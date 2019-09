Zidane sólo echó de menos intensidad: "Marcamos dos goles y los anularon"

El técnico valoró la derrota en el PSG pero cree que a su equipo lo que más le faltó no fue fútbol y sí intensidad.

El vivió una noche negra en París, el equipo merengue cayó por 3-0 en su visita al en la UEFA pero Zinedine Zidane resumió todas las carencias de su equipo en que les faltó intensidad.

"Nos ha faltado mucha intensidad. Cuando te falta, es complicado. Hemos hecho dos goles, pero han anulado los dos. No hay que pensar más allá, ha sido un mal partido. No hemos estado a la altura y ellos han hecho un buen partido. El PSG nos ha superado en todo. En el juego, en el medio. Y lo que me molesta es la intensidad a estas alturas de competición", aseguró el técnico en rueda de prensa.

El preparador no quiso responsabilzar a Courtois de la derrota a pesar de fallar en el primer gol: "Aquí estamos todos en el mismo barco. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. La culpa es de todos cuando se pierde".