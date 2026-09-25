Artem Stepanov: el delantero adolescente al que apodan «el Erling Haaland ucraniano» tras asombrar a la Eredivisie
La carrera de Artem Stepanov puede que aún esté en sus primeras etapas, pero ya ha estado marcada por una enorme convulsión. Con apenas 15 años y progresando en la cantera del Shakhtar Donetsk, el delantero y su familia tuvieron que huir de su casa en Ucrania cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia.
En los cuatro años transcurridos desde entonces, la estabilidad le ha seguido siendo esquiva. Tras un traspaso fallido al Bayern de Múnich, Stepanov encontró el éxito en el Bayer Leverkusen y debutó como profesional en un partido de la Champions League. Sin embargo, ha sido en Países Bajos donde realmente se ha dado a conocer, al marcar en cinco partidos consecutivos con un Utrecht en apuros.
Como delantero alto y con melena que no para de marcar goles, las comparaciones con Erling Haaland eran inevitables, pero Stepanov está forjando su propio camino...
Donde empezó todo
Nacido en la ciudad de Lutsk, en el noroeste de Ucrania, el camino de Stepanov en el fútbol comenzó casi en cuanto nació, en 2007. Su padre, Roman, era entrenador, jugó como delantero en varios clubes ucranianos y centró sus conocimientos en su hijo. Pronto, Artem se incorporó a la academia del Volyn Lutsk, el club en el que Roman empezó y terminó su carrera, y se marchó al Shakhtar a los 13 años.
Sin embargo, dos años después, su padre optó por llevarse a la familia a Alemania cuando comenzó la invasión de Rusia. Tras un periodo de prueba de un mes, el Bayern de Múnich iba a ofrecerle un contrato a Stepanov, pero, al parecer, por razones de «naturaleza no deportiva», la operación se vino abajo.
Posteriormente, un amigo de la familia puso a los Stepanov en contacto con el Bayer Leverkusen, que fichó a Artem en el verano de 2022. Fue una estrella inmediata. Después de ayudar al equipo sub-17 a ganar la liga con 18 goles en 23 partidos, ascendió al sub-19 y siguió destacando.
Gran alivio
Marcando en casi todos los partidos de liga e impresionando en la UEFA Youth League, el entrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, llamó a Stepanov para el primer equipo. Aunque se quedó sin jugar en la Bundesliga, hizo su primera aparición como suplente durante la victoria por 5-0 sobre el Red Bull Salzburgo en la Champions League en noviembre de 2024.
«Ahora mismo, parece un sueño», dijo tras el pitido final. «Siempre he querido jugar en la Champions League. Estoy muy, muy feliz».
Aunque estaba nervioso, la confianza de Stepanov fue creciendo, y pronto estaba dando instrucciones al experimentado centrocampista y capitán Granit Xhaka. «Le dije dónde debía colocarse en el córner. Luego le dije que estaba bien posicionado. Le ayudé», afirmó.
Xhaka ya había llegado a adorar al joven, al decir: «Se pueden ver sus estadísticas en el sub-19. No lleva tanto tiempo en Alemania, pero se ha adaptado muy bien y habla buen alemán. Eso es muy importante para él, que entienda las cosas. Tiene los pies en la tierra y sabe escuchar.
«Para su edad, tiene un físico imponente y sabe cómo usarlo. También sabe exactamente dónde está la portería, lo cual es crucial para un delantero».
Fue un inicio esperanzador, pero solo hubo otra breve aparición más, contra el Sparta Praga, antes de que el Leverkusen enviara a Stepanov cedido al Núremberg, de la segunda división, en el verano de 2025. Incapaz de arrancar bajo las órdenes del entrenador Miroslav Klose, el acuerdo se rescindió a mitad de campaña y se organizó un traspaso al otro lado de la frontera, al Utrecht, en el mercado invernal.
Lanzado casi de inmediato al once inicial del equipo de la Eredivisie, al adolescente le llevó unas semanas estrenarse. Su primer gol, un penalti contra el AZ, no solo le valió el premio al Jugador del Partido, sino que puso en marcha una racha de cuatro goles en cinco encuentros.
El Utrecht se quedó cerca de clasificarse para la Conference League a través del play-off de la Eredivisie, con Stepanov marcando en la semifinal, pero el Ajax les derrotó en los penaltis en la final.
Cómo va
En abril, Utrecht y Leverkusen acordaron ampliar la cesión hasta el final de la temporada 2026-27, lo que incluye una opción para que el club neerlandés fiche a Stepanov en propiedad por 2 millones de euros.
«Me gusta mucho estar aquí. Me alegra haber empezado a marcar más en los últimos partidos, aunque tengo que decir que estos goles son en gran parte mérito del equipo», dijo Stepanov.
El nuevo entrenador, Anthony Correia, se mostró encantado y declaró a VoetbalPrimeur: «¿No es fantástico? Es un gran jugador, un gran chico. Creo que, si se queda aquí, va a marcar muchos goles para nosotros».
Desde su regreso tras el parón veraniego, el jugador de 19 años ha estado sensacional, aunque el Utrecht solo ha conseguido una victoria en sus siete partidos de la Eredivisie. Después de abrir la temporada con un gran cabezazo ante el AZ, Stepanov se lanzó en el segundo palo para marcar en un vibrante empate 3-3 contra el Sparta la semana siguiente. Luego dio esperanzas al Utrecht ante el campeón PSV cuando irrumpió en el área para anotar el 1-0 en los primeros compases, pero su equipo acabó perdiendo por 6-1.
También había dejado buenas sensaciones ante el Go Ahead Eagles a pesar de que su equipo perdía 3-1 cuando empezaron a caer objetos desde la grada y el partido tuvo que ser suspendido. Cuando el encuentro se completó días después a puerta cerrada, Stepanov marcó el empate del Utrecht en el minuto 90 desde el punto de penalti.
Ante el Excelsior, el jugador de 19 años elevó su impresionante cuenta a cinco goles en cinco partidos cuando se impuso a su marcador para empujar a la red un centro raso y abrir el marcador en la que fue la primera victoria del Utrecht en la temporada. «La verdad es que no me sorprendió», dijo a VoetbalPrimeur sobre su brillante inicio. «Sé de lo que soy capaz».
No sorprendió que Stepanov fuera convocado por primera vez con la selección de Ucrania, pero se vio obligado a retirarse tras sufrir una lesión de tobillo en la primera parte de la derrota de la semana pasada ante el Feyenoord.
Mayores fortalezas
Con sus 1,91 m de estatura, Stepanov es un delantero imponente, con una ventaja natural en los duelos aéreos y físicos, pero no es un simple nueve de referencia tradicional ni un mero goleador de área. Cuando el Utrecht necesita sacar el balón de su campo, Stepanov baja a recibir o se abre a la banda para aliviar la presión, usando el cuerpo para proteger la pelota antes de descargarla sobre un compañero. Combinado con destellos de su buena capacidad de regate y velocidad, puede superar a los defensas y hacer avanzar a su equipo por el campo.
Muchos de los goles de Stepanov se deben a su capacidad para leer el juego. Su aguda conciencia espacial y su anticipación sobre dónde acabará el balón le permiten colocarse para una definición sencilla dentro del área y sembrar el caos en el área rival.
«Es inteligente de cara a portería, es peligroso, usa el cuerpo», dijo el técnico del Utrecht, Correia. «Todavía puede dar pasos de gigante en ese aspecto, así que realmente es un gran delantero en potencia».
Margen de mejora
Sus actuaciones en la Eredivisie han confirmado el enorme potencial que Stepanov mostró a nivel juvenil con el Leverkusen. Sin embargo, todavía es pronto para el joven delantero y, pese a sus 10 goles en 21 partidos con el Utrecht, sigue sin estar contrastado.
La cesión en el Nurnberg, donde no logró marcar en 13 partidos, supuso una adaptación difícil y sirvió como recordatorio de que el dominio físico por sí solo no siempre basta para triunfar en determinados contextos. En ligas más fuertes, tendrá que esforzarse más sin balón y su técnica necesita seguir desarrollándose, como incluso señaló su compañero Dani de Wit: "Protege bien el balón, aunque a veces se le rebota mucho en los pies".
Como lo expresó el defensa Matisse Didden en marzo: "A veces sigue siendo un diamante en bruto, pero sin duda es un diamante... Realmente está encontrando su mejor versión".
¿El próximo... Erling Haaland?
Puede que ya no compartan el mismo peinado tras el reciente corte de pelo de Haaland, pero eso no impedirá que Stepanov siga siendo comparado con el héroe del Manchester City. Solo es ligeramente más bajo que la máquina de hacer goles noruega, aunque ni de lejos es tan imponente físicamente ni tan poderoso. Aunque Stepanov es siete años más joven, no es realista esperar que llegue a convertirse en un delantero de la misma envergadura y eficacia.
Su olfato goleador y su inteligencia para colocarse dan crédito a esas comparaciones, como dijo hace dos años el seleccionador sub-21 de Ucrania, Dmytro Mykhailenko: "Creo que Artem imita el juego de Haaland, y el noruego es su modelo. Stepanov se parece mucho a Erling en tamaño corporal, coordinación y velocidad; incluso tiene un peinado similar al del noruego. Artem tiene muchísimo talento, unas grandes condiciones físicas, buena técnica y comprensión del juego ofensivo".
Como Haaland, Stepanov cae bien, y se está labrando la reputación de ser "el payaso del grupo", como contó su compañero Didden a De Telegraaf. "También tiene la pinta. ¡No necesito el número de su peluquero! Es un chico realmente agradable y con un gran sentido del humor. Humor ucraniano. Es un poco malhablado y, junto a [el extremo español] Angel Alarcon, se hace oír en el inglés limitado que hablan. Solo eso ya hace gracia".
¿Qué pasa ahora?
Stepanov rompió a llorar sobre el césped tras sufrir su lesión contra el Feyenoord, posiblemente ya consciente de que su debut con Ucrania tendría que retrasarse. Fue un revés desgarrador para una estrella emergente que había dicho que estaba deseando volver a casa para «mostrarles lo que puedo hacer».
«Sabía que tenía que estar allí», dijo sobre la convocatoria. «Ya sabes, sé dónde tengo que estar. Sé que tengo que estar en la selección nacional porque ahora mismo estoy haciendo muy bien mi trabajo y voy a seguir haciéndolo».
Por su actitud, su estado de forma y sus muchas virtudes, la trayectoria de Stepanov solo apunta hacia arriba. El sueño de debutar con la selección absoluta solo ha quedado aplazado. Ya sea que acabe llevando al Bayer Leverkusen a la gloria o siga brillando en la Eredivisie, el recorrido del delantero ha forjado una madurez impropia de su edad.