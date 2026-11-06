Zinedine Zidane anuncia la convocatoria de 23 jugadores de Francia para los partidos de la Liga de Naciones ante Italia y Turquía

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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha anunciado una convocatoria de 23 jugadores para los decisivos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia y Turquía. El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe protagoniza un destacado regreso a la selección, mientras que el atacante del Paris FC Pablo Pagis recibe su primera convocatoria con la absoluta tras la lesión de Maghnes Akliouche.

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Zidane adapta su convocatoria ante una larga lista de lesionados

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha anunciado su convocatoria de 23 futbolistas para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Francia visitará a Italia el 12 de noviembre y recibirá a Turquía el 15 de noviembre.

El campeón del Mundial de 1998 ha tenido que reorganizar sus planes tácticos debido a varias bajas destacadas, entre ellas las de Jules Kounde, Ousmane Dembele, Esteban Lepaul, Maxence Lacroix y William Saliba.

En la portería, Zidane ha mantenido su confianza en Guillaume Restes y Robin Risser junto a Mike Maignan, y ha dejado fuera de la convocatoria definitiva a Jean Butez, del Como.

La lesión de Akliouche abre la puerta al debut de Pagis

La principal novedad de la convocatoria de Zidane es la inclusión del delantero del Paris FC Pablo Pagis, que recibe su primera llamada con la selección absoluta tras la lesión de última hora en el gemelo de Maghnes Akliouche, del Paris Saint-Germain.

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«Pablo Pagis está convocado esta noche porque hemos tenido un pequeño problema con Akliouche, que está un poco lesionado y no puede venir con nosotros», explicó Zidane en rueda de prensa. «Pablo estaba en la lista ampliada y es un jugador al que quiero ver. Es interesante, diferente, y está bien poder verlo en esta concentración».

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El lateral derecho del Chelsea Malo Gusto también regresa para competir con Pierre Kalulu. Zidane señaló: «Jules Koundé está tocado, así que había que tomar una decisión. Conoce a la selección francesa. Se lo merece».

Regresos importantes refuerzan el centro del campo y el ataque

Aurelien Tchouameni, del Real Madrid, regresa a la selección para aportar solidez al centro del campo junto a Warren Zaire-Emery. Zidane confirmó: «A Warren quiero verlo en el centro. Cuando convoco a un jugador, quiero verlo en su posición».

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El delantero del Inter de Milán Marcus Thuram también ha vuelto a ser convocado gracias a su buen rendimiento con su club. Zidane señaló: «Con Marcus pasa lo mismo, es una oportunidad para verlo. Hubo una lesión y surgió la ocasión de contar con él».

Porteros: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

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Defensas: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

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Delanteros: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Francia se prepara para dos partidos decisivos de la Liga de Naciones

La selección de Zidane se concentrará antes de viajar para enfrentarse a Italia, con el objetivo de aprovechar el buen impulso inicial tras las victorias ante Turquía y Bélgica en sus anteriores partidos.

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Con el regreso del capitán Kylian Mbappe para liderar el ataque junto a los nuevos talentos, Francia aspira a asegurarse el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones.

Zidane sigue ajustando la estructura de su equipo mientras Francia afronta dos exigentes pruebas tácticas para cerrar la fase de grupos.