El partido entre el FC Sion y el Ajax en los play-offs de la Conference League no podrá verse el jueves por la noche en Ziggo Sport, según ha anunciado el canal este lunes por la noche. En su lugar, el encuentro podrá verse a través de KIJK, por un importe de 4,99 euros.

«El jueves por la noche, 20 de agosto, a las 20:15, el Ajax disputa el partido de ida fuera de casa contra el suizo FC Sion en los play-offs por una plaza en la UEFA Conference League», escribe Ziggo Sport en un comunicado.

«Este partido no está incluido en el paquete de fútbol europeo de la UEFA, por lo que el club que juega en casa puede vender los derechos de retransmisión al mejor postor. De este modo, los play-offs de la Conference League quedan fuera de los derechos de retransmisión de Ziggo Sport y este partido del Ajax fuera de casa no será emitido esta vez por Ziggo Sport.»

«El decisivo partido de vuelta en casa, en el Johan Cruijff Arena, el próximo jueves 27 de agosto a las 20:00, sí será emitido en directo por Ziggo Sport y estará disponible para todo el mundo a través de Ziggo Sport Free.»

«Ziggo Sport emite siempre en directo los partidos de los clubes neerlandeses incluidos en el paquete de fútbol europeo de la UEFA en abierto y a través de Ziggo Sport Free, al igual que las finales del fútbol europeo de la UEFA, para que todos los aficionados al fútbol puedan seguirlos.»

No mucho después del comunicado de Ziggo se supo que el partido del jueves por la noche podrá verse a través de KIJK. Para ello, los espectadores tendrán que comprar una entrada única por 4,99 euros.

Reacción de los espectadores

Bajo la publicación de Ziggo Sport con esta noticia no dejan de llegar reacciones y quejas. «Menudo patrocinador eres entonces», dice alguien. Otros se quejan: «Eres mi patrocinador principal, pagamos una barbaridad» y «Cuando crees que ya no puede ser más surrealista. Menudo mundo.»

También escribe alguien: «Jaja, tener que pedir disculpas como el mayor canal de los aficionados porque no emites a tu propio club. Porque te parece demasiado caro.»