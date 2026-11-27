Así pues, el primer y el tercer gol llegaron mediante jugadas relativamente sencillas de juego directo. El rival tiene defectos y el Columbus Crew los aprovechó. Es lo más básico del fútbol.

El segundo gol, en cambio, es algo más elaborado, aunque en esencia se podía haber evitado. Es la jugada en la que se inclina la balanza entre los méritos de un «buen equipo» y la pasividad de un «rival perezoso». El Crew destaca por su capacidad para tener el balón y moverlo con eficacia. Puede que al 3-4-2-1 de Courtois le falten estrellas, pero, cuando el equipo está en plena forma y sus jugadores intercambian posiciones, resulta bastante difícil de frenar. El Crew es tercero de la MLS en pases totales y segundo en porcentaje de acierto en el pase. Ocupa el quinto puesto de la liga en posesión media. Al mismo tiempo, es vigésimo tercero en balones largos y vigésimo séptimo en centros. Es un equipo que juega en corto y mueve el balón hasta que llega el momento de atacar.

La respuesta defensiva lógica es marcar al hombre y confiar en que cada uno gane su duelo individual, o bien optar por un bloque bajo más zonal. Controlar los espacios y no conceder nada al rival. El Inter Miami no puede hacer ninguna de las dos cosas. En Luis Suarez y Leo Messi tiene a dos jugadores que no ganarán duelos individuales, bien porque no quieren o porque no pueden. Y ninguno de los dos tiene después el físico para replegarse, integrarse en una estructura defensiva y hacer el trabajo sucio. El resultado es un equipo completamente descompuesto.

Así llegó el segundo gol. Moreira puede avanzar sin oposición por el centro del campo. Ninguno de los tres delanteros reacciona con suficiente rapidez. El Inter Miami le permite dar el evidente pase hacia delante. A partir de ahí, todo se reduce a físico e instinto. Casemiro, con 34 años y lento, no puede seguir el desmarque de su rival. Tres pases después, ninguno de más de unos 18 metros, el Crew se encuentra en un dos contra uno y marca el gol que rompe el partido.

Es una jugada preciosa, llena de pases precisos y movimientos coordinados. Es la muestra de un equipo en plena forma, convencido de que puede superar al rival mediante combinaciones. Sí, el segundo gol llega en juego abierto, pero se parece más a una jugada ensayada ejecutada sobre la marcha.