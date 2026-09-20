A partir de la próxima semana, todas las miradas estarán puestas en la selección masculina de Estados Unidos. Sin embargo, muchas de las estrellas de este fin de semana fueron jugadores que no están en la próxima convocatoria.

Hubo goles en la Championship, un golazo de Jack McGlynn y el primer tanto de Max Arfsten. También marcó Christian Pulisic, que necesitaba ese gol más que nadie. Folarin Balogun regresó por fin con el Mónaco tras un verano caótico, mientras que Johnny Cardoso ayudó al Atlético de Madrid a vencer al Real Madrid, su rival ciudadano, en el partido más importante del fin de semana.

También hubo noticias importantes relacionadas con jugadores del próximo equipo de la USMNT. Ricardo Pepi se retiró lesionado en la derrota por 3-2 del PSV ante el FC Twente y posteriormente se cayó de la concentración de la USMNT, con la llamada de Damion Downs para reemplazarlo. El rendimiento de Downs en ausencia de Pepi será uno de los aspectos clave a seguir mientras los jugadores llegan esta semana a Atlanta para la concentración.

Así que, sin más preámbulos, aquí tienes un análisis más detallado de los estadounidenses en el extranjero de este fin de semana.