Alexia Putellas, Georgia Stanway y los 10 nuevos fichajes que definirán la temporada 2026-27 de la Women's Super League
La Women's Super League de Inglaterra lleva ya un tiempo siendo considerada ampliamente la mejor liga de Europa, si no del mundo, y este mercado de fichajes de verano no ha hecho más que reforzar esa creencia, con algunas de las mayores estrellas del fútbol aterrizando en la competición de cara a la temporada 2026-27.
Ya sea la llegada de la doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas y de algunas de sus compañeras campeonas de la Champions League en el Barcelona, como Ona Batlle y Mapi Leon, o el regreso a casa de iconos de Inglaterra como Georgia Stanway y Mary Earps, ha habido muchos fichajes llamativos en la WSL durante las últimas semanas y meses.
Pero no ha sido solo un mercado de grandes nombres. Los clubes de toda la liga también han fichado a algunos de los mejores talentos jóvenes del fútbol femenino, jugadoras que podrían estar preparadas para firmar temporadas revelación en 2026-27 y convertirse en nombres muy conocidos en un futuro próximo.
GOAL ha elegido, por tanto, 10 fichajes de verano que podrían definir la nueva temporada de la WSL...
Beth England (Crystal Palace)
El Crystal Palace marcó a buen ritmo en la WSL 2 el año pasado, ocupando el tercer puesto compartido de la liga, pero está claro que ha aprendido lecciones de la última vez que ascendió a la máxima categoría. En la temporada 2023-24, el Palace arrasó en su camino hacia el título de segunda división, marcando al menos 16 goles más que cualquier otro equipo de la liga, pero después solo anotó 20 en 22 partidos de la WSL al año siguiente, lo que le condenó al descenso.
Por eso, incorporar a una jugadora como Beth England es una decisión muy inteligente. La delantera de 32 años tiene muchísima experiencia, con 11 goles en sus 26 internacionalidades con Inglaterra y 71 goles en 152 partidos con el Chelsea durante una etapa de siete años en la que ganó 10 títulos. Pero es lo que England hizo en el Tottenham, el club desde el que llega al Palace, lo que hace que este fichaje sea tan prometedor. Su adaptación a jugar en un equipo con problemas, después de haber representado a la fuerza dominante en Inglaterra, fue muy impresionante, y sus 12 goles en 12 apariciones en la WSL tras su llegada a los Spurs en enero de 2023 impulsaron al club hacia la permanencia.
«Tienes que adaptarte, tienes que asumir que habrá momentos en los que vas a sufrir mucho más sin balón en los partidos y tienes que trabajarte a ti misma a nivel individual», contó a GOAL la temporada pasada. «Cuando estaba en el Chelsea, podías tener entre cinco y 10 oportunidades por partido y sabes que una de ellas va a entrar. En el Spurs, puede que tengas una ocasión, y si no la aprovechas, eso es todo lo que tienes. Siento que desde que llegué aquí he sido capaz de hacer valer más ocasiones con menos oportunidades. Se trata simplemente de crecer como jugadora individual y de saber que, sin balón, tienes que hacer el trabajo sucio».
La capacidad de hacer todo eso, además de las cualidades de England como líder y como jugadora con tanta experiencia, puede dar un impulso muy, muy importante a las opciones del Palace de lograr la permanencia.
Georgia Stanway (Arsenal)
Es difícil quedarse con solo uno de los fichajes del Arsenal para hablar de él porque el Arsenal ha hecho muchos muy buenos este verano. Sin embargo, Stanway podría acabar siendo el más importante e influyente en la próxima temporada del club y, por tanto, en la nueva campaña de la WSL.
El Arsenal ha dependido demasiado de Kim Little y de Mariona Caldentey en el centro del campo en los últimos tiempos. Por eso, añadir profundidad a la plantilla parecía una prioridad absoluta este verano, y el Arsenal ha incorporado exactamente eso, con el fichaje también de Geraldine Reuteler, la versátil internacional suiza.
Stanway es una de las mejores centrocampistas del mundo, una jugadora que no solo puede aportar profundidad a esa posición, sino también calidad de élite, experiencia en los escenarios más importantes y capacidad para desempeñar varios roles. Con la internacional inglesa en la plantilla, esa dependencia de Little y Caldentey se reduce, algo que debería permitir al Arsenal mantenerlas más frescas durante toda la temporada y, en general, estar mejor preparado para pelear por un primer título de la WSL desde 2019.
Mao Itamura (Liverpool)
El fichaje de Mao Itamura por el Liverpool podría ser una de las incorporaciones más ilusionantes del verano. La jugadora, de 20 años, fue nombrada Jugadora del Año en la Eredivisie la temporada pasada, después de firmar ocho goles y seis asistencias para llevar al Feyenoord hasta la tercera plaza, y ahora busca aportar todas esas cualidades decisivas a Merseyside.
Los primeros indicios apuntan a que lo hará. Itamura ha llamado la atención en la pretemporada, especialmente con dos goles de una calidad sobresaliente en la victoria sobre el Sheffield United. Tras el traspaso récord de Olivia Smith al Arsenal, el Liverpool echó en falta la temporada pasada una figura diferencial capaz de cambiar partidos en una campaña que comenzó tan mal que el equipo red permaneció sin ganar en la WSL hasta finales de enero.
Itamura juega en una posición diferente a la de Smith pero, una vez se recupere de la lesión que la ha dejado fuera del Mundial sub-20 de septiembre, tiene el toque mágico para ayudar a revitalizar a un equipo que, en líneas generales, parece haber completado un sólido mercado de fichajes, uno que debería hacerle subir puestos en la clasificación de forma significativa.
Holly McNamara (Everton)
Después de terminar en una decepcionante octava posición la temporada pasada, el mercado de fichajes veraniego del Everton ha tenido un tema claro: ataque, ataque, ataque. Parte de ello ha sido necesario, con salidas como las de Katja Snoeijs, Toni Payne y Kelly Gago, pero esas tres también solo sumaron nueve contribuciones de gol entre todas la temporada pasada, así que una renovación forzada puede no ser algo malo.
La joven mediapunta Zara Kramzar hace permanente su cesión desde la Roma, la eléctrica Noemie Mouchon llega procedente del Leicester y Jutta Rantala también aporta su juego directo a Merseyside desde el Leicester. Sin embargo, es Holly McNamara quien destaca entre los fichajes.
Ganadora de las dos últimas Botas de Oro de la A-League de Australia, y autora de un récord de club de 45 goles en 66 apariciones con el Melbourne City, McNamara es una de las delanteras jóvenes más ilusionantes del fútbol femenino.
Hablando con algunas de sus compatriotas australianas repartidas por la liga, la expectación sobre su potencial es palpable. Mary Fowler, una de las jugadoras clave de las Matildas y estrella del Manchester City, respaldó a McNamara para que le vaya "muy bien" en Merseyside, mientras que Charlie Rule, su amiga íntima en el Brighton, dijo a GOAL que la futbolista de 23 años "merece estar jugando aquí" en la WSL. "Siempre he sabido que podía jugar en un gran equipo", afirmó.
Ornella Vignola, Honoka Hayashi y la ya salida Gago fueron las máximas goleadoras compartidas del Everton en la WSL la temporada pasada, con cuatro goles cada una. Si McNamara consigue asentarse como el punto focal del ataque del Everton y ser una goleadora fiable, puede marcar una diferencia importante.
Alexia Putellas (London City Lionesses)
¿Ha habido alguna vez un fichaje más importante en la WSL que el de Putellas por London City? Llega después de una temporada que impulsó al Barcelona hacia el póker de títulos, le valió el premio a Jugadora de la Temporada de la Champions League y probablemente le devuelva un tercer Balón de Oro más adelante este año. Su llegada a la WSL ya es fascinante por sí sola, pues una de las mejores jugadoras del mundo se adapta a una nueva liga y a un estilo diferente.
Lo que lo hace aún más interesante, sin embargo, es que ha fichado por London City, un club de ambición extraordinaria respaldado por los miles de millones de Michele Kang, que terminó sexto en su primera temporada en la WSL el curso pasado. Una inyección de dinero está detrás de la intención de las Lionesses de escalar posiciones rápidamente en la tabla, trayendo a jugadoras como Putellas, así como a Leon, cuatro veces campeona de la Champions League, y a la exestrella del Lyon Kadidiatou Diani.
Putellas es la joya de la corona, sin embargo, por su talento fuera de lo común, sí, pero también por sus cualidades de liderazgo. Capitana en el Barcelona, lidera con el ejemplo y es especialmente excelente con las jugadoras jóvenes, algo que su compañera Alanna Kennedy contó a GOAL a principios de la pretemporada que ya había destacado. «Quiere ayudar», explicó Kennedy.
¿Puede su llegada, combinada con muchas otras, convertir a London City en una auténtica potencia de la WSL? ¿O se parece demasiado al fútbol fantasía como para funcionar? Si va a ser una buena temporada para el club de la capital, Putellas será fundamental para ello.
Niamh Charles (Manchester City)
Después de poner fin a su espera de 10 años para conquistar otro título de la WSL, el mercado de fichajes del Manchester City no ha sido llamativo, tal y como prometió el club. Nunca estuvo sobre la mesa una revolución, no con tantas buenas piezas ya en su sitio, sino simplemente algunas incorporaciones complementarias para garantizar que este equipo mejore un poco y pueda afrontar el regreso a la Champions League, sin dejar de ser una fuerza a nivel doméstico.
Beth Mead puede ser el fichaje que más titulares acapare, pero en realidad es la llegada de Niamh Charles la que parece más importante. Eso es así porque el lateral izquierdo era una posición que necesitaba reforzarse seriamente en este mercado y, al fichar pronto a Charles, el City hizo exactamente eso.
Cuando el equipo de Andree Jeglertz quedó expuesto por momentos la temporada pasada, a menudo fue en las zonas de los laterales y muchas veces por la izquierda, donde Leila Ouahabi dejó de contar y Alex Greenwood se desplazó desde el centro de la defensa para cubrir esa posición. Charles, internacional inglesa en 34 ocasiones y ganadora de cinco títulos de la WSL, puede ahora tapar ese hueco mientras el City busca construir sobre lo logrado la temporada pasada.
«Tiene una gran personalidad y posee calidad como lateral izquierda, tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva», declaró Jeglertz a GOAL este verano, al tiempo que también destacó la experiencia que Charles aportará al grupo por su etapa en el Chelsea, durante su racha de seis títulos consecutivos de la WSL. «Eso es algo que también vamos a poder aprovechar en los entrenamientos y en la manera de ganar de un año para otro».
Manaka Matsukubo (Chelsea)
Ahora mismo, en Europa, puede que Manaka Matsukubo no sea un nombre especialmente conocido. En Estados Unidos, sin embargo, la jugadora de 22 años ha pasado los últimos tres años consolidándose como una de las mejores futbolistas de la NWSL, la mayor rival de la WSL por el título de mejor liga femenina del mundo.
La temporada pasada, un balance de 11 goles y cuatro asistencias en 26 partidos le valió a Matsukubo el premio a Centrocampista del Año de la NWSL y su inclusión en el Equipo del Año, todo ello mientras se hacía imposible de ignorar para el Chelsea. En julio, se unió al Chelsea con un contrato de cinco años.
Lo bastante versátil como para ocupar varias posiciones en zonas ofensivas, es como mediapunta donde la internacional japonesa realmente destaca, una posición que nadie ha terminado de afianzar en este equipo del Chelsea. Parece una demarcación de la que Matsukubo puede adueñarse de verdad, para potenciar a un ataque que falló bastante la pasada campaña, en la temporada menos goleadora del Chelsea en la WSL de los últimos siete años.
«Antes, sinceramente, no sabía mucho sobre ella, pero desde la primera sesión vi sus cualidades técnicas y las habilidades que tiene. Es realmente, realmente buena», contó este verano a GOAL la defensa del Chelsea Nathalie Bjorn, deshaciéndose en elogios hacia su nueva compañera. «Es rapidísima con los pies y piensas que tienes el balón, pero no. Tengo mucho interés por ver cómo puede rendir en nuestro equipo esta temporada porque necesitamos a esa jugadora creativa en el último tercio».
Si el Chelsea quiere volver a las cotas que le llevaron a ganar seis títulos consecutivos de la WSL, necesita mejorar en ataque. Matsukubo, desde luego, puede ayudar en eso.
Mary Earps (London City Lionesses)
Aunque Earps quizá no esté al mismo nivel en este momento de su carrera que algunos de los otros fichajes veraniegos del London City, con jugadoras como Putellas, Leon y Diani, todas ellas de talla mundial, su llegada podría acabar siendo una de las más importantes para el club.
Eso es cierto en términos de marketing, ya que Earps sigue siendo probablemente el nombre más importante para la audiencia en Inglaterra entre quienes han llegado este verano, algo que podría ayudar a aumentar la asistencia y el seguimiento de un club independiente con poca afluencia de público, pero también en términos futbolísticos.
Según las estadísticas de goles esperados en contra, ninguna portera quedó por debajo de Elene Lete, del London City, en lo que respecta a goles evitados en la temporada 2025-26. Encajó 6,8 más de los que debería, según Opta, y tuvo el segundo peor porcentaje de paradas de la categoría. Como resultado, el London City encajó 35 goles en 22 partidos, unos 13 más que cualquiera de los «big four» de la liga, a los que intenta dar caza.
Mejorar en defensa es tan vital como reforzarse en ataque, por tanto, y la llegada de alguien con la calidad y la experiencia de Earps debería ayudar a elevar el nivel bajo palos, al tiempo que quizá también contribuya al desarrollo a largo plazo de Lete, que aún tiene solo 24 años y firmó un nuevo contrato este mismo verano. Si la exnúmero 1 de Inglaterra puede acercarse al nivel que mostró la última vez que estuvo en la WSL, mejorará al London City.
Lia Walti (Brighton)
El exentrenador del Brighton Dario Vidosic nunca ocultó la importancia que creía que tenía Fran Kirby, icono de Inglaterra y del Chelsea, para su proyecto en la costa sur, destacando regularmente su experiencia ganando al más alto nivel como algo que puede elevar el nivel y llevar al Brighton hacia algo especial. Tuvo un gran impacto especialmente la temporada pasada, cuando el Brighton alcanzó la final de la FA Cup por primera vez.
Este verano, antes de su sorprendente salida en agosto, Vidosic fue a por una jugadora de perfil similar, Lia Walti. No tiene un currículum tan brillante como el de Kirby, que incluye 16 títulos de su etapa en el Chelsea y un Campeonato de Europa, pero Walti ha jugado en grandes equipos de cuatro países diferentes, formó parte del Arsenal que ganó la WSL en 2019 y la Champions League en 2025 y ha llevado el brazalete de capitana de Suiza, incluido en una Eurocopa disputada en casa el verano pasado. También es una centrocampista de primerísimo nivel que puede controlar los partidos de forma excelente.
"Se ve enseguida qué tipo de persona es", dijo Vidosic a GOAL este verano. "Cuando ves los partidos, ves la futbolista que es y la calidad que tiene, y solo necesitas echar un vistazo rápido a su currículum para entenderlo, pero además es una persona fantástica y las jugadoras ya están completamente a su lado. Se nota que va a tener ese liderazgo. Va a ser una jugadora en la que las chicas se fijarán y es una incorporación muy bienvenida para nuestra plantilla, en la que desempeñará un papel muy, muy importante".
El Brighton completó una gran temporada 2025-26, alcanzando esa final de la FA Cup y terminando en una sólida séptima posición en la WSL, sumando puntos ante el Manchester United y el Arsenal, y ganando al Manchester City en las últimas semanas de la campaña. Walti es el tipo de persona y de jugadora que realmente puede ayudar al Brighton mientras busca construir sobre un año tan brillante y seguir avanzando bajo las órdenes del nuevo entrenador Arturo Ruiz.
Alice Sombath (Tottenham)
El Tottenham es otro de los equipos cuyo mercado de fichajes ha llamado la atención, con mucho buen trabajo hecho desde el principio para garantizar que el grupo de 2026-27 tenga tiempo de compenetrarse y adaptarse a las exigencias del muy bien valorado entrenador Martin Ho. Sin embargo, es Alice Sombath, uno de sus fichajes más tardíos, la que despierta un interés particular, no solo porque los Spurs pagaron una cifra récord para el club para llevar a la defensora al norte de Londres.
La jugadora de 22 años pasó por las categorías inferiores del Paris FC y del Paris Saint-Germain antes de fichar por el Lyon, donde daría el salto al primer equipo cuando todavía tenía solo 17 años. Al final, Sombath acumuló más de 100 apariciones con el ocho veces campeón de Europa, mostrando su excelencia técnica y su engañosa capacidad atlética cada vez que tuvo la oportunidad, aunque a veces no era fácil encontrar minutos en una plantilla tan repleta de talento como la del Lyon, especialmente teniendo en cuenta que competía por jugar con futbolistas como Wendie Renard, el icono de Francia.
Sombath aprendió mucho en ese entorno, cosas que ahora puede compartir con quienes están en el Tottenham. "Estaba hablando con ella durante la cena el otro día y Renard era su gran ídolo", contó Drew Spence, centrocampista de los Spurs, a GOAL en pretemporada. "Por cómo lideraba al equipo, aprendió de ella y de las experiencias de jugar a su lado. Eso en sí mismo, para una jugadora tan joven, tener esas experiencias de quienes han jugado al más alto nivel, es muy importante para añadirlo a este entorno e impulsarnos hacia donde queremos llegar".
Además, no es solo experiencia y calidad técnica lo que Sombath aporta a este equipo. También suma una profundidad necesaria a una línea defensiva que sufrió cuando faltaron jugadoras clave la temporada pasada, encajando unos decepcionantes 38 goles en 22 partidos, la cuarta cifra más alta de la WSL. Eso tendrá que mejorar si los Spurs quieren dar un paso adelante.