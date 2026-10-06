Zidane va a contracorriente y defiende a la estrella de Francia pese a la tormenta

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, se negó a dirigir críticas a Ousmane Dembélé pese a su discreta actuación durante la victoria por 4-1 sobre Bélgica, y aseguró estar satisfecho con el rendimiento del astro del Paris Saint-Germain, que atraviesa un momento difícil con la selección.

Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, no logró recuperar su nivel en el partido ante Bélgica, en el que jugó en la posición de extremo derecho, pero recibió un claro respaldo de Zidane tras el encuentro, en medio de las críticas que recibió durante el parón internacional.

Zidane dijo en rueda de prensa: "Creo que Ousmane estuvo muy bien, especialmente al inicio del partido y hasta el comienzo de la segunda parte. Fue muy dinámico, y no hay ningún problema con eso".

Y añadió el técnico de Francia: "Estamos acostumbrados a verlo jugar en todas las posiciones, y es bueno en cada una de ellas. Estoy satisfecho con lo que ofreció; fue nuestro líder y un buen ejemplo para todos sus compañeros, y estoy contento".

La defensa de Zidane hacia Dembélé llegó pese a que el jugador no marcó en ninguno de los cuatro partidos de Francia desde que el nuevo técnico asumió las riendas de la selección, lo que lo colocó bajo una presión creciente antes del duelo frente a Bélgica.

En cambio, Michael Olise acaparó los focos tras marcar dos goles en los minutos 88 y 90+1, y dar una asistencia a Rayan Cherki en el minuto 81, liderando a Francia hacia una gran victoria sobre Bélgica.

Y parece que Zidane sigue confiando plenamente en Dembélé, a pesar del descenso de su aportación ofensiva con la selección, manteniendo su respaldo al astro y líder del equipo de cara a la próxima etapa.