Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que era rarísimo encontrar futbolistas británicos jugando en el extranjero. La reticencia de cada uno a salir de su zona de confort geográfica limitaba las posibilidades del colectivo.

Sin embargo, vivimos una nueva era: los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado remoto. Salir de casa y disfrutar de otra forma de vida es ahora una experiencia que se recibe con ilusión, en lugar de temerse.

Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlos en vez de evitarlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

Teniendo esto en cuenta, y dado que siempre se dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar las historias de algunos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir sus conocimientos tanto deportivos como viajeros.

El siguiente es Ademola Ola-Adebomi, que ha cambiado las luces de Londres por la vida en Flandes como residente en Lokeren, Bélgica…