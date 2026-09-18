Creciendo en Campo Grande, Dias empezó a jugar al fútbol sala de niño, donde su presencia física y su talento en bruto pronto le distinguieron del resto de jugadores de su grupo de edad.

«Era muy especial. En alevines ya era una estrella; llamaba la atención, especialmente por su físico. Era muy grande para su edad», recordó el entrenador Sergio Pavao en una entrevista con Fatimanews.

La imponente complexión de Dias y su talento natural le permitieron dominar las categorías inferiores locales como atacante mientras hacía la transición al césped. El ojeador local Murilo fue testigo de sus exhibiciones dominantes a nivel juvenil.

«Marcó muchos goles en campeonatos regionales, tanto en fútbol sala como en fútbol», dijo Murilo. «Siempre destacaba, jugando en una categoría superior. Siempre fue alto, grande, habilidoso y tenía mucha personalidad en el campo».

En 2022, a los 15 años, Dias dejó Campo Grande para incorporarse a la cantera de Athletico Paranaense y firmó su primer contrato profesional un año después. Llegó como delantero centro, pero al principio le costó asentarse en el último tercio durante los partidos de categorías inferiores y, en un momento dado, el cuerpo técnico del club estaba dispuesto a prescindir de él.

Su carrera fue rescatada por el entrenador Rodrigo Bellao, ahora en Botafogo, que detectó potencial defensivo en el delantero de gran físico.

«En algún momento estuvo en una lista de transferibles en el club, y fui yo quien evitó que le dejaran salir porque empecé a verle un potencial diferente, un gran potencial para ser defensa», dijo Bellao. «Como era muy fuerte, le faltaban algunas cualidades como delantero, y mucha gente en el club quería deshacerse de él».

En declaraciones a UmDois Esportes, afirmó: «Fue curioso. No fue una decisión puntual, ocurrió a lo largo del proceso. Tenía dificultades como delantero, y yo trabajo mucho el uno contra uno, donde todos atacan y defienden. Arthur era mejor marcador que delantero. Tiene mucha fuerza».

La transición fue gradual, con Bellao moviéndole de delantero centro a extremo, después al centro del campo, al lateral y finalmente al puesto de central. La idea encontró resistencia al principio por parte del joven jugador y su entorno, pero la intervención del entrenador cambió el rumbo de su carrera.

«Me llamó para hablar y decirme: "Mira, Bellao, no quiero jugar de central. Mi madre cree que no debería jugar, mi agente tampoco, mis amigos piensan que no soy central"», añadió Bellao.

«Entonces le dije: "Vamos, tengo 18 años de experiencia. ¿Me estás diciendo que tu madre, tu agente y tus amigos entienden más de fútbol?"». «Se rio mucho y, durante aquella conversación, le dije que le veía firmando pronto un contrato profesional y llegando a la selección. Cuando le estaba hablando de esto, fue curioso ver cómo pasó de estar gruñón a sonreír».