Zurutuza en Goal: "El Barcelona no se le da mal a la Real, podemos hacer algo bonito"

El ex de la Real Sociedad colgó las botas hace unos meses pero ayudó a que su equipo se clasificara para la final four de la Supercopa.

La vive uno de los momentos más dulces de su historia reciente. Los donostiarras se clasificaron para la final de la y ahora disputan la final four de la Supercopa de España en la que se medirán al Barcelona en semifinales.

Antes de jugar contra los blaugranas, Goal charla con David Zurutuza, uno de los buques insignias de la cantera de Zubieta y que fue partícipe de la clasificación para el torneo que no podrá disputar tras colgar las botas el pasado verano.

¿Cómo lleva estos primeros meses alejado del fútbol?

"Se echa de manos a los compañeros sobre todo, llevaba muchos años con ellos y el vínculo que tenía era muy fuerte. Ahora, ha cambiado mucho mi día a día y estoy disfrutando mucho con las cosas que no pude hacer en tantos años, son pequeñas cosas que la mayoría de la gente las hace pero nosotros por circunstancias no las podemos hacer".

¿A qué se dedica David Zurutuza en la actualidad?

"Tengo varios proyectos en mente, uno de ellos es construir una casa desde cero, siempre he tenido la curiosidad y las ganas de aprender de cómo funciona la arquitectura y otras tantas cosas relativas a la construcción. Por otro lado, he invertido en una empresa vasca de inteligencia artificial, que se llama Sherpa i.a y tengo mucha ilusión en esta nueva tecnología".

La Real está a punto de jugar por un título. ¿Llegas a pensar que podrías haber esperado para vivir este momento?

"Cuando decidí que me retiraba era consciente de ello. Tuvimos la mala suerte de no poder jugar la final de Copa por la pandemia, que me hacía mucha ilusión. Lo mismo con la Supercopa, claro. Solo espero que mis compañeros puedan jugar y pelear como ellos saben por conseguirlo. Sentiré que un pedacito del éxito como propio".

Conoce bien al equipo, ¿cuál está siendo el secreto para el gran nivel que está mostrando esta temporada?

"Imanol está haciendo un trabajo fantástico con una plantilla que tiene muchísimo talento. Es un proyecto que no para de crecer, que respeta el trabajo de cantera y hace apuestas por incorporar jugadores de calidad. El nivel Oyarzabal, Portu, Merino... O la incorporación de David Silva es magnífico".

Ahora jugar contra el , ¿cómo ve la semifinal?

"Una oportunidad para disfrutar de un gran partido. Nuestra historia con el Barcelona siempre da grandes partidos y no es un rival que se nos da mal. Creo que podemos hacer algo bonito".

Ustedes fueron expertos en parar al Barcelona, ¿cuál es la fórmula secreta?

"Creer que se puede y confiar en las virtudes del equipo. Si vamos con alguna duda, no estamos comprometidos y concentrados es muy difícil. El Barcelona no perdona y hay que poner el 100%".

¿Qué le cuentan los compañeros que siguen dentro en las horas previas a una cita tan importante?

"Antes de un partido como este intercambias algún mensaje para motivar y mandar ánimos, pero no hay grandes conversaciones. Solo te puedo decir que el equipo está con muchas ganas".

Como aficionado, ¿qué le parece este nuevo formato de Supercopa?

"Interesante. Abre la puerta a equipos que han estado a un paso de ser campeón".

La Real lleva muchos años sin ganar un título, ¿qué supondría ganar la Supercopa para el club y la afición?

"Una alegría muy grande y el premio a un trabajo y una apuesta de calidad que está haciendo el club. Estamos disfrutando mucho con este equipo y el título vendría a certificar y marcar en la historia este buen momento".