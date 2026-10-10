¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Premier League Booze Ban GFX 1:1GOAL

Andy Burnham y la prohibición del alcohol en el fútbol inglés: ¿Volverá realmente el alcohol a las gradas de la Premier League en medio del deseo de cambio del primer ministro?

El primer ministro ha insinuado claramente que quiere levantar la prohibición de 41 años sobre el alcohol en las gradas, pero ¿hasta qué punto es realista, y necesaria, una medida tan sísmica?

Krishan Davis
Traducido por

  • Ya han pasado 41 años desde que se prohibió de forma controvertida el alcohol en las gradas de los partidos de fútbol en Inglaterra y Gales. Dos generaciones de aficionados no han conocido otra cosa y se han acostumbrado a tomar algo antes de los partidos, en el descanso y en el pub después. Pero el primer ministro Andy Burnham quiere cambiar eso.

    El líder del Partido Laborista, él mismo un gran aficionado al fútbol, calificó recientemente la legislación de «injusta», «anticuada» y «discriminatoria», dejando entrever claramente que impulsaría el levantamiento de la prohibición.

    Pero, incluso si existe un deseo de cambio entre aficionados, políticos y dirigentes del fútbol por igual, ¿hasta qué punto sería realista, o necesario, que las pintas regresaran a las gradas en los niveles más altos del fútbol inglés?

  • Por qué se prohibió el alcohol

    1985 Luton riot
    Hulton Archive

    El alcohol está prohibido en las gradas de los partidos de fútbol en Inglaterra desde 1985, tras una serie de incidentes de violencia entre aficionados.

    Gran parte de las críticas a la prohibición del alcohol en las gradas en Inglaterra se basan en la extendida opinión de que la ley fue improvisada con demasiada precipitación por el duro Gobierno conservador de Margaret Thatcher allá por 1985. Llegó como respuesta a la violencia que empañó un infame duelo de la FA Cup entre Luton y Millwall en marzo de aquel año. Las lamentables escenas en la grada visitante de Kenilworth Road detuvieron el partido durante 25 minutos en la primera parte, antes de que se desatara un motín al final del encuentro, con asientos arrancados y aficionados enfrentándose a la policía.

    La tragedia del estadio Heysel se produjo dos meses después en la capital belga, Bruselas, donde 39 personas, en su mayoría aficionados italianos de la Juventus, murieron y 600 resultaron heridas en una avalancha después de que los disturbios entre el público culminaran con una carga de aficionados del Liverpool antes de la final de la Copa de Europa. El incidente mortal provocó que todos los clubes ingleses fueran expulsados de las competiciones europeas durante cinco años.

    Para entonces, el hooliganismo ya llevaba muchos años siendo una lacra del fútbol británico, y el Gobierno de Thatcher atribuyó una parte significativa de la culpa al consumo excesivo de alcohol. Bajo presión para actuar tras la violencia de 1985, la Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act fue tramitada a toda prisa en el Parlamento, entre otras medidas destinadas a combatir la violencia, prohibiendo el alcohol en los estadios de fútbol de Inglaterra y Gales.

    Desde entonces, la legislación ha sido modificada, pero en su forma actual sigue prohibiendo entrar ebrio a un estadio, consumir alcohol con visión del terreno de juego y consumir alcohol en determinados medios de transporte que se dirijan a un partido.

  • Nueva normalidad

    Manchester United v Leeds United - Premier League
    Getty Images Sport

    A pesar de la prohibición, el alcohol sigue formando parte del ritual de día de partido para una parte significativa de los aficionados que acuden a los encuentros

    Aunque la era del hooliganismo sin freno del fútbol inglés ya ha quedado atrás, como resultado de otras estrictas leyes del Gobierno como la Football (Disorder) Act 2000, del cambio de actitud y de las mejoras en la actuación policial y en la infraestructura de los estadios, sería un error afirmar que el alcohol, y la embriaguez, no siguen formando una parte importante de la experiencia de un día de partido, pese a la prohibición.

    Dado que no pueden beber en las gradas, muchos aficionados que acuden a los partidos convierten en un ritual buscar cualquier oportunidad para emborracharse antes o después del encuentro, con los seguidores locales llenando los pubs de los alrededores de cualquier estadio y los desplazados aprovechando todo el viaje, desde horas intempestivas de la mañana, para tomarse unas copas.

    En el partido, para quienes quieren evitar despejarse, el descanso se ha convertido en una carrera por beber la mayor cantidad posible de pintas en el anillo interior antes de volver corriendo al asiento a tiempo para la reanudación, pasando por el baño.

    Aunque la mayoría de los partidos transcurren sin incidentes a gran escala, sigue habiendo muchos ejemplos de altercados en los que la embriaguez ha sido un factor.

    El incidente más infame de la memoria reciente se produjo en la final de la Eurocopa 2020, que se vio empañada por cientos de aficionados sin entrada que se abrieron paso a la fuerza entre los acomodadores y el personal de seguridad para entrar en las gradas de Wembley y ver el duelo de Inglaterra con Italia, lo que provocó enfrentamientos violentos en los pasillos del estadio. En aquel momento, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, calificó a los responsables de «borrachos gamberros», mientras que 86 personas fueron detenidas y 19 agentes de la Policía Metropolitana resultaron heridos en varios incidentes en Londres.

    Según las estadísticas del Home Office publicadas durante el verano, el número de partidos en los que se denunciaron ante la policía «comportamientos antisociales, violencia y altercados relacionados con el fútbol» alcanzó cifras récord en 2025-26, un cuatro por ciento más que en la temporada anterior (1.644 partidos, frente a 1.580). El número de órdenes de prohibición de acceso al fútbol emitidas, que impiden asistir a los partidos a cualquier persona condenada por un delito relacionado con el fútbol, alcanzó su nivel más alto desde 2012.

    Cerca del 50 % de las actuaciones policiales y detenciones se produjeron en realidad fuera de los estadios, lo que refleja que el alcohol no es un problema únicamente dentro del recinto en un día de partido.

  • «No veo cómo puede ser justo»

    FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACE
    AFP

    El primer ministro Burnham ha dejado claro que cree que la prohibición discrimina a los aficionados al fútbol y quiere un cambio.

    Después de 41 largos años, podría estar gestándose un cambio importante. Burnham, abonado del Everton, ha dejado entrever con claridad que quiere que se revise la ley, después de haber criticado ya esa restricción antes de llegar al poder porque solo afecta al fútbol y no a deportes asociados a las clases altas, como el rugby y el tenis.

    "No me parece justo que se señale de esa manera a los aficionados al fútbol", dijo durante un viaje a las Naciones Unidas en Nueva York el mes pasado. "Esa legislación se remonta a una época en la que el fútbol era muy diferente, y sí creo que hay argumentos para eliminar esa discriminación.

    "Hay distintas formas de hacerlo: podría llevarse a cabo a modo de prueba. Pero no voy a renunciar a una postura que mantengo desde hace mucho tiempo. No veo cómo puede ser justo que algunos seguidores de un deporte reciban un trato diferente".

    Cabe señalar que, según la BBC, fuentes del Gobierno afirmaron que Burnham estaba reiterando su opinión sobre este asunto, en lugar de hacer algún tipo de anuncio. Los comentarios no se están interpretando como una señal de que vaya necesariamente a intentar cambiar la legislación. Sin embargo, parece que hay ganas, o sed, de que se produzca un cambio.

  • Sed de cambio

    Football fans alcohol beer in stands
    Getty

    Tanto la Premier League como la EFL han dejado entrever que están abiertas a debatir un cambio en las normas.

    El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha mostrado su disposición a, al menos, mantener una conversación con el primer ministro, lo que podría suponer un paso importante para que se levante la prohibición.

    "Desde hace muchísimo tiempo no hemos sentido que fuera el momento adecuado para dar ese paso", declaró recientemente a Sky News. "Sería interesante tener esa conversación con [Burnham]. No tenemos una postura concreta sobre ese asunto y tendríamos que reflexionarlo con mucho cuidado. Se remonta a hace mucho tiempo, a algunos problemas bastante serios que tuvo este deporte. Puede que ahora sí sea el momento adecuado para empezar esa conversación, pero no tenemos una postura clara".

    La EFL ha mostrado una apertura aún mayor al cambio. "La EFL vería con buenos ojos mantener conversaciones sobre la revisión de la legislación actual y permitir bebidas alcohólicas a la vista del terreno de juego, una postura coherente con la opinión de nuestros clubes miembros, que anteriormente dieron a la liga el mandato de presionar para lograr una reforma apropiada en este ámbito", declaró un portavoz a Sky News.

    "La legislación se introdujo hace más de 40 años y no ha avanzado al ritmo de los importantes cambios en la gestión de los estadios, la seguridad y la labor de los auxiliares. Aplicar una prohibición general a todos los aficionados no es proporcionado al nivel de riesgo asociado al consumo de alcohol en la gran mayoría de los partidos de la EFL, que están catalogados como de bajo riesgo".

  • Aficionados divididos

    Arsenal v Everton - Premier League
    Getty Images Sport

    No todos los aficionados están a favor del regreso de la cerveza a las gradas, ya que consideran que podría generar otros problemas.

    Se podría pensar que los aficionados estarían universalmente a favor de que se levantara la prohibición, pero el posible cambio en la ley ha puesto de manifiesto una diferencia de opinión entre los seguidores ingleses que acuden a los estadios.

    En un comunicado, el presidente de la Football Supporters' Association (FSA), Tom Greatrex, dijo: "La FSA siempre ha defendido que es injusto criminalizar a los aficionados al fútbol por tomarse una pinta mientras ven el partido, sobre todo cuando puedes sentarte en el mismo asiento bebiendo alcohol mientras ves un concierto de Oasis o rugby league. Estamos totalmente de acuerdo en que la legislación está desfasada y merece ser revisada".

    Sin embargo, otros sostienen que la cuestión es más matizada, tanto en términos prácticos como por las implicaciones de una multitud más ebria. En declaraciones a GOAL, Max, de 34 años y abonado del Arsenal, dice: "No estoy a favor de que se levante la prohibición. Como el fútbol es un deporte de flujo constante, no como un deporte estadounidense, no entrecortado, que la gente se esté levantando continuamente podría causar cierta interrupción en la experiencia del partido para los demás.

    "También creo que el alcohol obviamente es un inhibidor, [eso] permite malas conductas; el fútbol es un deporte emocional. Creo que eso puede ser un caldo de cultivo para que la gente se comporte mal y de forma negativa, y podría hacer que algunos espectadores se sintieran inseguros. La gente ya bebe ahora y creo que está bien tal y como está, y no creo que necesite muchos cambios.

    "Probablemente, en realidad, solo beneficia a los propietarios y a los vendedores, porque se trata más de que obtengan beneficios que de cambiar de verdad la experiencia del día de partido. Tienes más vendedores, y eso subraya la comercialización de todo. En el Emirates, por ejemplo, hay un vendedor en cada esquina, podrías emborracharte de verdad.

    "En Highbury, quizá tenías dos o tres seguidos en cada grada, así que habría una cola considerablemente mayor. Así que el hecho de que tengas menos cola, aunque sea un estadio más grande, [supone] la posibilidad de que más gente acabe absolutamente borracha".

    Max sí coincide, sin embargo, con la idea de que es injusto discriminar a los aficionados al fútbol: "En el rugby se permite beber en las gradas. Que haya una norma para unos y otra para el resto, creo que probablemente es simplemente una perspectiva clasista, que en el rugby sí puedas, pero en el fútbol no".

  • «Increíblemente imprudente»

    Sunderland v Newcastle United - Premier League
    Getty Images Sport

    La policía tiene preocupaciones sobre las implicaciones de reintroducir el alcohol en las gradas

    Las autoridades también temen que el regreso del alcohol a las gradas pueda arrastrar al fútbol inglés de vuelta a los días oscuros de las décadas de 1970 y 1980, cuando la violencia y los disturbios dentro de los estadios eran generalizados. En declaraciones a la BBC, un portavoz de la UK Football Policing Unit (UKFPU) advirtió de los posibles «desafíos» para la actuación policial y para la «seguridad del personal y de los aficionados en los partidos de fútbol».

    «Otros deportes sencillamente no registran la violencia y el comportamiento delictivo de sus seguidores que sí tiene el fútbol, aunque sea por parte de una minoría, y el alcohol suele desempeñar un papel importante en las conductas violentas y desordenadas», afirmó. «Sería irresponsable alimentar esto permitiendo un mayor consumo de alcohol durante los partidos».

    El representante añadió que sería «increíblemente imprudente hacer cambios fundamentales sin un examen exhaustivo de las pruebas y una consulta significativa con profesionales de la policía que tienen experiencia en este ámbito».

    Desde la perspectiva de la policía, una gran parte del problema es que los clubes de fútbol, increíblemente ricos, no contribuyen a financiar la actuación policial fuera de sus estadios en los días de partido, lo que supone un coste importante para el contribuyente.

  • ¿No están entendiendo la cuestión?

    FBL-ENG-PR-BURNLEY-BLACKBURN
    AFP

    Burnham ha sido acusado de priorizar el regreso del alcohol a las gradas por encima de otros problemas más graves que afectan al fútbol inglés.

    Burnham también ha sido acusado de pasar por alto otros problemas importantes en torno al fútbol y a la experiencia en los días de partido al centrarse, aparentemente, en el regreso de la cerveza a las gradas.

    «En un momento en el que los aficionados de clase trabajadora están siendo expulsados por los precios de sus abonos, el abuso racista, sexista y homófobo en internet es constante, y figuras de la cúspide del fútbol, como Jim Ratcliffe, utilizan su plataforma para impulsar políticas profundamente divisivas, parece desconectado de la realidad poner el derecho a beber una pinta en tu asiento como ejemplo principal de discriminación en el fútbol», escribió recientemente la presentadora y creadora de contenido Marva Kreel en The Guardian.

    «Y eso no es negar la discriminación que sufren los aficionados de clase trabajadora, pero este es un problema mucho más profundo en el fútbol. Y si la vieja suposición es que los aficionados al fútbol tienen una probabilidad singular de causar problemas cuando hay alcohol de por medio, levantar la prohibición no elimina automáticamente esa creencia. Es posible que estos prejuicios se reflejen en la forma en que se vigilan los partidos, con una fuerte presencia preventiva de policía y seguridad».

    Las estadísticas respaldan esa perspectiva: según el Home Office, los «delitos de odio» fueron el tipo de incidente denunciado con más frecuencia a la policía la temporada pasada, registrándose en hasta 491 partidos. Hubo denuncias de comportamientos sexistas en 22 encuentros y de violencia contra las mujeres en 37. Hay argumentos muy sólidos para sostener que la disponibilidad de alcohol en las gradas agravaría estos sombríos problemas.

  • Sentando el ejemplo

    Chelsea fans beer Stamford Bridge
    Getty

    El alcohol ya está disponible en las gradas de la WSL tras una prueba exitosa, pero no hay ninguna garantía de que ese éxito se trasladara al fútbol masculino.

    Mientras parece que una revisión de la ley está sobre la mesa en el fútbol masculino, el fútbol femenino ya ha demostrado las posibilidades; desde el inicio de esta temporada, todos los clubes de la Women's Super League (WSL) ya pueden ofrecer alcohol en las gradas.

    Esa importante flexibilización de las normas llega después de dos años de pruebas exitosas. En 2025-26, 20 clubes permitieron consumir alcohol en el asiento en 29 estadios y a lo largo de 190 partidos de la WSL y de la WSL 2, la segunda división.

    Sin embargo, Kreel cree que las pruebas fructíferas en el fútbol femenino no garantizan un éxito universal si se levanta la prohibición. «El fútbol femenino no es simplemente el fútbol masculino con menos gente en las gradas», escribe. «La experiencia del día de partido es diferente, y eso es importante cuando hablamos de lo que funciona».

    Según las estadísticas del Gobierno, solo hubo cuatro detenciones en toda la temporada en el conjunto del fútbol femenino en 2025-26.

  • ¿Qué viene después?

    Fans beer football England
    Getty

    Podría pasar bastante tiempo antes de que el sueño de Burnham de poner fin a la prohibición «discriminatoria» del alcohol en las gradas se haga realidad

    El carácter matizado del debate en torno a la prohibición sugiere que no deberíamos esperar una resolución rápida, incluso aunque el primer ministro haya expresado su oposición a la legislación en su forma actual.

    Sky News ha llegado incluso a afirmar que la reforma ya ha sido discretamente aparcada y que «nunca va a suceder», después de que funcionarios del Gobierno advirtieran a Burnham de que levantar la prohibición daría a las fuerzas policiales argumentos para insistir en que la vigilancia de los partidos ya no es financieramente viable con cargo a los impuestos, trasladando la carga a los clubes, que supuestamente no podrían asumir la factura.

    El jefe de policía Mark Roberts, responsable de la vigilancia del fútbol en Inglaterra y Gales, dijo a The Guardian en verano: «Con el sistema actual, los clubes de fútbol multibillonarios no tienen que pagar ni un penique por la vigilancia fuera de sus estadios. Esto significa que los contribuyentes terminan asumiendo la factura de 70 millones de libras cada temporada, algo que sencillamente no puede continuar».

    De hecho, Max, aficionado del Arsenal, cree que Burnham estaba intentando ganarse el favor de un determinado sector de la sociedad cuando habló de querer cambiar la ley. «Creo que Burnham está utilizando esto un poco como arma política, perdón por el juego de palabras, para ganarse a una posible base de apoyo», cuenta a GOAL. «Realmente no creo que vaya a mejorar mucho la experiencia del día de partido».

    Según la BBC, no se descarta la idea de seguir el ejemplo de la WSL e introducir una prueba o proyecto piloto para entender la viabilidad de cambiar la ley. Sin embargo, un movimiento más amplio para reintroducir el alcohol en las gradas «requeriría una amplia consulta en la que participen los clubes de fútbol, los aficionados y el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte Digital».

    Lo crucial es que, pese a las rotundas palabras de Burnham, actualmente no hay nada de eso previsto, lo que significa que, en realidad, podría pasar bastante tiempo antes de que volvamos a ver pintas en las gradas de la Premier League y en categorías inferiores del fútbol inglés masculino.