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Adam Przybek Brits Abroad 1:1GOAL

Adam Przybek: De Nuneaton a la provincia de Takeo y la vida como futbolista profesional en Camboya

En la última entrega de la serie «Brits Abroad» de GOAL, un hombre que jugó en la selección escolar de Inglaterra junto a Phil Foden habla de la espera de una oferta de contrato en Bali, de perros en el terreno de juego y de qué hacer en Camboya.

Chris Burton
Traducido por

  • No hace tanto tiempo, los futbolistas británicos que jugaban en el extranjero eran una auténtica rareza. La reticencia individual a salir de las zonas de confort geográficas acababa limitando al colectivo.

    Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Marcharse de casa y disfrutar de otra forma de vida es ahora una experiencia que se acoge con ilusión, en lugar de temerse.

    Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que superar por el camino, pero ¿por qué no afrontarlos en vez de evitarlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

    Con eso en mente, y dado que siempre nos dicen que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir lo aprendido tanto en el deporte como en sus viajes.

    El siguiente es Adam Przybek, que ha recorrido un camino lleno de desvíos desde Nuneaton, en las Tierras Medias Occidentales, hasta la provincia de Takeo, en Camboya, pasando por Polonia, Gales e Indonesia…

  • Llamando la atención en todas las Midlands Occidentales

    Adam Przybek West Brom
    Getty

    West Brom, Coventry y Birmingham ofrecieron oportunidades en sus canteras

    «Empecé en el equipo de mi localidad, Atherstone, un pequeño pueblo de las Midlands. Básicamente, jugué en el equipo del padre de uno de mis amigos del colegio. Estuve allí tres años y acabé entrando en la cantera del West Brom cuando tenía siete. Pasé 12 años allí, hasta los 19. El West Brom se fijó en mí mientras jugaba torneos locales. Jugué en el Atherstone y después fui al Coventry, al Birmingham, al Aston Villa y al West Brom. El Aston Villa fue el único que no me ofreció un contrato cuando tenía siete u ocho años. Así que, para mí, en aquel momento el West Brom era la mejor opción. El entrenador de porteros era muy bueno; de hecho, ahora está en el Aston Villa, así que a él también le ha ido bien».

  • Los genes de portero se saltaron una generación

    Adam Przybek
    Instagram/@adsprzy

    La vida como portero, posible gracias a alcanzar 1,93 m de altura

    «Había empezado jugando fuera de la portería, pero solo llevaba unas semanas. Cuando tenía cuatro años, un fin de semana necesitaban un portero y preguntaron quién quería ponerse bajo palos. No sabía muy bien en qué me estaba metiendo, pero dije: “Sí, yo”. Por suerte, había allí un hombre que entrenaba y era portero semiprofesional. Me tomó bajo su tutela y me enseñó lo básico. Supongo que me ayudó a alcanzar el nivel necesario para entrar en una cantera.

    «Cuando fiché por el West Brom, la estatura era un factor muy importante. El ojeador del club, Steve Hopcroft, que acaba de fallecer, siempre se fijaba en los padres. Decía: “La estatura de un portero se juzga por la de sus padres”. ¡Y, curiosamente, mis padres no son especialmente altos! Creo que me he saltado una generación y he heredado la estatura de mis abuelos. Es un riesgo que se corre, pero por suerte yo era una persona alta».

  • Futuras superestrellas en las categorías inferiores de Inglaterra

    Phil Foden England youth
    Getty

    Foden, mediapunta del Manchester City, fue compañero de equipo en la selección juvenil de Inglaterra.

    «Cuando entrenaba con aquellos chicos, ya se veía a esa edad. Solo hay que mirar los nombres de los jugadores con los que coincidí: Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Ethan Ampadu, que juega en el Leeds, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe... La lista es interminable. También estaba Marc Guehi. A veces miro la foto de mi debut con Inglaterra sub-15 contra Italia, veo la foto de la plantilla y pienso: “Yo formé parte de aquel equipo”. Es curioso cómo las carreras toman caminos distintos».

    «Recuerdo jugar contra otras canteras. Recuerdo un partido contra el Manchester City en el que Phil Foden y Jadon Sancho dominaron el encuentro. Era increíble lo que hacían a esa edad, así que sabías que iban a llegar lejos. No creo que pudieras predecir las carreras que han tenido. Haber jugado con chicos que después disputaron el Mundial no es algo que te esperes».

  • La frustración impulsó la primera aventura en Polonia

    Adam Przybek Wycombe
    Getty

    Przybek pasó por siete clubes entre 2019 y 2023, incluidos periodos de cesión.

    «En el sistema inglés acabas siendo un portero más. Si no te llega una oportunidad al principio, vas dando tumbos de una liga a otra. Tuve un poco de mala suerte. Iba a firmar un nuevo contrato con el Ipswich, pero despidieron a Paul Lambert, llegó Paul Cook y dejó marchar a todo el mundo. Fui al Wycombe como segundo portero y, por alguna razón, allí no me ofrecieron un nuevo contrato. Después iba a ir al Stevenage, acabé en el Walsall y seguía siendo el segundo portero. No terminaba de llegarme la oportunidad. Tras mi etapa en el Stevenage, le dije a quien entonces era mi agente, como siempre le había dicho, que quería probar algo más. Para mí, el fútbol es algo más que jugar: también está la vida y te permite viajar por el mundo, que es lo que he hecho ahora.

    «Surgió la oportunidad de ir a Polonia. El agente que me llevó allí me hizo darme cuenta de que no siempre se puede confiar en los agentes. Me prometió: “Serás el portero titular, jugarás aquí media temporada y, dentro de seis meses, estarás en la máxima categoría de Polonia”. Firmé el contrato y, dos días después, el portero que había estado allí el año anterior renovó. Así que le llamé y le pregunté: “¿Qué está pasando aquí?”. Pero, en cualquier caso, lo que quería era vivir una experiencia nueva. Tengo raíces polacas y, sinceramente, toda la experiencia fuera del campo fue increíble. Recuerdo que volví a casa y, al verme, mis amigos me dijeron: “No eres la misma persona que cuando te fuiste”. Y yo les respondí: “Pues claro que no”. Llegas a un pueblo pequeño del este de Polonia y tienes que apañártelas. Solo llevas una maleta y tienes que encontrar un piso. Aprendí el idioma.

    «Eso me dejó con ganas de más. También pasaron otras cosas. Dejaron de pagar los sueldos, así que en enero todavía estaba esperando el de octubre. Al final dije: “Mirad, no puedo quedarme aquí”. Acabé volviendo para jugar en el Penybont. Pero, después de aquella experiencia, pensé: “Tengo que volver a irme al extranjero”. Creo que hay más cosas en la vida que ir dando tumbos por el sistema inglés».

  • Dar el salto del sur de Gales a Indonesia

    Adam Przybek Indonesia
    Instagram/@adsprzy

    Cambió el Penybont por el Persib Bandung al mudarse al otro lado del mundo

    «Buscaba un agente que pudiera llevarme al extranjero. Así que, entre febrero y marzo de mi última temporada en Gales, contacté con un hombre de los Países Bajos. Mi plan no era ir a Asia, sino intentar volver a Europa. Cuando llegó el verano, me fui de vacaciones a Bali con una amistad. Le dije al agente: “Si alguna vez surge una oportunidad en Asia, me encantaría. Por favor, avísame”. En realidad, no había nada. Penybont me ofreció un nuevo contrato y lo rechacé. Me quedé esperando.

    »Entonces, un día, el agente me llamó y me dijo: “Tengo un contacto, otro agente, que es amigo mío y tiene buenos contactos en Indonesia”. Me dijo que existía la posibilidad de que un equipo estuviera interesado. Después pasé alrededor de una semana esperando. Al final me ofrecieron un contrato y me fui al equipo campeón de Indonesia, lo cual fue una locura».

  • Adaptarse a las exigencias de la vida en Asia

    Persib Badung fans
    Getty

    Los apasionados aficionados de Indonesia hicieron que Przybek se sintiera como una superestrella

    «Fue un choque cultural. Por suerte, había pasado dos semanas en Bali, porque, si no hubiera vivido aquella experiencia, habría llegado allí preguntándome: “¿Qué está pasando?”. Soy bastante abierto de mente, pero, al llegar, lo primero que noté fue que el clima es muy diferente. No echo de menos el tiempo de Inglaterra. Esa es una de las razones por las que intento quedarme en Asia. También está la forma de ser de la gente, a la que tienes que adaptarte. En Indonesia tienen una concepción del espacio personal muy distinta a la del Reino Unido y Europa. Eso se notaba especialmente allí.

    »El equipo por el que fiché tiene millones de aficionados. Pasé a ser, aunque suene un poco raro, una superestrella a sus ojos en aquella ciudad. Pasé de jugar en Gales a no poder salir a cenar ni ir a ningún sitio de esa ciudad sin que me pararan. Fue increíble. Lo disfruté muchísimo.

    »El equipo me facilitó mucho las cosas porque tenía una estructura muy profesional. Todo el personal era europeo y el director técnico era malasio, pero se respiraba un auténtico profesionalismo. Tenía un chófer. Ahora es mucho más que un chófer, somos muy buenos amigos. Como estaba solo y no tenía pareja, pasábamos juntos cualquier rato libre. Al terminar de entrenar, si ibas a un restaurante y no estabas con tus compañeros, él te acompañaba. Si salías a cenar por la noche, también te acompañaba. Y es mucho más que un chófer. Si necesitaba algo, si tenía que ir a un banco, me ayudaba. Por suerte, eso también fue de gran ayuda».

  • Haciendo frente a un calor sofocante y a tormentas con fuertes truenos

    Cambodia storm lightning
    Getty

    Puede costar un poco acostumbrarse al clima del Sudeste Asiático

    «Bandung, por suerte, es una ciudad donde hace unos grados menos que en el resto de Indonesia. Creo que se debe al relieve montañoso que la rodea. Por eso, rara vez se superaban los 30 grados. La mayoría de los días estábamos a unos 28 o 29, aunque a veces seguía siendo duro entrenar con ese calor. Luego jugabas fuera en Bali o ibas a Borneo, donde había 33 o 34 [grados Celsius]. Eso sí que fue un cambio brusco. Pero me encantaba, porque podías ir a una cafetería por la noche, sentarte fuera y hablar con tus amigos que estaban en Inglaterra en diciembre. ¡Y ya sabes cómo es allí en esa época! Eso estaba bien. Y ahora he venido a Camboya y hace aún más calor.

    «En Indonesia fue curioso, porque todo el mundo decía: “Es la temporada de lluvias, ya llega”. Pero no había una temporada de lluvias constante. Llovía de forma intermitente, incluso cuando se suponía que era la estación cálida. En cambio, ahora he venido a Camboya y es la temporada de lluvias. Todos los días es una locura: hay relámpagos y las carreteras se inundan en cuestión de minutos. Pero, en cuanto deja de llover, vuelve a estar seco».

  • A la espera del contrato en el paraíso

    Bali sunset
    Getty

    El idílico entorno de Bali ayudó a llenar el vacío entre dos acuerdos.

    «Cuando terminó mi contrato el año pasado [con el equipo indonesio Persib Bandung], le dije a mi familia: “Quiero quedarme en Asia”. Primero vino un amigo mío de Inglaterra y pasamos un mes juntos en Bali. Recorrimos las islas. Después seguía sin recibir ninguna oferta, pero estaba decidido a quedarme en Asia. Así que reservé otro mes. Pensé: “¿Para qué volver a Inglaterra? ¿No hay nada para mí en el Reino Unido?”. Por eso decidí quedarme en Indonesia. Es un paraíso. Allí puedes hacer lo que quieras. Indonesia es un lugar con mucha libertad. No hay normas y, además, es barato».

  • En qué se diferencia la vida en Camboya de la vida en Indonesia

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Las sesiones de entrenamiento por la tarde permiten disfrutar de mañanas relajadas.

    «La mayor diferencia es que en Indonesia entrenábamos muy temprano. Me levantaba sobre las 5:45 y llegaba hacia las siete. A las ocho ya estábamos en el campo, así que a las 11 estaba en casa. En cambio, aquí en Camboya [con el Kirivong Sok Sen Chey, de la Premier League camboyana] entrenamos a las tres de la tarde. Es una preferencia del entrenador. Hay otros equipos camboyanos que también entrenan por la mañana, pero aquí lo hacemos por la tarde. Así que las mañanas son bastante tranquilas».

    «En este equipo, vivo en Phnom Penh, la capital, y me desplazo hasta el entrenamiento porque, cuando llegué, la casa de huéspedes en la que querían que nos alojáramos no era adecuada para un futbolista extranjero, sinceramente. Ha sido difícil porque es imposible pasar de las condiciones que teníamos el año pasado, cuando atendían muy bien las necesidades de los jugadores extranjeros, a llegar aquí, donde básicamente esperan que te adaptes sin más y vivas como alguien de allí».

    «Sobre por qué decidí dar este paso, suponía bajar un escalón respecto al año pasado. Tuve una temporada frustrante. Me lesioné y acabé jugando pocos partidos, así que necesitaba jugar y quería quedarme en Asia. Cuando surgió esta oportunidad, pensé que la aprovecharía y lo intentaría. Si haces una buena temporada, quién sabe, puedes volver a un club como el Persib. Pero no esperaba los problemas a los que me enfrento ahora».

  • La fauna local, la gastronomía y una mentalidad humilde

    Cows Cambodia
    Getty

    Las vacas alrededor del estadio y los perros en el campo se han vuelto habituales.

    «Vas a la provincia de Takeo y es una locura. Hay vacas alrededor del estadio y perros en el campo. Algunos de los chicos de allí comen cosas que, cuando las ves, te preguntan: “¿Quieres?”. Y yo les digo: “No, estoy bien, gracias”. Ya tuve problemas de estómago cuando me mudé a Indonesia, así que ahora tengo mucho cuidado. Por suerte, en Phnom Penh hay todos los restaurantes occidentales que te puedas imaginar, así que para mí está bien. Pero la diferencia es enorme, sobre todo en las zonas rurales.

    «Su forma de vida y sus aspiraciones también son diferentes. No sé cuánto ganan los chicos de allí, pero diría que algunos no cobran más de 500 dólares al mes. Y eso les basta. Son felices quedándose con sus familias. Es una forma de vida muy relajada: comen en puestos callejeros. El año pasado, en cambio, incluso algunos de los chicos de allí ganaban bastante dinero, pero seguían yendo al mismo puesto callejero a comer. Y tú pensabas: “Ahora tienes dinero, ve a comer a un sitio bueno”. Pero es su cultura y no quieren cambiar».

  • Experiencias surrealistas con serpientes, arañas y motos

    Adam Przybek snake
    Instagram/@adsprzy

    Przybek se topó con una serpiente peligrosa en Bali y con una araña cazadora en un hotel de Camboya

    «Cuando estaba en Bali, en la playa en verano, vi la primera serpiente de un tamaño más o menos considerable que había visto en mi vida. Era una serpiente marina y, de hecho, son muy peligrosas: una de bandas blancas y negras. La corriente la había arrastrado hasta la playa. ¡Todo el mundo se puso como loco, claro! Fue bastante curioso. Ves lagartos y la cantidad de insectos raros que tuve en el balcón el año pasado... Pero poco a poco te adaptas.

    «Recuerdo la primera noche en Camboya. Reservé una habitación de hotel después de que hubiera un pequeño desastre. Así que me fui de aquella pensión, llegué a la habitación del hotel y había una araña cazadora enorme. Eran como las tres de la madrugada. Llevaba todo el día viajando y llamé a mi padre. Le dije: “¿Qué estoy haciendo?”. Intenté matarla. Tardé alrededor de una hora en matar a aquella araña. ¡Estaba sudando! Así que poco a poco te adaptas. Pero creo que los occidentales nunca acabamos de acostumbrarnos del todo a algunas de las cosas que se pueden ver.

    «Después de que mi familia viniera a visitarme, si le preguntas a mi padre qué es lo que más recuerda de su estancia en Bandung, no son los hoteles ni las buenas comidas que disfrutamos, sino aprender a cruzar la calle al estilo asiático. No hay carriles, es un caos total. Probablemente hay diez motos por cada coche. Es una locura. Básicamente, te lanzas. Te plantas en medio de la calle y pasan a tu alrededor. Miras a quien conduce la moto, cruzas la mirada y calculas que va a pasar por detrás de ti, así que sigues adelante. Funciona. Esa es la belleza de Asia: no hay reglas y hay muchísima libertad. ¡Las motos vienen en dirección contraria! Solo tienes que aceptarlo».

  • Aprendiendo por las malas sobre la comida asiática

    Cambodia street food
    Getty

    Los puestos callejeros forman parte de la cultura y se encuentran por toda la región.

    «En realidad no he añadido nada a mi dieta. Cuando llegué, quizá tenía la mente demasiado abierta. ¡Estaba dispuesto a probar de todo! Aprendí la lección. Pero me encantan platos como el nasi goreng y el arroz frito, y el pollo satay que tienen en Indonesia. Luego llegas a Camboya y la comida es más bien de estilo tailandés. Me encanta la comida camboyana, pero la como en sitios de confianza, en buenos restaurantes».

  • Cómo se compara el coste de la vida con el del Reino Unido

    Phnom Penh
    Getty

    Phnom Penh es la capital y la ciudad más poblada de Camboya.

    «Phnom Penh es más cara que Bandung. Fui a cenar allí y pedí un menú de tres platos que costó 17 dólares. En Inglaterra, eso serían probablemente unas 12 libras. Un menú de tres platos en Inglaterra no cuesta ni de lejos tan poco. Probablemente te saldría por más de 30 libras. Eso también es una ventaja, porque casi puedes vivir como un rey. Me encanta comer, así que, sobre todo después de entrenar, es ideal.

    «El coste es muy parecido en toda la región. Phnom Penh es más cara porque hay muchos más occidentales. Indonesia es un caso curioso porque, incluso cuando vas a Yakarta, no ves a muchos occidentales. Aquí, en cambio, los hay por todas partes. Por eso creo que los precios están un poco inflados».

  • Cómo vivir la auténtica experiencia de Camboya y el sudeste asiático

    Adam Przybek holiday snaps
    Instagram/@adsprzy

    Se anima a los visitantes de un espectacular rincón del mundo a alejarse de las rutas turísticas habituales

    «Tuve suerte el año pasado: pude ir a Singapur y estuve en Bangkok tres o cuatro veces. Con uno o dos días libres, podías ir a Bali. Sin duda, le tengo mucho cariño a Bali. Es un lugar mágico, donde la gente es muy amable. Y no solo en Bali: los indonesios lo son. Pero Bali tiene una energía especial que se nota nada más llegar. Y su gente hace que sea así. Añadiría también Lombok. Allí he visto algunas de las mejores playas. Recomendaría probar la comida local, sin duda. No vengas para comer solo en restaurantes occidentales. Pero usa también un poco el sentido común y ve a sitios concurridos. Si ves que la carne está ahí, sin tapar o algo por el estilo, mejor no la comas.

    «Cada ciudad en la que he estado tiene algo. Kuala Lumpur tiene algo a su favor. Singapur es el Dubái de Asia. Es un mundo muy artificial. Todo funciona de forma muy eficiente y las calles están impecables. Así que cada lugar que visitas te ofrece una experiencia y una cultura completamente distintas, especialmente en Indonesia. La mayor parte de Indonesia es musulmana, pero Bali es hindú. Por eso, cuando vas de una zona musulmana a Bali, notas una verdadera diferencia cultural.

    «Pero no vengas a esta parte del mundo y te cierres a la gente del lugar. Mézclate con ella, habla con los lugareños. Y si ves que hacen algo que te parece interesante, hazlo tú también. Porque creo que hay gente que dice: “Ah, he estado viajando”, pero en realidad no ha viajado. Por eso me siento afortunado de haber vivido en esta parte del mundo, porque he hecho y visto cosas que la mayoría de quienes han viajado no han hecho ni visto. Van a restaurantes occidentales, se alojan en hoteles de primera categoría y eso no es una experiencia auténtica de esta parte del mundo».

  • Por qué más jugadores deberían ampliar sus horizontes profesionales

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Nada que perder cuando se trata de adquirir una experiencia vital de valor incalculable

    «Sin duda, animaría a los futbolistas a irse al extranjero. Creo que llegué a un punto en el que me di cuenta de que puedes quedarte estancado en el sistema inglés y de que en la vida hay más cosas que quedarse en Inglaterra. Además, creo que la situación actual del Reino Unido no es buena. Nunca me arrepentiré de esto. Si hubiera venido aquí y las cosas no me hubieran salido bien en el fútbol, estas experiencias me habrían enriquecido como persona. Así que, si alguien tiene la oportunidad, le animaría a aprovecharla, y no solo en Asia. También me plantearía ir a jugar a Oriente Medio. Incluso si tienes la oportunidad de ir a Sudamérica o a algún otro lugar, la experiencia siempre te aportará algo. Siempre hay algo que ganar.

    «El día antes de nuestros partidos, los estadios se llenaban durante dos horas, con bengalas y cánticos. Aquí se vive el fútbol con locura. Si no te informas de verdad sobre el fútbol en Asia, piensas que el fútbol asiático no tiene gran nivel. Pero otra cosa que diría es que se puede ganar bastante dinero si estás en un buen equipo con una estructura profesional. Los sueldos son tan buenos como los que podrías cobrar en categorías algo más bajas de Inglaterra, o incluso mejores.

    «Creo que dar el primer paso es lo más importante. Sin embargo, puede ser difícil si alguien da ese paso y no llega al lugar adecuado, a un entorno que pueda ayudar a un futbolista extranjero. El año pasado tuve mucha suerte. Todo estaba preparado para los futbolistas extranjeros. Todos teníamos un sitio estupendo donde vivir. Había buenos restaurantes. Pero si llegas a una zona apartada de Indonesia o a algún pequeño país rural como esta localidad, por ejemplo, y no conoces Asia ni cómo funcionan las cosas allí, como me habría pasado a mí, probablemente tomarías el siguiente vuelo de vuelta a casa. Así que sí, necesitas un poco de suerte».

  • Planes de futuro: Echar raíces o emprender una nueva aventura

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Przybek estaría encantado de seguir donde está, pero mantendrá abiertas sus opciones.

    «En el fútbol no sabes qué puede pasar mañana, y mucho menos dentro de unos años. Ahora tengo claro que podría hacer de un lugar como este mi hogar. En Tailandia, por supuesto, hay ciudades más grandes, y Vietnam fue increíble. Da Nang fue uno de los lugares increíbles que visité. Es como Miami, pero en Asia. Cuando llegas, ¡no te puedes creer que exista de verdad! Así que hay lugares en los que podrías tener una vida muy buena, aunque no jugaras al fútbol».

    «Lo que sí sé con certeza, y se lo digo a mi familia todo el tiempo, es que no me veo volviendo a vivir en el Reino Unido. El clima no es bueno. La situación del país, cómo están las cosas... Es un auténtico desastre».

  • Índice de habitabilidad

    Cambodia flag
    Getty

    Qué puesto ocupa Camboya en cinco aspectos importantes de la calidad de vida

    Clima: 6/10. «Puede hacer mucho calor y resultar incómodo entrenar».

    Comida: 8/10

    Gente: 10/10. «De hecho, le dije a mi familia, y esto es algo que me gustaría dejar claro, que Phnom Penh tiene muy mala fama en el sudeste asiático por ser una de las ciudades menos seguras. Yo, personalmente, no he tenido ningún problema. A un compañero de equipo casi le roban el móvil desde una moto que pasaba a su lado. Por suerte, no llegaron a hacerlo. Pero eso puede pasar en Europa, en cualquier sitio. Incluso diría que los camboyanos son quizá más amables que los indonesios, algo que no creía posible».

    Cosas que hacer: 8/10. «Hay islas a las que puedes ir. Ahora no es temporada, pero las islas son como un paraíso. Phnom Penh tiene de todo: restaurantes occidentales, historia... Tailandia y Vietnam están a un corto vuelo. Ahora es un poco difícil ir a Tailandia por la situación que tienen, porque están luchando por unas tierras, pero a Vietnam puedes ir en autobús. Bali está a tres horas de vuelo. Singapur está a dos horas y Malasia, también. Tienes Air Asia, que es como la easyJet de Asia. Y, si dispones de unos días, resulta muy práctico».

    Coste de la vida: 9/10. «¡Comparado con lo que estamos acostumbrados a pagar en el Reino Unido, llegar aquí es otra cosa! Tuve que asistir a un funeral en febrero, así que volví a casa. Pasé un fin de semana en Manchester. Le dije a mi familia: “El dinero que acabo de gastar no lo gastaría en un mes en Indonesia”».

    Total: 41/50

    El acceso a Adam fue posible gracias a AFFG.

  • Ponte al día con la serie «Brits Abroad»

    Oakley Cannonier Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Lee más sobre las experiencias de los futbolistas británicos que juegan en el extranjero en los enlaces que aparecen a continuación.

    Jugador

    País

    Puntuación de calidad de vida

    1

    Nick Swirad

    Brunéi

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Camboya

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Croacia

    40,5/50

    4

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    5

    Oakley Cannonier

    Singapur

    36/50

    6

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    7

    Tyler Fredricson

    Suiza

    29/50