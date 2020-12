Zidane, tras la derrota del Real Madrid en Kiev: "No voy a dimitir"

El francés asegura tener fuerzas para seguir siendo el entrenador del equipo blanco, que complicó sus opciones en la Liga de Campeones.

Zinedine Zidane, entrenador del , aseguró este martes, después de la derrota ante el Shakhtar Donetsk por la quinta jornada de la , que no piensa dimitir.

Este martes, se ha complicado la vida el Real Madrid en Europa. Fue una dura derrota de los blancos en (2-0) ante un Shakhtar que desdibujó a los merengues en la segunda parte. Si el pierde ante el Gladbach en , los españoles ya no dependerán de sí mismos para clasificar a octavos de final en la última jornada.

Pese a todo, Zidane aseguró en declaraciones a Movistar que no piensa renunciar a su cargo. "No voy a dimitir, para nada. Vamos a seguir. En la primera parte estuvimos muy bien, hubiese cambiado mucho metiendo gol, el gol suyo nos hace mucho daño. Estábamos bien presionando en campo rival. No ha querido entrar", señaló.

"Estamos un poco jodidos por el partido, hicimos una muy buena primera parte y merecimos el primer gol. No se ha podido marcar y al final, el primer gol suyo nos hace mucho daño. No se ha podido reaccionar. Pero la primera parte ha sido buena, la actitud, y todo lo que hicimos, defensiva y ofensivamente. No hemos tenido la posibilidad de marcar el primero que seguramente hubiera sido otro partido", agregó.

Según el preparador francés, "es un momento de una racha un poco mala, a nivel de resultados sobre todo, porque en el juego hoy estoy muy contento de lo que hicimos. El otro día en Liga no, pero hoy sí. Al final cuando tenemos ocasiones hay que meterla pero nos ha costado. Luego se complican las cosas cuando te meten en el peor momento".

"Físicamente estuvimos bien, peleando, jugando bien, defendiendo bien, atacando bien, creando ocasiones, pero el primer gol nos ha hecho mucho daño, porque estábamos a punto de marcar y encajamos", añadió.

Y explicó: "Nosotros pensamos en ganar el próximo patio y ya está. A veces mereces perder pero hoy no, merecíamos mucho más. Hay que aprender de esto y levantar la cabeza".