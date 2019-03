Zidane: "Vuelvo porque me llamó Florentino, pero tenemos que cambiar cosas"

El francés fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, y confiesa que llega con fuerzas renovadas y la idea de una revolución

El Real Madrid anunció hoy por sorpresa la contratación de Zidane como nuevo entrenador blanco hasta el año 2022. Y apenas hora y media después del anuncio oficial, tuvo lugar la presentación en el Santiago Bernabéu. Introducido por Florentino Pérez y acompañado por toda la Junta Directiva así como por ex jugadores como Arbeloa, Raúl González o Roberto Carlos, el técnico francés explicó sus impresiones en su regreso a la Casa Blanca:

Sus primeras palabras

“Quiero poner al club donde tiene que estar. Lo único es mañana ponernos a trabajar”.

¿Qué sensaciones tiene al regresar?

“Estoy muy contento de volver a mi casa. No me he ido muy lejos de todas formas”.

¿Qué ha cambiado en Zidane para haber dejado el club hace 9 meses y volver ahora?

“Me fui del club porque lo necesitaba para mí. En ese momento, el club y la plantilla lo necesitaba después de ganarlo todo. No sólo conmigo, sino antes también. Había que cambiar. En este momento, lo que tengo que hacer ahora, y por lo que volví, es porque me llamó el presidente, y como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy. Lo más importante es eso. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. Lo que había que hacer al final de la pasada temporada era hacer un cambio”.

¿Qué siente cuando escucha del presidente que es una de sus mejores decisiones para el club?

“Es una responsabilidad grande. Cuando veo a todos los jugadores y la gente aquí es porque quiere mucho al club. Soy uno más. Me gusta el fútbol, jugué con este escudo, gané muchas cosas, pero soy uno más de este club. No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de lo mal que hice. O que hicimos todos el año pasado. Perdimos La Liga enseguida, la Copa. Ganamos la Champions, vale… Pero sé dónde estoy. La vida es así. Hay cosas buenas y malas y hay que aceptarlo todo. Mi ambición y la ilusión de volver a entrenar nadie me la va a quitar. Voy a ponerlo todo para hacer que el equipo vaya a mejor”.

¿Llega con poderes para decidir cambios en la plantilla?

“Vamos a cambiar cosas. Tenemos que hacerlo para el próximo año. Pero tenemos tiempo, no es lo importante ahora. Vamos a hablar con el presidente y el club para ver qué se puede hacer. Pero no es el tema hoy en día. Quedan once partidos y queremos acabar bien. Estoy porque el presidente me llamó, y como quiero mucho a este club, aquí estoy”.

¿Por qué se fue hace nueve meses?

“Quiero ser claro en esto. Cuando me fui, era el momento necesario para mí y los jugadores. No era porque a mí me gustara marcharme, sino porque pensaba que después de dos años y medio ganándolo todo, había que cambiar algo. También sé que ganamos la Champions, pero también lo que pasó durante la temporada. Sé cómo es este club, sé que no es fácil, pero pensé que era la decisión a tomar. Y ahora mismo, es la decisión que tenía que tomar. Tuve varias propuestas, pero no quise marcharme, sino estar aquí. Hay que centrarse en acabar bien la temporada, y en la siguiente. Eso empieza a partir de mañana”.

¿Qué fue en lo primero que pensó cuando le llamó Florentino?

“Lo primero que pensé cuando me llamó el presidente fue en volver. Y aquí estoy”.

¿Tuvo dudas de volver ahora o a final de temporada?

“No tuve dudas de volver ahora o a final de temporada. Cuando escucho lo que se dice… Yo no salgo a hablar. En 9 meses no he hecho ni una entrevista. Lo que te puedo decir es que no le puedeo decir que no al presidente. Después de lo que ha pasado. Él sabe lo que nos pasa dentro a los jugadores. Cuando ganas tanto, puedes tener un bajón, y esto nos ha pasado. Desde fuera se ve, aunque estaba casi como dentro viendo a mis jugadores. No estoy contento de cómo han ido las cosas. Y ellos serán los primeros. El año pasado pasó lo mismo. Hay que ver lo que podemos hacer ahora y para los años siguientes”.

¿Le gustaría que volviera Cristiano Ronaldo?

“El tema no es la vuelta de Cristiano Ronaldo. Ahora hay once partidos y vamos a pensar en eso. Ya veremos en el próximo año. Tú sabes lo que ha sido Cristiano aquí, historia de este club y nadie lo va a cambiar. Ha sido lo mejor o uno de los mejores, pero no es el tema ahora”.

¿Cree que lo que hizo es irrepetible, o que se puede repetir?

“No pienso ninguna de las dos. Si lo que hicimos es irrepetible o no. La historia de este club nadie la va a cambiar. Me alegro de estar aquí. Ahora lo que tengo que hacer es pensar en el partido del sábado. Tenemos cuatro días y nada más”.

¿No ha pensado en que volver ahora podría manchar su imagen después de lo que conquistó?

“Sinceramente, no pienso en manchar mi imagen. Si no, no estaría aquí. Nunca fui de esa manera. Mi corazón me dice que he descansado estos meses. Y el presidente y el Real Madrid te llaman, y tengo ganas de venir. Es lo que me hace volver. Tal vez hace cuatro meses no habrái sido así, pero ahora tengo ganas de volver, porque tal vez sea le momento y es una oportunidad muy buena. Tengo muchas ganas”.

¿Vuelve porque se sentía en deuda cuando se fue?

“Te equivocas. No tenía ninguna deuda cuando me fui. He vuelto ahora, pero cuando me marché era para mí la mejor solución para todos, no sólo para mí”.

¿Qué ha hecho en estos nueve meses?

“Han sido 9 meses en Madrid, recargando baterías. Y estoy listo para otra vez vivir la experiencia de ser entrenador del Real Madrid”.

¿Cuál sería su cuerpo técnico?

“Será el mismo equipo técnico”.

¿Ha hablado con Sergio Ramos?

“No. A partir de mañana veremos. Lo que quiero es estar con mis jugadores. Vi toda la temporada, incluso aquí en el estadio. Los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede hacer siempre bien y ganar. Vosotros lo sabéis. El fútbol es así. A veces hay que aceptar también el cambio. Cuando tú estás arriba, de vez en cuando hay que aceptar las cosas malas, y es lo que nos está pasando. Desde fuera, ha sido difícil a veces. Ahora lo único es estar con los jugadores”.

¿Qué le han dicho por la calle en este tiempo?

“También me han dicho cosas malas por la calle en este tiempo. No todo lo que me dijo la afición fue bueno”.

¿Cómo afronta esta segunda etapa después de todo lo que ganó en la primera?

“Es un gran desafío. No es porque sea la segunda vez, que también. O porque ganamos mucho. Pero no estamos pensando en el pasado, porque si no, no habría vuelto. Es algo que va más allá de volver a este club. Tengo muchas ganas de coger las riendas de este proyecto: por el presidente, el club y los aficionados. Es un gran desafío, pero tengo muchas ganas de hacerlo y de volver a entrenar”.

Dice que hizo cosas mal, ¿cuáles fueron?

“Hice muchas cosas mal. El año pasado es el ejemplo, que ganamos la Champions, pero la Copa fue difícil, y La Liga la empezamos mal. Yo estaba al mando, ¿sabes? No voy a culpar a nadie. Lopetegui y Solari lo han hecho lo mejor posible para el club. Ha salido como ha salido y no me voy a meter en eso. Habrá que mirar hacia adelante y lo que queremos hacer todos. Pero primero, yo con los jugadores”.

¿Entendería que algunos aficionados estuvieran decepcionados con usted cuando se marchó?

“Entendería que algunos aficionados estuvieran decepcionados. Es normal. Cada uno puede opinar. Pero lo que sentí en aquel momento era hacer lo que hice. Cuando tomas una decisión así, no sólo te miras a ti. Aquí hay muchas cosas. Este club impone. Hay que pensar en todo y en todos. Lo de entrenar está bien. Pero entrenar al Real Madrid es otra cosa. Te lo puedo decir, porque lo he vivido. Pero ahora tengo ganas”.

¿Serán definitivos estos once partidos para decidir las altas y las bajas en verano?

“No sé cómo de importante será el resto de la temporada en las altas y bajas. No voy a entrar en eso. No es el día. Lo más importante es acabar de la mejor manera y el partido del sábado”.

¿Es un marrón afrontar ahora situaciones como la de Bale o Isco, ahora que no juegan tanto?

“No es un marrón para nada tener a jugadores como Isco o Bale, pese a que estén jugando menos. Vuelvo y los jugadores que están aquí han ganado muchísmo. No me voy a meter en lo que pase entre unos y otros. Lo único que quiero es volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien ya este sábado”.

¿Ha podido hablar ya algo de fichajes de cara a la próxima temporada?

“No hemos hablado nada de fichajes. No estamos pensando en eso. Es un día muy importante. Estoy muy contento de estar de vuelta, y sólo pienso en los restantes once partidos. Ya habrá tiempo para hablarlo con las personas indicadas”.