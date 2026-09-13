Mientras los estadounidenses marcaron muchos goles en la segunda división del fútbol inglés, las miradas de los aficionados estadounidenses estaban puestas en una actuación de 45 minutos en la Serie A.

Christian Pulisic volvió a la acción este fin de semana, y su regreso fue la gran historia del fútbol estadounidense. No fue un simple cameo, ni mucho menos. Jugando junto a su compañero en la selección masculina de Estados Unidos, Yunus Musah, cambió el partido y ayudó directamente al Milan a sumar un punto en un duelo de la Serie A contra la Lazio.

También hubo actuaciones importantes en el Championship. Sebastian Berhalter mantuvo su eléctrico inicio de etapa en el Middlesbrough, mientras que el arranque de Jack McGlynn en el Stoke mejoró muchísimo con un gol clave del centrocampista del USMNT.

Así que, sin más dilación, aquí repasamos más de cerca a los estadounidenses en el extranjero de este fin de semana.