Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry, atónitos por el lenguaje de un compañero en directo: «¿De verdad ha dicho eso?»

Alexi Lalas sorprendió a sus compañeros de Fox Sports al usar la palabra «wanker» durante el análisis del partido inaugural de Estados Unidos con Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry.

Durante el análisis del partido contra Paraguay, la conductora Rebecca Lowe promocionó un programa del cómico James Corden: «¿Podemos hablar un momento de James Corden?».

Corden lució recientemente en su programa After Hours un chándal completo de la selección de Estados Unidos. «¿Cómo se llama eso?», intervino Corden. «Un full kit wanker, ¿no?».

«Full kit wanker» es una expresión despectiva que señala a quien, fuera del campo, viste de pies a cabeza con ropa de fútbol.

Henry no daba crédito y su cara lo decía todo. «¿De verdad ha dicho eso?», preguntó escandalizado por la palabra wanker, que podría traducirse como «pajero».

Henry, que lleva años como analista en Inglaterra, donde las palabrotas están prohibidas en TV, se mostró atónito.

«Afortunadamente estamos en la televisión estadounidense, porque la “palabra que empieza por W” está prohibida en la británica», apuntó Lowe.

Zlatan, sorprendido, solo atinó a decir dos «wow».