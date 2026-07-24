Zirkzee desempeña un papel absolutamente protagonista en el amistoso del Manchester United

El Manchester United se impuso al BK Rosenborg en un partido amistoso. En Noruega, los hombres de Michael Carrick fueron muy superiores y ganaron por 0-5. Joshua Zirkzee fue la gran figura del conjunto visitante.

Shea Lacey, un jugador salido de la cantera que la temporada pasada también ya sumó minutos con el primer equipo, adelantó al Manchester United. Se internó en el área y colocó el balón en la escuadra lejana: 1-0.

No fue hasta la segunda parte cuando el gigante inglés amplió su ventaja ante el Rosenborg. Joshua Zirkzee se deshizo de su marcador directo y después también del portero antes de marcar el 2-0.

Después, el Manchester United amplió aún más la ventaja por medio del Jacob Daveney, de 19 años, y Harry Amass.

En la recta final del encuentro, Ethan Williams empujó en el segundo palo el 5-0, que resultó ser también el marcador definitivo.

El Manchester United se enfrentará todavía a Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Leeds United y AC Milan en la preparación para la nueva temporada de la Premier League. El 22 de agosto arrancará el curso con un partido fuera de casa ante el Hull City.







