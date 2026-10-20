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Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

Barcelona y Lamine Yamal parecen imbatibles, pero el duelo de Champions League contra el PSG demostrará lo buenos que son realmente

Los azulgranas han ganado los 11 partidos que han disputado esta temporada, pero ¿son lo bastante buenos para mantener su pleno de victorias en el Parque de los Príncipes?

Mark Doyle
Traducido por

  • Hace poco más de un año, antes de la visita del Paris Saint-Germain, Pedri afirmó que el Barcelona era el mejor equipo del mundo y Lamine Yamal, que regresaba al equipo, dijo que tenían la «misión» de demostrarlo ganando la Champions League. Sin embargo, a la noche siguiente, en Montjuïc, el PSG puso a los azulgranas en su sitio: los hombres de Luis Enrique remontaron para imponerse por 2-1 a un rival que hasta entonces estaba invicto gracias a un gol tardío de Goncalo Ramos.

    Puede que solo fuera un partido de la fase de liga, pero supuso una seria demostración de fuerza por parte del vigente campeón de Europa, que había llegado a Cataluña sin cinco jugadores clave, entre ellos toda su delantera titular. Es comprensible que los jugadores del PSG disfrutaran también de dejar tan clara su ambición tras todas las declaraciones del Barça antes del partido.

    «Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar», dijo Ramos. «Somos los campeones de Europa; no puedo decir nada más». Y no le hizo falta.

    A diferencia del Barça, el PSG había hablado sobre el terreno de juego, y Hansi Flick, entrenador azulgrana, reconoció tras la dura derrota de su equipo: «Hoy no tiene sentido decir que estamos al mismo nivel que el PSG». Pero ¿lo está ahora? El Barça difícilmente podría llegar en mejor forma a la revancha del martes en el Parque de los Príncipes.

  • Cosas que aprender

    هانز فليك
    AFP

    Flick admitió que su equipo no estuvo a la altura ante el PSG, ni con balón ni sin él.

    La derrota ante el PSG apenas desvió al Barça de su camino aquella temporada. Acabó ganando LaLiga con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid, al que venció en el Camp Nou el 10 de mayo para conquistar su segundo título consecutivo. Sin embargo, la forma en que llegó el gol de la victoria de Ramos en el minuto 90 en Montjuïc enfureció a Flick: no era la primera vez que su equipo perdía el orden y la compostura en un momento decisivo.

    «Cuando defiendes con 1-1, tienes que jugar con más inteligencia al final del partido, y eso no ha sucedido», bramó el alemán. «Tenemos que estar más ordenados y cubrir todos los espacios. Hay que aguantar los 90 minutos; todo el equipo tiene que defender, atacar, rendir a un alto nivel con el balón, aprovechar los espacios y participar en la posesión».

    «Ante el PSG se vio que todos saben aprovechar los espacios, quieren el balón... Son cosas que hay que aprender y mejorar».

    Sin embargo, la indisciplina táctica y la fragilidad defensiva del Barça nunca llegaron a desaparecer a lo largo de la temporada 2025-26. Por eso, pese a su brillantez ofensiva, el conjunto azulgrana cayó en los cuartos de final de la Champions League, sorprendentemente derrotado por el Atlético de Madrid por un global de 3-2, sin haber dejado su portería a cero en ninguno de sus 12 partidos.

    Así pues, ¿será diferente esta temporada? ¿Ha hecho realmente lo suficiente en el mercado de fichajes para corregir los defectos del equipo de Flick?

  • Un factor decisivo

    Rodri
    Getty

    El fichaje del mejor mediocentro defensivo del mundo, Rodri, debería ayudar a proteger la frágil defensa de cuatro del Barça.

    Los primeros indicios apuntan a que el Barça está aún mejor preparado para poner en apuros al PSG el martes, al menos en ataque: el equipo catalán promedia 4,4 goles por partido en lo que va de temporada.

    El Barça fracasó de forma sonada en su intento de convencer al Atlético de que se desprendiera de Julian Alvarez, el delantero estrella que quería marcharse, antes del cierre del mercado de verano. Sin embargo, Raphinha ha sido una revelación como delantero. El internacional brasileño está cubriendo de forma sobresaliente el vacío dejado por Robert Lewandowski, mientras que Gabriel Jesus ya da muestras de que podría ser una mejor opción como revulsivo que el frustrante Ferran Torres, que fichó por el PSG en agosto.

    Además, al Barça le sobran opciones en las demás posiciones: Fermin Lopez, Dani Olmo, Anthony Gordon y Karim Adeyemi compiten, en esencia, por los otros dos puestos en ataque, dado que Yamal, al igual que Raphinha, es titular indiscutible. Así, elija a quien elija Flick, tendrá en el banquillo al menos a un par de jugadores capaces de cambiar el partido.

    Pero, aunque el Barça ya ha marcado la asombrosa cifra de 48 goles en una racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones esta temporada, persisten las dudas fundadas sobre la solidez de su defensa, que no deja la portería a cero en la Champions League desde abril de 2025.

    Adelantarse al Real Madrid en el fichaje de Rodri fue, sin duda, un gran golpe del Barcelona. No hay en el mundo un jugador mejor para conservar la posesión y, al mismo tiempo, proteger a la línea de cuatro defensas, dos cualidades de las que los azulgranas carecieron claramente ante el PSG el año pasado.

    De hecho, lo más sorprendente de la derrota no fue que los desmarques bien sincronizados dejaran en evidencia la línea defensiva adelantada de Flick: ya lo habíamos visto varias veces. Lo que realmente llamó la atención fue la contundencia con la que Vitinha y compañía se impusieron en el centro del campo. Flick admitió que tanto Pedri como Frenkie de Jong acabaron exhaustos de tanto correr detrás del balón durante la mayor parte de la segunda mitad. Con Rodri ahora en el equipo, el Barça debería conservar mucho mejor el balón ante el PSG.

    Sin embargo, la defensa sigue pareciendo escasa de calidad.

  • Prueba de fuego

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    Yamal y el Barça buscan demostrar que pueden ser aspirantes de peso a la Champions League cuando llegue el final de la temporada.

    El fichaje de Joao Cancelo, un jugador de gran calidad técnica y extraordinariamente polivalente, ofrece a Flick alternativas en ambos laterales. Y falta le hacen, ya que Jules Kounde y Eric Garcia se perderán el viaje a París. Aun así, el Barça sigue dando la impresión de que una lesión de Pau Cubarsi bastaría para que su defensa se viniera abajo por completo.

    Por supuesto, viajará con confianza. Al fin y al cabo, Nuno Mendes, el único lateral izquierdo del mundo que ha logrado frenar a Yamal de forma sostenida, está de baja por un problema en el muslo. El adolescente tiene así una oportunidad ideal para dejar huella en París. Yamal no ha tenido ningún reparo en expresar que cree merecer el Balón de Oro de este año, pero, incluso al defender su candidatura, reconoció lo único que le falta a su ya brillante palmarés: una medalla de campeón de la Champions League.

    Como señaló Luis Enrique en su rueda de prensa previa al partido, el nuevo formato hace que el resultado de muchos encuentros de la fase de liga tenga poca trascendencia. «La competición empezará en abril, no ahora», dijo el español a los periodistas el lunes. «Y los equipos que estén allí en abril competirán por el trofeo».

    Sin embargo, este sí parece un partido importante para Yamal y el Barça, que atraviesa un momento de forma aún mejor que cuando ambos equipos se enfrentaron por última vez y parece realmente capaz de alcanzar el nivel del PSG esta temporada. Eso sí, le toca demostrarlo, porque, si algo nos enseñó el partido del año pasado, es que los hechos valen más que las palabras.