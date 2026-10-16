Bouwman nació de un encuentro fortuito en Ámsterdam. Su madre, inglesa, conoció a su padre, un seguidor incondicional del Ajax, en un bar cuando ella, bailarina, visitaba la capital neerlandesa con unos amigos.

Su hijo nació en Haarlem y, a los 11 años, llegó a la cantera De Toekomst del Ajax procedente del club asociado Koninklijke HFC.

Aunque él se veía como delantero, los entrenadores consideraron que sus cualidades físicas lo convertían en un defensa ideal, una decisión que preocupó a Bouwman.

«No recuerdo exactamente qué pensaba entonces, pero creo que algo así como: “Mier*a, esto no es precisamente lo ideal”. Defender es muy distinto de marcar goles», dijo, aunque, visto con perspectiva, el cambio le ha beneficiado.

«Cuando ves hasta dónde he llegado, tenían razón y fue un buen paso».

Puede jugar con Inglaterra, Países Bajos y, por sus antepasados, Jamaica, pero tiene claro que quiere vestir la camiseta de Países Bajos. Ya ha jugado con frecuencia en las categorías inferiores de la selección, desde la sub-15 hasta la sub-19.

«Para mí, la elección no es difícil», declaró a Elf Voetbal en abril. «Es Países Bajos y seguirá siéndolo. Jugar con Jamaica o Inglaterra no es una opción. Quiero aprovechar mi oportunidad en la selección absoluta de Países Bajos cuando llegue el momento».

Su progresión constante en De Toekomst culminó con su debut profesional a los 16 años en la segunda división del fútbol neerlandés, con el filial del Ajax, hacia el final de la temporada 2023-24.

«Esa sensación fue realmente indescriptible», dijo. «Fue muy bonito. Me encanta regatear, tengo buen pase, mucha altura y físico. Lo único que aún puedo mejorar son los duelos aéreos y el liderazgo en defensa».

Tras disputar algunos partidos con el segundo equipo y firmar buenas actuaciones con el sub-19, entró varias veces en el banquillo del primer equipo durante la campaña siguiente, pero las lesiones limitaron sus oportunidades de jugar como profesional esa temporada.

«Primero fue la cadera y después, en el primer partido de vuelta con el Jong Ajax, se me torció el tobillo. No fue agradable», dijo el año pasado.

A su regreso, John Heitinga le dio al jugador de 17 años la oportunidad de debutar en la Eredivisie y confió en él como titular ante el Telstar en el primer partido de la temporada 2025-26.

«Cuando empezó la pretemporada, me marqué como objetivo principal debutar con el primer equipo y esperaba jugar muchos minutos con el Jong Ajax», contó a Elf. «Dos días antes del primer partido contra el Telstar, el entrenador me dijo que iba a ser titular. Enseguida mandé un mensaje al grupo de chat familiar.

«Había muchos familiares y amigos en la grada viéndome. Antes estaba un poco nervioso. Era la primera vez que jugaba en el Johan Cruijff Arena, donde durante años, cuando estaba en las categorías inferiores, veía los partidos del Ajax desde el segundo anillo con mis compañeros y donde presencié muchos grandes partidos de la Champions League. Y ahora era yo quien estaba sobre el césped.

«Antes del partido contra el Telstar, sabía dónde estaban sentados mis padres, mis abuelos, mi tía y mis amigos de Haarlem. Justo antes del encuentro, los saludé con la mano. Intento hacerlo antes de cada partido. Me resulta familiar».