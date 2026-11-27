Al final, bastaron cinco pases:
Del central a un centrocampista, de este al delantero, luego a otro centrocampista y, por último, a un centrocampista más. Taha Habroune solo tuvo que levantar la cabeza, valorar sus opciones, quizá pensar por un instante en lo fácil que el Columbus Crew había atravesado la endeble defensa del Inter Miami, y marcar. Fue el segundo gol del Crew en su cómoda victoria por 3-0 en South Beach.
Todo resultó demasiado sencillo para el equipo de Laurent Courtois. Sí, el Inter Miami jugó la mayor parte del encuentro con diez después de una segunda amarilla bastante desconcertante en el minuto 36. Sí, el Inter Miami es extraordinariamente frágil en defensa y probablemente seguirá siéndolo.
Pero el Columbus Crew se abrió paso entre las líneas del vigente campeón de la MLS Cup sin apenas sudar. La verdad es que fue demasiado fácil. Hay ocasiones en las que este deporte es muy complejo, en las que los movimientos elaborados acaban en gol y se consigue abrir una defensa excelente. Sin embargo, el sábado por la tarde, al Columbus Crew le bastó con pasar y moverse para ganar a un equipo incapaz de hacer frente a un rival con el valor suficiente para jugar al fútbol.