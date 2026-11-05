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Athens Kallithea GFX HIC 1-1GOAL

Athens Kallithea: Cómo un desconocido equipo griego se convirtió en uno de los clubes con más estilo del fútbol

El presidente del AKFC, Ted Philipakos, describe el proyecto como «una auténtica historia de amor», tras haber desempeñado un papel importante en el cambio de rumbo y de identidad del club.

Krishan Davis
Traducido por

  • Puede que no conozcas al Athens Kallithea por su nombre, pero es muy probable que en algún momento hayas visto una de sus equipaciones y sus inconfundibles diseños, sobrios y con un toque retro. Quizá en un montaje cuidado para redes sociales, en una pista de fútbol cinco o fugazmente por las calles de alguno de los barrios más de moda de cualquier ciudad.

    El club ya compite por encima de lo que cabría esperar de su tamaño en el fútbol griego, pero una transformación entre bastidores le ha dado categoría de club de culto y sigue aumentando su proyección mundial como marca de cultura futbolística. Ahora aspira a lograr un éxito sostenido dentro y fuera del campo y a dar el salto a Europa por primera vez.

    Esta es la historia de cómo un modesto club de Atenas se ha convertido en uno de los más atractivos del planeta. Y aún queda mucho por venir...

  • Insuflando «nueva vida»

    Athens Kallithea Gregoris Lamprakis Stadium
    Athens Kallithea FC

    El Athens Kallithea se ha transformado desde que un grupo encabezado por el presidente del club, Ted Philipakos, se hiciera con el control en 2021, y ha escalado posiciones en el fútbol griego.

    El Athens Kallithea actual es fruto de la visión de su presidente, Ted Philipakos, un grecoestadounidense nacido en Nueva York. Directivo y asesor de marcas apasionado por el fútbol, anteriormente desempeñó un papel importante en la transformación del Venezia, que durante su etapa pasó de la bancarrota en la cuarta categoría italiana a lograr el ascenso a la Serie A.

    Una parte fundamental de aquella transformación fue una nueva identidad de marca, cuidada hasta el último detalle. Philipakos trabajó junto al fabricante Kappa en varios diseños de equipaciones y productos del club que acabaron convirtiéndose en iconos y llevaron a publicaciones de estilo de prestigio como GQ y VERSUS a considerarlo «el club más a la moda del mundo».

    En 2021, Ted y su hermano Peter tuvieron la oportunidad de repetir aquel éxito en Atenas, la ciudad de sus raíces, donde su padre había crecido antes de emigrar a Estados Unidos en 1973, con 19 años. No la dejaron escapar: formaron un grupo inversor y lideraron la adquisición del club que entonces se llamaba Kallithea FC.

    Al igual que el Venezia, el club atravesaba graves dificultades y corría un serio riesgo de desaparecer tras caer a las categorías inferiores del fútbol griego. Su estadio, el Grigoris Lamprakis, conocido popularmente como «El Paso», está excavado en la ladera de un acantilado muy cerca de las antiguas ruinas, literalmente «a la sombra de la Acrópolis», como lo describe poéticamente Philipakos.

    «Básicamente, pensamos: “¿Por qué no hacemos esto en Atenas, en un lugar que nos importa de verdad y que realmente necesita un cambio y un soplo de aire fresco?”», cuenta Philipakos a GOAL. «Decidimos que el Kallithea era perfecto para nosotros y compramos el club cuando estaba en tercera división. Tenía una pequeña pero bonita historia, aunque había pasado por momentos difíciles tras la muerte de su propietario durante muchos años, el señor Salevris (Nikos Salevris, fallecido en 2013), y queríamos darle una nueva vida. Nos gustaban su ubicación, el barrio, los colores y el estadio».

    Además de una renovación integral de la marca que incluyó el cambio de nombre del club a Athens Kallithea, los éxitos sobre el terreno de juego no tardaron en llegar. El Athens Kallithea pronto ascendió a la Super League 2 y, de forma sorprendente, logró subir a la máxima categoría en la temporada 2023-24 tras 18 largos años de ausencia. Pese a ser un equipo modesto, el Kallithea consiguió sumar puntos ante los gigantes griegos Olympiacos, Panathinaikos, AEK y PAOK durante una campaña memorable que, finalmente, acabó con su descenso a la segunda categoría.

  • Expansión mundial

    Athens Kalithea third kit
    Athens Kalithea FC

    El Kallithea presentó recientemente su tercera equipación para la temporada 2026-27, una noticia de la que se hicieron eco medios de todo el mundo.

    Aunque el deseo de volver a la élite del fútbol griego sigue intacto, Athens Kallithea ha ganado una enorme proyección como referente de la cultura futbolística incluso en segunda división. Para un club de su tamaño, cuenta con una identidad de marca excepcionalmente sólida que le ha granjeado seguidores incondicionales en todo el mundo.

    Athens Kallithea presentó recientemente su nueva tercera equipación para la temporada 2026-27, un lanzamiento del que se hicieron eco publicaciones internacionales con grandes audiencias como SoccerBible, VERSUS y Footy Headlines. El club ya había aparecido en GQ, Highsnobiety y la revista MUNDIAL, todas ellas publicaciones influyentes en el punto de encuentro entre el fútbol y la cultura en general.

    La colección de equipaciones de AKFC para 2024-25, cuyo uso se prolongó hasta 2025-26 en contra de lo que Philipakos describe como una «sobreproducción desmesurada» en el sector, acabó vendiéndose en nada menos que 62 países de todo el mundo. Pero ¿cómo ha conseguido Kallithea alcanzar semejante relevancia pese a ser un equipo griego que ha militado mayoritariamente en categorías inferiores, en un país situado en la periferia de la élite futbolística europea?

    Entre los seguidores de Kallithea en el extranjero se encuentra Alex McQuarrie, experto en fútbol griego afincado en Luton y copresentador del pódcast Hellas Footy, que descubrió el club casi por casualidad en 2023. «Cuando vi El Paso por primera vez, me sorprendió no haber descubierto antes esta joya de estadio en pleno corazón de Atenas», cuenta a GOAL.

    «Las fotos no le hacen justicia. Solo puedo describirlo como una versión alucinógena del estadio del Braga, el famoso Estadio Municipal de Braga, situado junto a un acantilado. La música antes del partido creaba un gran ambiente. La afición animaba con fuerza, pero sin agresividad. Y, por supuesto, las equipaciones son de una belleza espectacular. AKFC se ganó al instante un nuevo admirador».

    Tras reunirse con Philipakos 18 meses después, McQuarrie quedó cautivado. «Me impresionó su determinación por buscar la autenticidad y representar con la mayor sinceridad posible la identidad de la zona, una de las más densamente pobladas e históricamente más pobres de Atenas», afirma. «Y no solo a través de las equipaciones, sino también de las redes sociales, el estadio, los patrocinadores y la imagen y el carácter general del club.

    «Está claro que las equipaciones son la puerta de entrada para la mayoría de quienes viven fuera de Grecia, pero creo que, una vez que descubres el club a través de ellas, su historia y sus ambiciones te parecen muy distintas de lo habitual. No es otra historia de un club propiedad de un petroestado o de un multimillonario cuyo único objetivo es convertirse en el más grande o el más exitoso del país, cueste lo que cueste. Para Athens Kallithea es más importante mantenerse fiel a las raíces del lugar y de su gente.

    «Creo que muchísima gente está harta de muchos aspectos del fútbol moderno, y esto parece un antídoto».

  • «Una verdadera historia de amor»

    Athens Kallithea FC Ted Philipakos
    Athens Kallithea FC

    El trabajo de Philipakos con el club ha sido un viaje personal, impulsado por el amor y la ambición

    Para Philipakos, este proyecto nacido de la pasión y convertido en un fenómeno global es una historia que no deja de cautivar. «Primero, es algo personal; es una auténtica historia de amor», afirma el presidente. «Al seguir a este club, probablemente resulte evidente cuánto queremos Peter y yo al club y cuánto nos queremos el uno al otro. Hemos creado en torno a eso una pequeña familia formada por personas que sienten lo mismo, incluidos los socios, el personal y todos los demás. Diría que eso se tiene que notar.

    «Segundo, hay una misión. Peter y yo somos los propietarios, hemos invertido mucho y necesitamos de verdad que este club tenga éxito. Y sí, sería estupendo que en algún momento se reconociera lo que estamos construyendo. Sin embargo, este club no se mueve por el ego, la codicia ni ningún interés personal de ese tipo: nos motiva algo más grande que nosotros. Cuando la misión es clara, tiene sentido y conecta con la gente, eso se acaba notando.

    «Tercero, sin duda ayuda que tenga una visión estética bastante definida, que no se queda en la superficie, sino que tiene profundidad y coherencia en la forma en que encaja todo: las camisetas, lo que se ve en internet, la música del estadio e infinidad de otros detalles sutiles. Es un terreno subjetivo, pero tengo la intuición necesaria para percibir qué imagen debe tener nuestro club y qué sensaciones debe transmitir. Creo que eso ayuda a captar la atención de la gente».

    El presidente del Kallithea insiste en que su tamaño no supone un obstáculo y, para ser justos, es difícil llevarle la contraria: «Como club más pequeño, no tenemos los recursos ilimitados ni el alcance entre el gran público de los clubes de élite, pero eso no limita la fuerza de nuestra identidad. De hecho, algunos clubes de élite se han convertido en entidades corporativas difíciles de manejar, y eso puede empezar a desdibujar su auténtica identidad, mientras que la nuestra quizá se transmita de forma más directa».

  • Estética distintiva

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Philipakos y su equipo han acertado de pleno con la identidad visual de inspiración retro del Kallithea, y eso se refleja claramente en sus equipaciones.

    La comprensión que tiene Philipakos del espíritu de la época se refleja en el atractivo que las equipaciones del Kallithea siguen teniendo en todo el mundo. Reúnen todos los rasgos de las elegantes camisetas que llevaron al Venezia a otra dimensión, pero incorporan detalles únicos que las hacen inconfundiblemente griegas y refuerzan el sentido de pertenencia al club y a la ciudad. Entre ellos figuran su patrocinador principal, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (o ΕΜΣΤ), y la característica tipografía de este.

    La belleza reside en la sencillez de unos diseños atemporales, que desprenden estilo sin caer en excesos con su estética de inspiración retro. Esta temporada, las equipaciones de primera, segunda y tercera se articulan en torno a un cuello sencillo, paneles discretos, finas rayas verticales y esa amplitud característica de otra época. Juntos, estos elementos dan lugar a un resultado elegante sin esfuerzo.

    El lanzamiento de una equipación del Kallithea siempre viene acompañado de una cuidada sesión fotográfica bañada por el sol, más propia del mundo de la moda y realizada, en ocasiones, incluso en película de 35 mm. Se inspira en la edad de oro de la cultura griega de los años 60 y 70, en un guiño a la fundación del club en 1966.

    «Combinamos eso con una sensibilidad ateniense moderna», cuenta Philipakos a GOAL. «Nos gusta jugar con dualidades que reflejan la ciudad de Atenas: lo nostálgico frente a lo contemporáneo, lo refinado frente a lo rudo, lo local frente a lo global.

    «Creo que tenemos una tradición de buen diseño y sensibilidad estética, y eso es lo que se aprecia a primera vista. Pero, sobre todo teniendo en cuenta que el arte y la moda son subjetivos, creo que las camisetas conectan con la gente en parte por el contexto. Es decir, no se trata solo de la camiseta, sino de lo que representa. Creo que hemos presentado una historia auténtica y que cada camiseta es otra expresión de ella».

    Para quienes quizá ni siquiera hayan estado en Atenas, McQuarrie cree que lo que resulta tan atractivo es el misterio que rodea al club. «Hay algo misterioso en su identidad visual, especialmente en el escudo y el patrocinador», afirma. «Da la sensación de ser algo que solo conocen los iniciados, como un secreto. Esa fórmula siempre triunfa entre los coleccionistas de camisetas y quienes van a festivales, que jamás se pondrían una camiseta del Real Madrid con el CR7. Pero creo que la clave es que siempre haya una historia detrás de la imagen. El estilo es importante, pero el contenido es lo que conecta con la gente».

    Philipakos atribuye parte del éxito de la renovación de la imagen del club y de sus camisetas a la libertad creativa que le ha concedido Kappa, su proveedor de equipaciones. En los últimos tiempos, la marca ha apostado decididamente por crear equipaciones a medida con clubes relativamente más pequeños, como el Venezia y el Real Betis, en lugar de intentar competir con gigantes de la ropa deportiva como Nike y adidas.

    «Con otras marcas, puede que tengas poca o ninguna libertad creativa, que te impongan plantillas y que los plazos sean demasiado largos para resultar viables», explica. «En cambio, Kappa me ha dado libertad creativa y está dispuesta a ser muy flexible y a responder con rapidez. Cuando hemos querido hacer algo nuevo, ha compartido nuestro entusiasmo y ha estado dispuesta a trabajar en ello».

  • Misión para Atenas y más allá

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Atenas está en el centro del trabajo de Philipakos en el Kallithea, con el que cuestiona las percepciones en su país y presenta una visión de la ciudad al resto del mundo.

    El presidente y copropietario del Kallithea cree que, gracias a la difusión de sus camisetas y de su singular identidad visual por todo el mundo, el club se ha convertido de forma orgánica en una prolongación de Atenas. Atrae a unos pocos entendidos que quieren poseer una pequeña parte de la ciudad, quizá para presumir de sus conocimientos cuando alguien les pregunte, como era de esperar: «¿De qué equipo es esa camiseta?».

    «Por suerte, no tenemos que hacer nada más que ser nosotros mismos, porque ese carácter local es precisamente lo que busca el público internacional», explica Philipakos. «Una parte esencial de la demanda responde a una especie de turismo a distancia. Cuando entras en nuestro universo, descubres una parte de nuestra Atenas, y una camiseta del Athens Kallithea FC es una prolongación tangible de ella que puedes llevar puesta».

    El éxito de la reinvención del Athens Kallithea se ha visto impulsado, sin duda, por el auge del turismo en la capital griega, una ciudad de 700.000 habitantes que recibió ocho millones de visitantes el año pasado. Al igual que otros destinos mediterráneos de carácter algo áspero, como Marsella y Nápoles, también se ha convertido en un lugar de moda entre los jóvenes que buscan sitios animados y experiencias alternativas.

    «Sin duda, también nos beneficia estar en una ciudad querida que visitan innumerables personas cada año», afirma Philipakos. «Solo se trata de ser accesibles y dejar la puerta abierta a la gente».

    La intención no es solo compartir una pequeña parte de la ciudad. Philipakos y compañía también están decididos a transmitir su visión de Atenas a nivel internacional. «Tenemos una misión como club que va más allá del terreno de juego», explica. «Esa misión tiene una dimensión internacional: queríamos presentar nuestra visión de Atenas, crear un diálogo entre Atenas y el resto del mundo y lograr que la ciudad estuviera mejor representada en la cultura futbolística».

    Pero el Kallithea también quiere cuestionar las percepciones y cambiar el relato dentro de Grecia. Es una respuesta a la violencia y el hooliganismo que azotaron el fútbol griego a principios de la década de 2020, causaron varias muertes y alejaron de los estadios a quienes se planteaban asistir a los partidos. Afortunadamente, aquellos tiempos han quedado atrás, pero el daño psicológico entre los aficionados perduró.

    «Nos dimos cuenta de que el entorno del fútbol en Grecia se había vuelto demasiado tóxico en los últimos años, de que una parte demasiado grande de la sociedad había perdido el interés y se había acostumbrado a vivir al margen de este deporte. Queríamos crear una especie de oasis donde las cosas pudieran ser diferentes y propiciar un cambio», afirma Philipakos. «El resultado es que hemos tenido en el estadio a personas que venían a un partido de fútbol por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, y han convivido en perfecta armonía con nuestros aficionados de siempre. Queremos seguir por ese camino y unir a la gente con espíritu de comunidad».

    La colaboración con el EMST forma parte de ese propósito y ha ayudado al Kallithea a «romper las ideas preconcebidas sobre lo que es un club de fútbol» y a conectar con personas y expresiones culturales «más allá de los límites tradicionales del fútbol».

  • Lucha por el ascenso

    Athens Kallithea FC
    Athens Kallithea FC

    El Athens Kallithea ha comenzado la temporada con fuerza y volverá a luchar por el ascenso.

    Aunque el éxito sin precedentes del AKFC fuera del campo ha sustentado su modelo de negocio, el club busca ahora seguir progresando sobre el césped. El equipo de Vangelis Moras está de lleno en la lucha por volver a ascender desde la Super League 2. En el momento de redactar estas líneas, ocupa la tercera posición, empatado a puntos con el Panionios, segundo clasificado.

    Convertirse en uno de los clubes de fútbol más atractivos y con más estilo está muy bien, pero Philipakos también está decidido a lograr resultados tangibles. El club tiene planes para consolidarse con la apertura de un espacio físico en Atenas en 2027 y quiere renovar El Paso para convertirlo en un punto de encuentro para la comunidad.

    Preguntado por la importancia de un posible regreso a la máxima categoría, explica a GOAL: «Sería enorme. Nuestro club pertenece a la élite en todos los sentidos. Este club recibe mucha atención por su marca, pero, desde una perspectiva puramente futbolística, hemos hecho mucho trabajo del que podemos estar orgullosos y ha llegado el momento de volver a subir. Y, sencillamente, la Super League nos aporta la estabilidad financiera que necesitamos para seguir creciendo».

    Es un momento ilusionante para el fútbol griego: está surgiendo una generación de oro de futbolistas en la escena internacional y muchos de ellos ficharon por grandes clubes europeos a cambio de importantes cantidades en verano, entre ellos Christos Tzolis, del Arsenal, y Konstantinos Karetsas, del Borussia Dortmund. Mientras tanto, la Super League vuelve a escalar posiciones en la clasificación de coeficientes de la UEFA.

    Las aspiraciones del Kallithea no acaban ahí: el club tiene la vista puesta en las competiciones europeas. «Creemos que podemos seguir rindiendo por encima de lo que se espera de nosotros», continúa el presidente. «Nuestro objetivo es volver a ascender a la Super League esta temporada y, con el tiempo, queremos luchar por la quinta plaza y por disputar competiciones de la UEFA. Hay precedentes y creemos que algún día podemos conseguirlo».

    El Athens Kallithea es un club reconstruido sobre los cimientos de un profundo amor, ambición y autenticidad. Con una trayectoria ascendente bajo la dirección de los hermanos Philipakos, sería imprudente apostar a que su meteórico ascenso no continuará durante algún tiempo más.