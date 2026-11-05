Adam Przybek: De Nuneaton a la provincia de Takeo y la vida como futbolista profesional en Camboya

«En el sistema inglés acabas siendo un portero más. Si no te llega una oportunidad al principio, vas dando tumbos de una liga a otra. Tuve un poco de mala suerte. Iba a firmar un nuevo contrato con el Ipswich, pero despidieron a Paul Lambert, llegó Paul Cook y dejó marchar a todo el mundo. Fui al Wycombe como segundo portero y, por alguna razón, allí no me ofrecieron un nuevo contrato. Después iba a ir al Stevenage, acabé en el Walsall y seguía siendo el segundo portero. No terminaba de llegarme la oportunidad. Tras mi etapa en el Stevenage, le dije a quien entonces era mi agente, como siempre le había dicho, que quería probar algo más. Para mí, el fútbol es algo más que jugar: también está la vida y te permite viajar por el mundo, que es lo que he hecho ahora.

«Surgió la oportunidad de ir a Polonia. El agente que me llevó allí me hizo darme cuenta de que no siempre se puede confiar en los agentes. Me prometió: “Serás el portero titular, jugarás aquí media temporada y, dentro de seis meses, estarás en la máxima categoría de Polonia”. Firmé el contrato y, dos días después, el portero que había estado allí el año anterior renovó. Así que le llamé y le pregunté: “¿Qué está pasando aquí?”. Pero, en cualquier caso, lo que quería era vivir una experiencia nueva. Tengo raíces polacas y, sinceramente, toda la experiencia fuera del campo fue increíble. Recuerdo que volví a casa y, al verme, mis amigos me dijeron: “No eres la misma persona que cuando te fuiste”. Y yo les respondí: “Pues claro que no”. Llegas a un pueblo pequeño del este de Polonia y tienes que apañártelas. Solo llevas una maleta y tienes que encontrar un piso. Aprendí el idioma.

«Eso me dejó con ganas de más. También pasaron otras cosas. Dejaron de pagar los sueldos, así que en enero todavía estaba esperando el de octubre. Al final dije: “Mirad, no puedo quedarme aquí”. Acabé volviendo para jugar en el Penybont. Pero, después de aquella experiencia, pensé: “Tengo que volver a irme al extranjero”. Creo que hay más cosas en la vida que ir dando tumbos por el sistema inglés».