El único problema para Toppmoller, después de superar por la regla de los goles fuera de casa al United, era que, a esas alturas de la temporada, el Leverkusen ya empezaba a acusar el desgaste. Dos derrotas consecutivas, en casa ante el Werder Bremen y a domicilio frente al Nurnberg, habían permitido al Dortmund arrebatarle el liderato de la Bundesliga.

El Leverkusen logró vencer por 2-1 al Hertha Berlin en su último partido, el 4 de mayo de 2002, gracias a un doblete de Ballack. Pero el Dortmund derrotó al Bremen por el mismo resultado para conquistar el título por un solo punto y condenar al «Neverkusen» a su cuarto subcampeonato en apenas seis temporadas.

Así, la presión sobre el equipo de Toppmoller había aumentado de cara a la final de la Copa de Alemania contra el Schalke, disputada el fin de semana siguiente, y resultó una carga demasiado pesada en Berlín. Pese a adelantarse en el Estadio Olímpico por medio de Berbatov, perdía por 4-1 cuando Kirsten recortó distancias a falta de poco más de un minuto para el final del tiempo reglamentario.

Tras esas dos decepciones, toda la temporada del Leverkusen pasó a depender de que lograra sorprender al Madrid en la final de la Champions League del 15 de mayo. Bild escribió entonces: «No puede ser que este gran equipo acabe con las manos vacías. Esa no puede ser la voluntad de los dioses del fútbol...»

Sin embargo, Toppmoller admitió abiertamente antes del partido que los «galácticos» de Vicente Del Bosque eran «mejores que el Leverkusen en todo». Además, las bajas de dos jugadores enormemente influyentes, Nowotny y Ze Roberto, por lesión y sanción, respectivamente, supusieron un duro golpe para una plantilla cuya confianza ya estaba mermada tras dejar escapar la Bundesliga.

Por eso, existía el temor real de que el Leverkusen se viniera abajo tras encajar en el minuto ocho en Hampden, en una jugada que enfureció a Toppmoller. «Durante la preparación del partido, insistí hasta la saciedad en los saques de banda de Roberto Carlos. Sabíamos cómo eran», lamentó indignado. «Y entonces nos sorprendieron con un saque de banda que acabó con el gol de Raul para poner el 1-0».

Sin embargo, Lucio, el brillante central brasileño que había marcado el gol decisivo en la dramática victoria sobre el Liverpool en cuartos de final, empató apenas seis minutos después. Y, aunque Zidane devolvió la ventaja al Real justo antes del descanso con un gol espectacular, el Leverkusen siguió atacando.

«Estábamos en mejor forma física que el Real Madrid, lo cual era extraño», aseguró Ballack. «Llegamos con lo justo a la vuelta de semifinales contra el Manchester United, pero dos semanas después nos sentíamos completamente recuperados para la final. En el fútbol no siempre se puede explicar todo. Pero, cuando recuerdo la última media hora contra el Madrid, ellos estaban agotados y nosotros dominamos por completo el partido. Si hubiéramos empatado entonces, estoy seguro de que habríamos acabado ganando en la prórroga».

Pero el Madrid resistió y conquistó su segunda Copa de Europa en tres temporadas, mientras que a Toppmoller le tocó la ingrata tarea de levantar el ánimo de unos jugadores destrozados por tres reveses traumáticos: «Lo primero que pensé después de la final de la Champions League fue: “Maldita sea, tendríamos que haber ganado porque fuimos el mejor equipo”. Pero luego les dije a los jugadores en el vestuario que habían hecho un recorrido brillante. En aquella época jugábamos el fútbol más atractivo de Europa. Y nos ganamos mucho reconocimiento en el extranjero».

Al final, aquello no contó demasiado, al menos a ojos de quienes le habían contratado. Antes de Glasgow, el director deportivo del Leverkusen, Reiner Calmund, había dicho que «sin un título no vales nada en este mundo». Por eso, el despido de Toppmoller en febrero de 2003, tras una mala racha de resultados, quizá no debería haber sorprendido tanto a los observadores externos.

Lo único que de verdad importaba a los dirigentes del BayArena era desprenderse del apodo de «Neverkusen», sobre todo porque Ballack admitió posteriormente que el historial de fracasos del club pesó mucho sobre los jugadores en el tramo decisivo de la lucha por el título. Toppmoller, no obstante, sigue orgulloso de su etapa en el BayArena y asegura que no se arrepiente de cómo transcurrió.

«No añoro ningún título perdido», afirmó. «Cuando era joven siempre decía: no me interesan los trofeos, quiero ofrecer a la gente partidos atractivos. El fútbol debe entusiasmar. Y eso es lo que conseguimos entonces».

Está claro que eso no alivió la decepción de quedarse sin un solo título, como dejó claro Berbatov sin rodeos. Pero, aunque el Leverkusen de Toppmoller no cosechara éxitos, era innegablemente emocionante verlo jugar, y quizá eso también sea una victoria.