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La selección española conocerá el próximo viernes 20 de noviembre a su rival en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, con la posibilidad de medirse a una de las grandes selecciones: Francia (tercera en el ranking FIFA); Alemania, que entrará en el top 10 mundial en los próximos días tras arrollar a Países Bajos, y Portugal (séptima), a la que le basta un empate en Cardiff para asegurarse la clasificación como líder de su grupo.

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Según el diario AS, Portugal solo perderá el liderato si cae derrotada y, al mismo tiempo, Dinamarca, la gran sorpresa, gana a Noruega.

El deseo de España de conquistar la Liga de Naciones es evidente, después del enorme esfuerzo que hizo la selección el pasado domingo en el Metropolitano para lograr el empate y mantener el liderato de su grupo.

Aunque la selección española no logró su objetivo, su ambición sigue intacta: aspira a convertirse en la primera selección de la historia en reunir los títulos de la Eurocopa, el Mundial y la Liga de Naciones, además de la medalla de oro olímpica.

Sea cual sea el rival, el duelo llega cargado de cuentas pendientes, sobre todo si enfrente está Francia, que tendrá motivaciones añadidas para medirse a España tras haber caído ante ella en citas señaladas.

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El primero de esos precedentes se remonta a la semifinal de la Eurocopa 2024 en Múnich, cuando España ganó por 2-1 tras remontar un gol tempranero gracias a un golazo de Lamine y a otro tanto de Dani Olmo pocos minutos después.

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Además, la selección española eliminó a la francesa de la Liga de Naciones en Stuttgart en 2025, tras un partido histórico que terminó 5-4 y en el que, en un momento dado, España llegó a ejercer una superioridad aplastante.

El duelo más reciente se disputó en Dallas, donde España firmó una exhibición que la llevó a la final del Mundial gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro.

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En aquel partido, Francia no estuvo a la altura de lo esperado, mientras Rodri dominaba el centro del campo y Lamine desgastaba al lateral Digne por su banda, y el cuarteto de estrellas francés fue incapaz de generar verdadero peligro sobre la portería de Unai Simón.

La nueva Francia, dirigida por Zinedine Zidane, que sucederá a Didier Deschamps, cuenta con sus estrellas habituales, con Olise, Mbappé, Doué y Dembélé a la cabeza, además de caras nuevas como Kroupi, lo que le da una gran motivación para vengarse de España.

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El segundo rival seguro en las cuentas del sorteo es Alemania, que dio un recital en Berlín y arrolló a Países Bajos por 5-0, un resultado que refleja que la huella de Jürgen Klopp empieza a notarse en el juego del equipo.

Con Wirtz a gran nivel, Havertz como delantero centro y un centro del campo asentado con Kimmich y Pavlović, a Alemania no le costará motivar a sus jugadores si el sorteo la empareja con España.

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El duelo de Stuttgart sigue siendo uno de los episodios más destacados de la historia de ambas selecciones, después de que España firmara un partido excepcional en el Neckarstadion, con las gradas llenas y un ambiente festivo en un país que se preparaba para celebrar el título de su selección.

Pero España mostró una gran personalidad y resistió la presión alemana hasta llevar el partido a la prórroga y, cuando todos pensaban que se decidiría en la tanda de penaltis, Merino se elevó por los aires, como hizo su padre hace un cuarto de siglo, y firmó un magnífico cabezazo que dio la victoria a España.

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Aunque históricamente España ha sufrido varios reveses ante Alemania, las victorias más destacadas de los últimos años han caído de su lado, empezando por la final de la Eurocopa 2008 y siguiendo por la semifinal del Mundial 2010.

Además, España logró un triunfo histórico por 6-0 en La Cartuja, en un partido en el que Ferran Torres firmó un triplete, antes de reafirmar su superioridad sobre Alemania con la victoria en la semifinal de la Eurocopa 2024.

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Portugal es el último posible rival de España en cuartos de final. Su clasificación aún no está decidida, pero todo apunta a que la conseguirá, lo que significa que a la selección española le esperan dos duelos de enorme dificultad.

Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la era posterior a Cristiano Ronaldo en la selección, si se tienen en cuenta también los octavos de final del Mundial, en los que España ya eliminó a Portugal en Dallas con un gol de Merino para sellar su billete a cuartos de final.

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Los cuartos de final se disputarán del 22 al 30 de marzo, y cabe recordar que Portugal es la actual campeona del torneo.