Arthur Dias: la joya adolescente que pasó de ser un delantero no deseado a la promesa defensiva más cotizada de Brasil
Pocos jugadores experimentan una transformación tan drástica como pasar de ser un delantero sin sitio y al borde de salir a convertirse en uno de los jóvenes defensas centrales más cotizados del fútbol sudamericano. Y, sin embargo, esa es precisamente la historia de Arthur Dias, la sensación de 19 años del Athletico Paranaense que actualmente está arrasando en Brasil.
Con 49 partidos con el primer equipo a sus espaldas, el poderoso defensor ya se ha ganado una convocatoria con la selección absoluta de Brasil, y su rápido progreso también ha llamado la atención de clubes de Europa. El Tottenham quedó lo bastante impresionado como para presentar una oferta de traspaso en verano, pero recibió una negativa, ya que el Athletico pretende seguir puliendo al prometedor zaguero.
Entonces, ¿cómo pasó un antiguo delantero centro a convertirse en el corazón de la zaga del Athletico y llamar la atención del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti?
Donde empezó todo
Creciendo en Campo Grande, Dias empezó a jugar al fútbol sala de niño, donde su presencia física y su talento en bruto pronto le distinguieron del resto de jugadores de su grupo de edad.
«Era muy especial. En alevines ya era una estrella; llamaba la atención, especialmente por su físico. Era muy grande para su edad», recordó el entrenador Sergio Pavao en una entrevista con Fatimanews.
La imponente complexión de Dias y su talento natural le permitieron dominar las categorías inferiores locales como atacante mientras hacía la transición al césped. El ojeador local Murilo fue testigo de sus exhibiciones dominantes a nivel juvenil.
«Marcó muchos goles en campeonatos regionales, tanto en fútbol sala como en fútbol», dijo Murilo. «Siempre destacaba, jugando en una categoría superior. Siempre fue alto, grande, habilidoso y tenía mucha personalidad en el campo».
En 2022, a los 15 años, Dias dejó Campo Grande para incorporarse a la cantera de Athletico Paranaense y firmó su primer contrato profesional un año después. Llegó como delantero centro, pero al principio le costó asentarse en el último tercio durante los partidos de categorías inferiores y, en un momento dado, el cuerpo técnico del club estaba dispuesto a prescindir de él.
Su carrera fue rescatada por el entrenador Rodrigo Bellao, ahora en Botafogo, que detectó potencial defensivo en el delantero de gran físico.
«En algún momento estuvo en una lista de transferibles en el club, y fui yo quien evitó que le dejaran salir porque empecé a verle un potencial diferente, un gran potencial para ser defensa», dijo Bellao. «Como era muy fuerte, le faltaban algunas cualidades como delantero, y mucha gente en el club quería deshacerse de él».
En declaraciones a UmDois Esportes, afirmó: «Fue curioso. No fue una decisión puntual, ocurrió a lo largo del proceso. Tenía dificultades como delantero, y yo trabajo mucho el uno contra uno, donde todos atacan y defienden. Arthur era mejor marcador que delantero. Tiene mucha fuerza».
La transición fue gradual, con Bellao moviéndole de delantero centro a extremo, después al centro del campo, al lateral y finalmente al puesto de central. La idea encontró resistencia al principio por parte del joven jugador y su entorno, pero la intervención del entrenador cambió el rumbo de su carrera.
«Me llamó para hablar y decirme: "Mira, Bellao, no quiero jugar de central. Mi madre cree que no debería jugar, mi agente tampoco, mis amigos piensan que no soy central"», añadió Bellao.
«Entonces le dije: "Vamos, tengo 18 años de experiencia. ¿Me estás diciendo que tu madre, tu agente y tus amigos entienden más de fútbol?"». «Se rio mucho y, durante aquella conversación, le dije que le veía firmando pronto un contrato profesional y llegando a la selección. Cuando le estaba hablando de esto, fue curioso ver cómo pasó de estar gruñón a sonreír».
Gran alivio
La decisión dio sus frutos. Con 17 años, Dias ya se entrenaba junto al primer equipo de Athletico y al año siguiente se ganó oficialmente una plaza permanente entre los profesionales del primer equipo. Se le veía totalmente integrado entre jugadores más experimentados, hasta el punto de convencer al entrenador Odair Hellmann para darle su debut con el primer equipo en la segunda parte del duelo de la Serie B contra America Mineiro.
Fue una experiencia de aprendizaje dura para la perla de la cantera, ya que cometió un penalti por un empujón sobre el delantero Willian Bigode en los últimos instantes del tiempo añadido. Aunque el guardameta Santos detuvo el lanzamiento para asegurar que Athletico sumara un punto, Dias se vio superado por el momento y después rompió a llorar.
«Después del partido, estaba muy disgustado. No lloré, pero de camino de vuelta, después de un entrenamiento, no pude más. Me senté en el campo y empecé a llorar mucho», contó el joven a Globo. «Y entonces Papito [Hellmann] habló conmigo, me ayudó. Me dijo que iba a ser difícil, pero que creía en mi potencial. Confié en él y en mis compañeros, y doy las gracias a todos los que me apoyaron en ese momento difícil».
Hellmann defendió al joven tras el error y le animó a verlo como una oportunidad para crecer como jugador.
«Desde fuera, decimos: “Échalo, deshazte de él, déjalo fuera”. Pero cualquier decisión que toma un entrenador tiene consecuencias», dijo. «Lo que pasó con Arthur es que es un joven prometedor que empieza a entrenarse con el equipo profesional, muestra buenas cualidades, surge una oportunidad durante el partido y comete un error. Un error anormal. Si vemos partidos después de eso, no he visto a ningún jugador empujar a otro en el área como hizo Arthur en ese momento.
»Toqué una fibra sensible ahí, después del partido. Cuando volvimos, hubo un episodio en el que Arthur, después de entrenar, estaba sentado en un rincón, solo y llorando. Yo estaba fuera, dejé que todos se fueran a casa.
»Crucé el campo, fui a hablar con él y le dije: “Tienes que llorar. Es importante deshacerte de esta tristeza y esta rabia que sientes. Pero a veces, Dios pone algunos contratiempos en nuestro camino para que luego podamos mirar atrás y decir que no íbamos por el camino correcto. Tienes que tomarte esta desgracia como una oportunidad de crecimiento. Puedes estar seguro de que nadie aquí te va a tratar como a un criminal, como al peor jugador del mundo o como culpable de nada. Eres un jugador prometedor, del club, y yo te voy a arropar. El grupo no te va a tratar como a un jugador que no tiene solución, pero tienes que saber que cometiste un error y mejorar como deportista”». Es parte del juego.
El apoyo y las palabras llenas de sabiduría ayudaron a que Dias recuperara la confianza, y reaccionó para convertirse en una pieza clave de la selección sub-20 de Brasil, guiando a su país hacia el título en el Campeonato Sudamericano Sub-20.
Cómo va
La transición de Dias al fútbol profesional ha sido notable. Inicialmente entró en el once titular para cubrir lesiones y no tardó en consolidarse como un habitual. La temporada pasada disputó 17 partidos con Athletico en su ascenso a la Serie A y, desde entonces, no ha dejado de ganar importancia, con 25 apariciones en la máxima categoría en lo que va de 2026.
Sus antiguos instintos ofensivos siguen saliendo a relucir cuando se incorpora al ataque, e incluso marcó hace poco su primer gol como profesional en el empate 3-3 contra Coritiba, controlando el balón con un fantástico primer toque cuando cayó dentro del área tras un saque de esquina antes de definir con calma para poner a su equipo 2-0 arriba.
El rápido ascenso de Dias despertó interés en todo el mundo, y el Tottenham envió ojeadores para seguirle en abril. Sus actuaciones les convencieron para presentar una oferta formal de alrededor de 21 millones de euros, pero fue rechazada. Con más de dos años de contrato por delante y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, el Furacao quiere que siga desarrollándose en Curitiba.
Su progresión alcanzó un nuevo hito cuando el seleccionador de Brasil, Ancelotti, convocó a Dias para la selección brasileña de cara a los amistosos internacionales contra Australia e India. Su experiencia con el combinado absoluto le permitirá aprender de defensas de talla mundial como Marquinhos, capitán del Paris Saint-Germain, y la estrella del Arsenal Gabriel Magalhaes, además de obligarle a medirse en los entrenamientos con jugadores como el delantero del Barcelona en gran forma Raphinha y el extremo del Real Madrid Vinicius Jr.
Las mayores fortalezas
La formación mixta de Dias, como exdelantero y jugador de fútbol sala, le da un perfil único como central moderno. Dotado de una potencia física excepcional y una gran capacidad aérea, a los rivales les resulta difícil superarlo en los duelos individuales.
Sus entradas son decisivas, ya sea lanzándose al suelo o yendo hombro con hombro, y su lectura del juego le permite interceptar jugadas con limpieza. Igual de impresionante es su compostura y técnica en la salida de balón, sacando buen partido de las habilidades que desarrolló como atacante en una zona diferente.
Como destacó Bellao: "Para mí, encarna el espíritu del Athletico, es todo lo que Athletico quiere en un defensa, porque es muy bueno defensivamente, muy fuerte. Su juego aéreo es de primer nivel. Sus entradas son cruciales. Y tiene mucha calidad en la salida de balón, algo que heredó de su etapa como delantero".
Margen de mejora
Con 19 años, Dias sigue puliendo su comprensión táctica y a veces queda expuesto en partidos de ritmo alto en la Serie A. Medirse a atacantes experimentados de primer nivel implica que cualquier mínima pérdida de concentración puede ser aprovechada, mientras que su predisposición a ir al suelo puede causarle algunos problemas si calcula mal la entrada.
Su contratiempo en el debut con el penalti mostró que gestionar la intensidad emocional en momentos de alta presión es un aspecto que seguirá puliendo, pero el hecho de que haya cumplido dos sanciones por acumulación de amarillas en la Serie A esta temporada, y que sume un total de 10 amonestaciones en 50 partidos como profesional, sugiere que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Mantener la regularidad a nivel de club será su gran objetivo para lo que resta de temporada, pero los próximos amistosos de Brasil le ofrecerán un tipo de prueba distinto junto a estrellas internacionales ya consolidadas.
¿El próximo... Thiago Silva?
Tras su perfecta adaptación al pasar de delantero a central, Dias tiene muchos atributos en común con los defensas modernos con buen trato de balón, aportando a la zaga una calidad técnica propia de un centrocampista y un delantero.
Idolatra al exhéroe de Chelsea, AC Milan y PSG Thiago Silva, y describió un encuentro reciente con él como «el día más feliz de mi vida». Al igual que la leyenda brasileña, Dias posee la fortaleza física y el valor para rendir al máximo nivel.
¿Qué pasa ahora?
Pasar de ser un delantero al borde de quedar libre de su equipo juvenil a entrar en la selección de Brasil de Ancelotti en apenas cuatro años ha supuesto un periodo convulso y un ascenso meteórico para el adolescente.
La prioridad inmediata ahora será representar a Brasil en los amistosos y causar una impresión lo bastante grande como para asegurarse de que Dias siga formando parte de los planes de Ancelotti mientras construyen de cara a la Copa América de 2028.
A nivel de clubes, Athletico se enfrenta a una batalla para retener a su ancla defensiva. Con casi 50 apariciones con el primer equipo y su cotización al alza, habrá más pretendientes europeos llamando a la puerta de Dias si mantiene esta trayectoria. La próxima vez, Athletico quizá no pueda resistirlos.