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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi: De Londres a Lokeren y la vida como futbolista profesional en Bélgica

En la última entrega de la serie «Brits Abroad» de GOAL, un hombre que empezó en las emblemáticas canchas enjauladas de la capital inglesa antes de pasar por Austria habla de una confusión durante un viaje en autobús, del crecimiento personal y de qué hacer en Bélgica.

Chris Burton
Traducido por

  • Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que era rarísimo encontrar futbolistas británicos jugando en el extranjero. La reticencia de cada uno a salir de su zona de confort geográfica limitaba las posibilidades del colectivo.

    Sin embargo, vivimos una nueva era: los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado remoto. Salir de casa y disfrutar de otra forma de vida es ahora una experiencia que se recibe con ilusión, en lugar de temerse.

    Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlos en vez de evitarlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

    Teniendo esto en cuenta, y dado que siempre se dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar las historias de algunos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir sus conocimientos tanto deportivos como viajeros.

    El siguiente es Ademola Ola-Adebomi, que ha cambiado las luces de Londres por la vida en Flandes como residente en Lokeren, Bélgica…

  • Las jaulas de Londres ayudaron a forjar un sueño

    Cage street football
    Getty

    El fútbol callejero ayuda a desarrollar la habilidad y el carácter

    «Empecé viendo jugar a mis hermanos, porque eran mayores que yo. Los veía jugar y veía fútbol con ellos. Veía fútbol en la tele y, de pequeño, ¡me obligaron a ser del Liverpool! Desde entonces, me gustó el fútbol. Me gustaba ver a Steven Gerrard y fui cogiendo cariño a este deporte. Había una pista vallada cerca de mi casa y teníamos un balón, así que siempre los veía ir a jugar y me dejaban jugar con ellos. Desde una edad temprana le daba patadas a un balón y me gustaba».

  • Un incidente en el autobús antes del gran avance del Crystal Palace

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi pasó más de 10 años en el Crystal Palace.


    «Mi profesor de primaria, el de Educación Física, también era entrenador del Fulham o tenía contactos allí. Fue antes de entrar en la academia del Fulham: tenía contactos con el club y me mandaron a hacer una prueba. Era una etapa previa a la academia, antes de que pudieran ficharte formalmente. Luego aquello se acabó por cuestiones de financiación. El proyecto cerró y, meses después, el mismo profesor consiguió que entrara en el equipo de desarrollo del Crystal Palace. Yo estaba entonces en la categoría sub-8 y era el equipo de desarrollo, no la academia propiamente dicha».

    «Es una historia curiosa. Mi madre me llevaba por aquel entonces y todavía me acuerdo, aunque parezca increíble: era a las 15:00 y mi madre, que solía ir a ver jugar al Crystal Palace, dijo: “Vale, sé cómo llegar”. Cogimos el autobús hasta el estadio de Selhurst Park, así que llegué muy, muy tarde a la prueba. Era en el Crystal Palace National Sports Centre, que está en otra zona. Cuando llegué, solo quedaban 30 minutos y trataron de decirnos que era demasiado tarde. Mi madre les suplicó y dijeron: “Vale, que juegue”. Se disputaban partidos y, en esos 30 minutos, estuve desatado, básicamente».

    «Se preguntaban: “Vale, ¿quién es este chico?”. A partir de ahí dijeron: “¿Sabes qué? Creo que es lo bastante bueno para la academia del Crystal Palace, no solo para el equipo de desarrollo”. Después de aquella prueba, el Crystal Palace quería ficharme. El Chelsea también quería ficharme. Incluso me sacaron del colegio y me llevaron a conocer a los jugadores del primer equipo del Crystal Palace y todo eso. Firmé y estuve en el Crystal Palace hasta el año pasado. Es una historia larga, pero bonita, de las que siempre recordaré».

  • Otros jugadores del Crystal Palace que alzaron el vuelo

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Adaramola, un amigo cercano, también juega en Bélgica.

    «Deji Elerewe iba a mi curso. Ahora juega en el Lincoln, en la Championship. ¿Quién más es profesional? Tayo Adaramola juega en Bélgica, en Primera División. David Ozoh pasaba mucho tiempo con nosotros y ahora está en el Derby. Jesurun Rak-Sakyi iba un curso por encima de mí y sigue jugando en el Crystal Palace. De los de mi edad, creo que solo quedamos Tayo y yo. También había algunos porteros: Owen Goodman y Joe Whitworth».

  • ¿Cómo se gestó el acuerdo inicial de cesión al Beveren?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Una cesión llevó a Ola-Adebomi a Bélgica por primera vez

    «Todo surgió después de mi primera cesión al Burton, donde aprendí mucho. Antes de ir allí, tuve una buena oportunidad de marcharme al extranjero, pero la rechacé porque creo que, cuando eres niño, creces en Inglaterra y juegas allí, solo piensas en “Inglaterra, Inglaterra”. Así que, cuando surgió la oportunidad por primera vez, dije que no».

    «Después, estaba a punto de empezar una nueva temporada y el Crystal Palace habló conmigo. Me dijo que creía que marcharme al extranjero tenía más sentido y sería mejor para mi desarrollo. Empecé a hablar con otros jugadores que habían jugado fuera y todos me dijeron cosas positivas. Pensé: “Es una cesión, así que es una buena oportunidad para ver cómo es; no es definitivo”. Así lo vi yo, más como asumir un riesgo».

  • ¿Cuáles son los mayores retos de mudarse al extranjero?

    London skyline
    Getty

    Se acabó echar de menos las comodidades de casa en Londres

    «Creo que vivir solo, estar lejos de todo el mundo, con un idioma y una cultura distintos, me gustó mucho, si soy sincero. La cesión no salió según lo previsto: me disloqué el hombro a mitad de la temporada y me reclamaron de vuelta. Pero creo que volví a aprender mucho, y eso me ha ayudado. También disfruté mucho más jugando al fútbol. Conocer una cultura nueva, estar en un entorno diferente, ver cómo entiende la gente la vida incluso fuera del fútbol... Son cosas pequeñas, como vivir en el extranjero y descubrir que aquí no se pueden tener contenedores negros. Son detalles de un entorno distinto que tienes que conocer.

    «Creo que eso me ha permitido hacerme un hombre. Hablaba de ello con mi madre: jugar en el extranjero te ayuda mucho y se lo recomiendo de verdad a cualquiera. Antes de marcharme, incluso cuando estaba en el Burton, no sabía cocinar. Apenas cocinaba porque mi madre siempre me traía comida. Pero al vivir en el extranjero aprendí y ahora puedo cocinar casi cualquier cosa. Me siento más independiente. Ya no estoy siempre volviendo a casa y pensando: “Quiero ir a Londres, echo de menos Londres”. Ahora trabajo en el extranjero, me siento asentado, más independiente y menos dependiente de mi familia».

  • De regreso a Bélgica tras una etapa en el WSG Tirol

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Delantero que busca dejar huella en la Challenger Pro League

    «Cuando llegué a Austria, tuve una temporada aceptable. No diría que fuera buena ni mala: fue aceptable. Entre bastidores había problemas entre el club y yo, así que decidimos que lo mejor era que me marchara y buscara un nuevo equipo si surgía la oportunidad. Ya había jugado en Bélgica, me había gustado y sentía que necesitaba resarcirme. Se podría decir que tenía algo que demostrar después de mi primera etapa allí. Así que, cuando este equipo se interesó por mí, estuve totalmente a favor».

  • ¿Cómo es la vida cotidiana en Lokeren?

    Lokeren carnival
    Getty

    Se ha adoptado plenamente el modo de vida flamenco.

    «Es bastante duro porque acabo de mudarme a un piso nuevo. Estuve un mes en un hotel, pero hasta ahora todo ha ido bien. Bélgica está dividida en dos: hay una parte flamenca y otra francesa. Suena extraño, pero parece que hay dos culturas diferentes en un mismo país. Aun así, todo el mundo es amable, todo el mundo habla inglés y creo que todo el mundo te acoge bien. En Lokeren, si vas al supermercado, todo el mundo te recibe bien. Es una ciudad pequeña, así que todos se conocen entre sí y todo el mundo conoce Lokeren. Saben que no soy de aquí y todos me acogen bien. Si necesito algo, creo que me ayudarán».

  • La cultura del café y la gastronomía belga

    Coffee general
    Getty

    En la Europa continental es popular quedar para tomar algo y ponerse al día.

    «La comida es la misma, la verdad. No he probado muchas cosas nuevas. Probé mi primer café en Austria. Ahora no tomo café todos los días, pero sí salgo a tomar uno con alguien del equipo. En Inglaterra, en cambio, ¡creo que nunca me han propuesto ir a tomar un café! Aquí, y creo que en Europa en general, no solo en Bélgica y Austria, es más habitual decir: “Vale, vamos a tomar un café y ponernos al día”. El café tiene mucha más importancia. De hecho, ahora me gusta, mientras que antes nunca lo habría probado».

  • ¿Cómo se compara el coste de la vida en Bélgica?

    Euros money general
    Getty

    El estilo de vida siempre estará condicionado por el presupuesto.

    «Creo que es más barato. Inglaterra es cara, pero creo que, estés donde estés, depende de ti. Puedes hacer que la vida sea tan cara como quieras; todo depende de cómo vivas».

  • EA FC y GTA ayudan a pasar el tiempo después de entrenar

    EA FC 27
    Getty

    La última entrega de EA Sports ofrece diversión en el juego online

    «Sigo jugando a la PlayStation con mis amigos de casa. Mantengo una relación muy estrecha con mis amigos del colegio, así que hablamos prácticamente todos los días. O hablo con ellos por teléfono o juego con ellos a algún videojuego. Me gusta ver partidos de fútbol. Mi amigo Tayo, con quien crecí en el Crystal Palace, juega en el Brujas, así que estamos a solo 40 minutos el uno del otro. Nos vemos en los días libres y es bonito tener tan cerca a alguien a quien conoces desde hace tanto tiempo. Juego a distintos videojuegos, pero juego mucho al FIFA. Creo que GTA 6 es lo que todo el mundo está esperando. Ese es el juego por el que todos volverán a conectarse para jugar».

  • Tres formas de vivir la auténtica experiencia belga

    Brussels general fireworks
    Getty

    Hay mucho que ver y hacer en Bruselas, la capital.

    «Bélgica es conocida por sus gofres y sus galletas. Cuando vino mi hermano el otro día, hizo precisamente eso, así que lo recomendaría. No me gustan mucho los gofres, si soy sincera, aunque en realidad no los he probado, pero sé que son muy populares en Bélgica. Creo que Bruselas es una ciudad muy bonita. ¡Y probablemente el chocolate belga!»

  • Consejos para quienes estén pensando en trasladarse por motivos profesionales

    Lokeren fans
    Getty

    El fútbol europeo ofrece muchas experiencias diferentes


    «Ojalá me hubieran aconsejado antes jugar en el extranjero, porque he dejado pasar grandes oportunidades. En Inglaterra, la gente prefiere jugar en tercera o cuarta división antes que en la primera división de Austria. Sin embargo, creo que, si miras las cosas con perspectiva y piensas en tu desarrollo, siempre quieres estar en primera o segunda división, o en un entorno más profesional por competir en una categoría superior.

    «Aunque la tercera y la cuarta división inglesas siguen teniendo un nivel muy bueno, creo que aprender de otras culturas, conocer cosas distintas, idiomas y entornos diferentes es importante. Creo que siempre es mejor estar en primera o segunda división. Me ha ayudado mucho a hacerme un hombre. Eso me ha servido en el fútbol, pero también fuera de él, de cara al futuro. Animo de verdad a los jugadores a tener la valentía de jugar en el extranjero desde jóvenes, porque así conocen tanto las ventajas como los inconvenientes.

    «Además, si solo juegas en Inglaterra, te limitas al mercado inglés, mientras que, si también juegas en el extranjero, se te abre todo un mercado nuevo. Seamos sinceros: a un equipo extranjero le resulta más difícil seguir la tercera o la cuarta división inglesa. En cambio, si juegas en primera o segunda división en otro país, es más probable que te vean más equipos. En definitiva, jugar en el extranjero hace que haya más ojos puestos en ti. Uno de mis amigos juega en Polonia y disputa competiciones europeas. Eso ya es una experiencia diferente de por sí».

  • ¿Qué depara el futuro?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi va día a día


    «Nunca se sabe. Yo diría que hay que ir día a día. Creo que lo más importante es centrarse en lo que estás haciendo ahora. Pero, por supuesto, siempre quieres aspirar a más. Así que, te lleve adonde te lleve, ya veremos».

  • Índice de habitabilidad

    Belgium flag
    Getty

    Cómo se sitúa la calidad de vida en Bélgica en cinco ámbitos importantes

    Clima: 7/10. «¡Es como Inglaterra!»

    Comida: 8/10

    Gente: 9/10

    Cosas que hacer: 9/10. «Hay mucho que hacer».

    Coste de la vida: 6/10

    Total: 39/50

    El acceso a Ademola, cuyas aventuras pueden seguirse en Instagram aquí, fue posible gracias a Stars Like Us Sports Management.

  • Ponte al día con la serie Brits Abroad

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Lee más sobre las experiencias de los futbolistas británicos que juegan en el extranjero en los enlaces que aparecen a continuación.



    Jugador

    País

    Puntuación de calidad de vida

    1

    Nick Swirad

    Brunéi

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croacia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    Suiza

    29/50