo más fino que su homólogo italiano. Después de haber sido señalado como posible aspirante al título en la pretemporada, es una vergüenza que el United esté hundido en la 12ª posición, y no habrá excusa para otro gran tropiezo. Si Carrick no puede lograr una victoria que eleve la moral, tal y como hizo Solskjaer, todo quedará sentenciado para el hombre que por estas fechas, hace cinco años, ejercía como ayudante del noruego.