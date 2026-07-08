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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Zlatko Dalic deja la selección de Croacia tras nueve años de éxito

Croacia
Z. Dalic

Zlatko Dalic deja la selección de Croacia. La Federación Croata lo ha anunciado oficialmente. No renovará su contrato, que expira pronto.

Así concluye una etapa de casi nueve años: asumió el cargo en octubre de 2017 y, menos de un año después, llevó al país a su mejor resultado.

En el Mundial 2018 venció a Argentina (0-3) en la fase de grupos y, en la eliminatoria, a Dinamarca, Rusia e Inglaterra, lo que le dio un lugar en la final.

Cayeron 4-2 ante Francia, pero terminaron segundos.

En 2022 fue tercera tras ganar el partido por el tercer puesto a Marruecos, y en 2023 perdió la final de la Liga de Naciones contra España.

En la Euro 2024 quedó tercera en un grupo con España e Italia y no avanzó a eliminatoria. En el Mundial actual cayó 2-1 ante Portugal en octavos.

Ha dirigido 111 partidos y podría ser reemplazado por Slaven Bilic (57).

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