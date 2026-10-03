Poco más de 24 horas antes de que la USMNT se enfrente a México, Tyler Adams fue nombrado nuevo capitán del equipo, en sustitución del recientemente retirado Tim Ream. Es la elección «perfecta», dijo Pochettino, por el liderazgo y la experiencia que aporta al grupo.

El sábado será la quinta vez que Adams se mida a México. Marcó su primer gol con la USMNT en la primera: un amistoso en 2018. Los otros tres partidos fueron finales, algo que no sorprende dado el dominio de ambos equipos en la región. Adams, por tanto, está mejor preparado que la mayoría para describir este partido, uno que nunca resulta más fácil.

«Recuerdo mi primer partido», rememoró Adams el viernes. «No paraba de correr como un loco. Solo quería tener impacto de cualquier manera posible y, con 18 o 19 años, no necesariamente entiendes tácticamente lo disciplinado que tienes que ser en estos partidos o, emocionalmente, lo controlado que necesitas estar en estos partidos. Simplemente sales ahí fuera, te diviertes e intentas ser tú mismo».

Para quienes han jugado estos partidos, es difícil contextualizar la emoción que los rodea. No es amistoso; es intenso. La polémica es algo habitual. Los puñetazos y los empujones tampoco son algo raro.

«Antipatía, odio; es una rivalidad», dijo Adams. «Es como quieras describir una rivalidad... Lleva mucho tiempo existiendo. Hay mucha historia ahí, y la historia crea esa rivalidad, por supuesto, pero lo que quieres es esa ventaja para ganar, así que haces todo lo que puedes para ganar».

Dest añadió, quien fue expulsado de forma muy sonada contra México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF por una trifulca: «Va a ser como una pequeña guerra en el campo, ¿sabes? Obviamente, estos son los partidos más duros, y lo vas a sentir».

México, por supuesto, siempre fue la gran potencia. Por eso ha ganado 10 Copas Oro frente a las siete de la USMNT. En 79 partidos, México ha ganado 38, mientras que Estados Unidos ha ganado 24 en comparación. Sin embargo, en los últimos años, la USMNT ha ido recortando distancias. Algunos dirían que eso empezó con el famoso Dos a Cero en el Mundial de 2002. Otros dirían que comenzó en 2012, el día en que la USMNT salió del Azteca con su primera victoria en ese terreno sagrado.

El excentrocampista de la USMNT Joe Corona sabía lo que significaba aquel día. Había representado brevemente a México en categorías inferiores antes de cambiar de selección. Como millones de mexicoestadounidenses, sentía cariño por ambas partes. Sin embargo, una vez que se puso la camiseta de la USMNT, ese cariño se terminó.

«Recuerdo cuando jugué esos partidos contra México, y les ganamos algunas veces», dijo Corona a GOAL, «jugaba para Xolos en ese momento, y cuando volvía, hasta los aficionados de Xolos me lo hacían pagar. Me picaban, como durante los partidos, ¡y yo era su jugador! Era una especie de ídolo porque había ganado un campeonato con ellos. Eso demuestra hasta qué punto la rivalidad puede afectarte».

En los últimos años, sin embargo, el péndulo ha oscilado de un lado a otro. La USMNT disfrutó de un periodo de dominio en la rivalidad durante la etapa de Gregg Berhalter. Más recientemente, sin embargo, México ha encadenado una buena racha. Es el actual campeón de la Copa Oro y de la Liga de Naciones, además de mandar también en las categorías inferiores.

Por esos partidos en categorías inferiores, algunas de las jóvenes estrellas de este encuentro ya han probado la rivalidad. ¿Se traslada eso?