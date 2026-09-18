Bayern de Múnich y Baviera: cómo el Oktoberfest está en el corazón de la profunda conexión del gigante de la Bundesliga con su región de origen

Gracias al auge de las redes sociales, un aspecto cada vez más popular de la conexión del Bayern con la región de Baviera son las celebraciones del Oktoberfest del club, conocidas localmente como la Wiesn, la «quinta estación» de Múnich, entre finales de septiembre y principios de octubre.

El Oktoberfest comenzó en 1810, cuando se invitó a la gente de Múnich a celebrar el matrimonio del príncipe Ludwig con la princesa Therese de Sajonia-Hildburghausen. Hoy, es en la práctica una celebración de la cultura popular bávara.

Parece ser un requisito no oficial para jugar en el club sumarse a la fiesta, y el Bayern lleva décadas celebrando la ocasión. Si se repasan los archivos, se encuentran fotos de iconos del Bayern como Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn y Lothar Mathaeus participando.

Eso significa ponerse la indumentaria tradicional bávara, incluidos los lederhosen (pantalones cortos de cuero con breaches), la característica camisa y chaqueta trachtenhemd y trachtenjacke, los zapatos trachtenschuhe y quizá incluso un trachtenhut (sombrero tradicional), y dirigirse a una de las carpas construidas especialmente para tomar unos pretzels y jarras de cerveza.

Getty Images

Al explicar la participación del Bayern en el festival en 2014, Bavarian Football Works escribió: «Los jugadores y el personal del Bayern de Múnich llevan años asistiendo al festival. Últimamente, la visita oficial ha tenido lugar el último fin de semana. Se les puede encontrar en la carpa Kaferzelt, posando para fotos con un imitador del rey Ludwig y reforzando la unión del equipo con cerveza y pretzels.

«La conexión del Bayern con el festival no termina ahí. Desde 2003, el club mantiene una sólida asociación con Paulaner, una de las cerveceras oficiales del Oktoberfest. Paulaner proporciona 100 litros de cerveza por cada gol marcado por un jugador del Bayern e invita al equipo a celebrarlo en su carpa cada temporada del festival».

Las fotos que salen de ahí siempre gustan mucho, ya que los equipos masculino y femenino, el cuerpo técnico y sus familias se vuelcan por completo, aunque no estamos convencidos de que realmente se beban tantas jarras tratándose de deportistas modernos centrados en rendir al máximo.

En declaraciones a la web oficial de la Bundesliga sobre el evento de este año, el exextremo del Liverpool del Bayern Luis Diaz dijo: «Para mí, el Bayern es especial. El Oktoberfest es algo enorme en Múnich. El año pasado lo viví, pero no de la manera que me habría gustado. Creo que este año me voy a meter un poco más de lleno, iré con la familia y con un hermano que tengo aquí.

«Voy a intentar disfrutarlo mucho más, acercarme más a la cultura porque es realmente bonito ver a toda la gente vestida para el Oktoberfest. Es increíble. Es un evento realmente bonito». Añadió: «Una buena fiesta. Un gran evento. Siempre hay mucha gente. Me vestiré bien».