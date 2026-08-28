Americanos en el extranjero: Malik Tillman busca la reacción del Leverkusen, Brenden Aaronson está en busca de calidad y Jedi Robinson necesita recuperar la forma

La campaña mundialista de Malik Tillman fue de las que quedan para el recuerdo. Después de una temporada extraña en el Bayer Leverkusen, marcada por la presión, los cambios y el bajo rendimiento, Tillman fue el centrocampista más completo de Estados Unidos en su camino hacia una segunda victoria en una eliminatoria del Mundial en la historia moderna. El centrocampista fue una pieza clave en prácticamente todo lo que hizo Estados Unidos, y una auténtica fuerza impulsora para un equipo que necesitaba algo de energía.

Ahora, sin embargo, la situación parece un poco extraña. El Leverkusen tiene nuevo entrenador, Carles Martínez Novell, y las expectativas serán altas. El Bayern de Múnich es el favorito para ganar la Bundesliga. Por detrás, eso sí, parece haber una lucha abierta por las tres plazas restantes de la Champions League. Y aunque Tillman no cerró la puerta a una salida sorprendente del club, cualquier aportación suya esta temporada será muy importante para que el histórico conjunto alemán regrese a la principal competición europea.

Pero no es el único estadounidense con un papel que desempeñar este fin de semana. Están los habituales internacionales de Estados Unidos repartidos por todo el continente. Antonee Robinson necesita recuperar un poco la forma después de una actuación caótica contra el Chelsea. A Brenden Aaronson, una vez más, le vendría bien participar en algún gol. Y luego está el curioso caso de Ricardo Pepi, que sigue marcando goles pese a estar vinculado con una posible salida del PSV.

Sin más preámbulos, esto es lo que hay que seguir mientras GOAL repasa las principales historias protagonizadas por estadounidenses en el extranjero este fin de semana.