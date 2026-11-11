¡Alemania está en apuros! Un «nuevo mercado de fichajes» se calienta cada vez más

Danijel Lucic está considerado una figura clave de la federación croata HNS en Alemania. Es presidente del consejo de administración de Saint-Gobain, un gran grupo del sector de la construcción con varios miles de empleados, y, según un reportaje del prestigioso periódico croata Jutarnji list , dirige desde hace muchos años, de forma paralela, la búsqueda de talentos de origen croata en Alemania. Según ese reportaje, cuenta para ello con el apoyo de 20 ojeadores voluntarios.

Cada primavera, Lucic reúne, al parecer, a una selección de jóvenes talentos de origen croata residentes en Alemania que después participa en un tradicional torneo sub-14 en Vukovar. Allí, equipos juveniles de clubes de la primera división croata, como el Dinamo de Zagreb o el Hajduk Split, se enfrentan a conjuntos formados por jóvenes de la diáspora de distintos países. La HNS mantiene una extensa red de ojeadores no solo en Alemania, sino también en otros países con una numerosa diáspora croata. La pugna por los talentos no es un fenómeno exclusivo de Alemania.

La elección de Vukovar como sede del torneo no fue casual. La ciudad fue un escenario importante de la guerra de los Balcanes en la década de 1990 y, por ello, tiene una gran carga emocional en Croacia. «Cuando llevamos a los niños a Vukovar, muchos de ellos solo tienen pasaporte alemán», contó Lucic en una entrevista con Jutarnji list. «Pero, después de visitar la ciudad y escuchar las historias, vuelven y convencen a sus padres para que les consigan un certificado de nacimiento y un pasaporte croata».

Según el reportaje, entre los antiguos participantes más conocidos del torneo figuran Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic y Marin Pongracic. Todos nacieron y se formaron en Alemania, y todos jugaron después con la selección absoluta de Croacia. Según el propio Lucic, incluso impulsó personalmente la primera convocatoria de Stanisic con Croacia en 2021. Desde entonces, Stanisic se ha convertido en el FC Bayern en un lateral de nivel internacional, mientras que la selección alemana sufre una escasez crónica de efectivos precisamente en esa posición.

Filip Pavic ya sigue los pasos de Stanisic: el joven de 16 años de Freising está considerado el mayor talento defensivo del FC Bayern. En marzo, el entrenador Vincent Kompany lo convirtió en el segundo debutante más joven de la historia del club muniqués, solo por detrás de Paul Wanner. Recientemente, Pavic pasó de la selección alemana sub-16 a la federación croata, con cuya selección sub-18 juega actualmente.