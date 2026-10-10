Andy Burnham y la prohibición del alcohol en el fútbol inglés: ¿Volverá realmente el alcohol a las gradas de la Premier League en medio del deseo de cambio del primer ministro?

Aunque la era del hooliganismo sin freno del fútbol inglés ya ha quedado atrás, como resultado de otras estrictas leyes del Gobierno como la Football (Disorder) Act 2000, del cambio de actitud y de las mejoras en la actuación policial y en la infraestructura de los estadios, sería un error afirmar que el alcohol, y la embriaguez, no siguen formando una parte importante de la experiencia de un día de partido, pese a la prohibición.

Dado que no pueden beber en las gradas, muchos aficionados que acuden a los partidos convierten en un ritual buscar cualquier oportunidad para emborracharse antes o después del encuentro, con los seguidores locales llenando los pubs de los alrededores de cualquier estadio y los desplazados aprovechando todo el viaje, desde horas intempestivas de la mañana, para tomarse unas copas.

En el partido, para quienes quieren evitar despejarse, el descanso se ha convertido en una carrera por beber la mayor cantidad posible de pintas en el anillo interior antes de volver corriendo al asiento a tiempo para la reanudación, pasando por el baño.

Aunque la mayoría de los partidos transcurren sin incidentes a gran escala, sigue habiendo muchos ejemplos de altercados en los que la embriaguez ha sido un factor.

El incidente más infame de la memoria reciente se produjo en la final de la Eurocopa 2020, que se vio empañada por cientos de aficionados sin entrada que se abrieron paso a la fuerza entre los acomodadores y el personal de seguridad para entrar en las gradas de Wembley y ver el duelo de Inglaterra con Italia, lo que provocó enfrentamientos violentos en los pasillos del estadio. En aquel momento, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, calificó a los responsables de «borrachos gamberros», mientras que 86 personas fueron detenidas y 19 agentes de la Policía Metropolitana resultaron heridos en varios incidentes en Londres.

Según las estadísticas del Home Office publicadas durante el verano, el número de partidos en los que se denunciaron ante la policía «comportamientos antisociales, violencia y altercados relacionados con el fútbol» alcanzó cifras récord en 2025-26, un cuatro por ciento más que en la temporada anterior (1.644 partidos, frente a 1.580). El número de órdenes de prohibición de acceso al fútbol emitidas, que impiden asistir a los partidos a cualquier persona condenada por un delito relacionado con el fútbol, alcanzó su nivel más alto desde 2012.

Cerca del 50 % de las actuaciones policiales y detenciones se produjeron en realidad fuera de los estadios, lo que refleja que el alcohol no es un problema únicamente dentro del recinto en un día de partido.