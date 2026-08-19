¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
Loai Mohamed

Traducido por

Zizo y Ben Djeddaïd encabezan la alineación del Al-Ahly ante el Barcelona, con Imam Ashour fuera

Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Amistosos
España
Egipto

El gigante egipcio afronta su prueba más dura antes del inicio de la nueva temporada

El Hussein Ammouta, entrenador del Al Ahly egipcio, anunció la alineación oficial de su equipo para el partido ante el Barcelona, previsto para la noche de este miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", en el torneo amistoso Joan Gamper.

El técnico marroquí apostó por el recién llegado Soufiane Bendjedida como delantero puro en su alineación para el partido de hoy, mientras que sus compatriotas Achraf Bencharki y Taher Mohamed Taher jugarán en las bandas.

Ahmed Sayed "Zizo" dirige el mediocampo, junto a Ahmed Nabil "Koka" y Marwan Attia, mientras que se ausenta Emam Ashour, cuyo futuro con el equipo está rodeado de interrogantes.

El partido ante el Barcelona se considera la prueba más exigente para el Al Ahly en su concentración disputada en España, de cara al arranque de la nueva temporada, en la que el conjunto rojo busca regresar a los podios de coronación.

El Al Ahly comienza su temporada en la Liga egipcia con un enfrentamiento ante el Al Sharqia Enppi el próximo domingo.

Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
ENPPI crest
ENPPI
ENP
Primera División
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

La alineación completa del Al Ahly fue la siguiente:

Portería: Mostafa Shobier.

Defensa: Mohamed Hany, Hadi Riad, Amr El Gazzar, Karim Fouad.

Mediocampo: Ahmed Sayed "Zizo", Marwan Attia, Ahmed Nabil "Koka".

Ataque: Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki, Soufiane Bendjedida.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google