El Hussein Ammouta, entrenador del Al Ahly egipcio, anunció la alineación oficial de su equipo para el partido ante el Barcelona, previsto para la noche de este miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", en el torneo amistoso Joan Gamper.

El técnico marroquí apostó por el recién llegado Soufiane Bendjedida como delantero puro en su alineación para el partido de hoy, mientras que sus compatriotas Achraf Bencharki y Taher Mohamed Taher jugarán en las bandas.

Ahmed Sayed "Zizo" dirige el mediocampo, junto a Ahmed Nabil "Koka" y Marwan Attia, mientras que se ausenta Emam Ashour, cuyo futuro con el equipo está rodeado de interrogantes.

El partido ante el Barcelona se considera la prueba más exigente para el Al Ahly en su concentración disputada en España, de cara al arranque de la nueva temporada, en la que el conjunto rojo busca regresar a los podios de coronación.

El Al Ahly comienza su temporada en la Liga egipcia con un enfrentamiento ante el Al Sharqia Enppi el próximo domingo.

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La alineación completa del Al Ahly fue la siguiente:

Portería: Mostafa Shobier.

Defensa: Mohamed Hany, Hadi Riad, Amr El Gazzar, Karim Fouad.

Mediocampo: Ahmed Sayed "Zizo", Marwan Attia, Ahmed Nabil "Koka".

Ataque: Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki, Soufiane Bendjedida.