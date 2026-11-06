Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, habló en la rueda de prensa que ofreció este viernes tras anunciar su segunda convocatoria de Les Bleus sobre los motivos tácticos que le llevaron a no citar a Lucas Hernández, al tiempo que elogió la enorme evolución del talento Désiré Doué y expresó su profunda tristeza por el trágico suceso que acabó con la vida del delantero español Jesús de Miguel.

Pese al gran nivel que ofrece Hernández con el Paris Saint-Germain en las últimas semanas, quedó fuera de los planes de Zidane para los enfrentamientos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de Europa; el técnico prefirió contar con Lenny Yoro, junto a Adrien Truffert y Andy Diouf en la posición de lateral izquierdo.

Zidane comentó la decisión de dejar fuera a Hernández diciendo, según recogió el sitio web "Foot Mercato": "No, no es demasiado mayor para estar en la selección francesa. Son elecciones y, por desgracia, nos vemos obligados a tomarlas. Él está dentro de la lista preliminar, que incluye a 64 jugadores, pero al final soy yo quien decide mis opciones. He preferido a otros jugadores para esta concentración, pero la puerta sigue abierta para todos".

En lo relativo al destacado brillo de los jóvenes, Zidane dedicó elogios al talentoso jugador del Paris Saint-Germain, Doué, asegurando que ve en él el pulso de sus inicios futbolísticos: "Como a todos los jugadores, los quiero a todos, pero lo que ofrece Désiré desde hace poco tiempo es algo realmente maravilloso. Es un jugador joven que posee un talento enorme, escucha bien y desea evolucionar y conquistar títulos. Me gusta lo que ofrece dentro del campo y me veo a mí mismo cuando era jugador, porque siempre busca progresar y crecer junto a sus compañeros, y lo hace de manera excelente".

Sobre el empleo táctico de la estrella Kylian Mbappé, especialmente con la ausencia de Ousmane Dembélé por lesión, Zidane zanjó su posición en el once titular después de que en el pasado mes de septiembre jugara en la banda izquierda: "Habéis recordado lo que ocurrió en septiembre, pero Kylian también podrá jugar en su posición favorita durante este parón internacional, en el centro del ataque, y no habrá ningún problema. Cuando convoco a un jugador, siempre deseo verlo en su posición favorita, sabiendo que Kylian comenzó su carrera en la banda izquierda, luego jugó en la derecha y en la zona central".

Por otro lado, el entrenador de Les Bleus se detuvo en la trágica noticia del fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, diciendo: "No quiero entrar en detalles, estoy triste y profundamente afectado, hasta el punto de sentir escalofríos. No queremos ver escenas así en los campos de fútbol, y ese es el único mensaje que quiero transmitir. Estoy especialmente triste por su familia, y deseo que no volvamos a ver nunca un suceso como este".