Alexia Putellas, Mary Earps y el London City Lionesses están listas para revolucionar la WSL, aunque la clasificación para la Champions League puede resultar imposible

Sentado en la sala de entrevistas durante el día de medios de pretemporada del London City Lionesses, era fácil olvidar que este club estaba jugando en la segunda categoría en mayo del año pasado. Ya fuera la doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, el icono de Inglaterra Mary Earps o la cuatro veces campeona de la Liga de Campeones Mapi Leon, había estrellas por todas partes moviéndose por la zona, buscando sus puestos y a los periodistas que esperaban para hablar con ellas. Era un equipo que terminó sexto en la Women's Super League la temporada pasada; es justo decir que la ambición para esta temporada es mucho mayor.

Impulsado por el poder financiero de su propietaria multimillonaria, Michele Kang, el London City causó impacto hace un año, antes de su primera temporada en la WSL, cuando incorporó a la internacional francesa Grace Geyoro por una cifra récord mundial como una de nada menos que 15 incorporaciones estivales. Acaparó más titulares en enero, cuando Delphine Cascarino, nominada al premio a la Jugadora Más Valiosa de la NWSL a finales de 2025, llegó al club, que entonces ocupaba la séptima posición en la WSL.

Este verano, sin embargo, ha estado a otro nivel. «Creo que durante mucho tiempo ha habido una misión y una ambición sobre la mesa», dijo Alanna Kennedy, una de esas 15 incorporaciones del verano de 2025, a GOAL. «Desde que firmé la temporada pasada, todo estaba en marcha y creo que este verano fue un momento realmente clave para ver hasta dónde podíamos llevar esos límites. Ha sido increíble ver la inversión del club y cómo esa ambición se ponía en práctica».

Pero esto no es fútbol de fantasía. Esto es el mundo real y, muy a menudo, en el deporte, reunir lo que sobre el papel parece un súper equipo, especialmente tan rápido, no acaba de funcionar. ¿Le irá mejor al London City Lionesses? Y, si es así, si puede meterse en esas plazas europeas en la parte alta de la clasificación de la WSL, entonces aparece el elefante en la habitación: ¿realmente se le permitirá jugar en la Liga de Campeones?