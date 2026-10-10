Andy Burnham y la prohibición del alcohol en el fútbol inglés: ¿Volverá realmente el alcohol a las gradas de la Premier League en medio del deseo de cambio del primer ministro?

Se podría pensar que los aficionados estarían universalmente a favor de que se levantara la prohibición, pero el posible cambio en la ley ha puesto de manifiesto una diferencia de opinión entre los seguidores ingleses que acuden a los estadios.
En un comunicado, el presidente de la Football Supporters' Association (FSA), Tom Greatrex, dijo: "La FSA siempre ha defendido que es injusto criminalizar a los aficionados al fútbol por tomarse una pinta mientras ven el partido, sobre todo cuando puedes sentarte en el mismo asiento bebiendo alcohol mientras ves un concierto de Oasis o rugby league. Estamos totalmente de acuerdo en que la legislación está desfasada y merece ser revisada".
Sin embargo, otros sostienen que la cuestión es más matizada, tanto en términos prácticos como por las implicaciones de una multitud más ebria. En declaraciones a GOAL, Max, de 34 años y abonado del Arsenal, dice: "No estoy a favor de que se levante la prohibición. Como el fútbol es un deporte de flujo constante, no como un deporte estadounidense, no entrecortado, que la gente se esté levantando continuamente podría causar cierta interrupción en la experiencia del partido para los demás.
"También creo que el alcohol obviamente es un inhibidor, [eso] permite malas conductas; el fútbol es un deporte emocional. Creo que eso puede ser un caldo de cultivo para que la gente se comporte mal y de forma negativa, y podría hacer que algunos espectadores se sintieran inseguros. La gente ya bebe ahora y creo que está bien tal y como está, y no creo que necesite muchos cambios.
"Probablemente, en realidad, solo beneficia a los propietarios y a los vendedores, porque se trata más de que obtengan beneficios que de cambiar de verdad la experiencia del día de partido. Tienes más vendedores, y eso subraya la comercialización de todo. En el Emirates, por ejemplo, hay un vendedor en cada esquina, podrías emborracharte de verdad.
"En Highbury, quizá tenías dos o tres seguidos en cada grada, así que habría una cola considerablemente mayor. Así que el hecho de que tengas menos cola, aunque sea un estadio más grande, [supone] la posibilidad de que más gente acabe absolutamente borracha".
Max sí coincide, sin embargo, con la idea de que es injusto discriminar a los aficionados al fútbol: "En el rugby se permite beber en las gradas. Que haya una norma para unos y otra para el resto, creo que probablemente es simplemente una perspectiva clasista, que en el rugby sí puedas, pero en el fútbol no".