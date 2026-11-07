Zinedine Zidane, seleccionador del combinado francés, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, que perdió la vida esta semana tras sufrir un paro cardíaco después de chocar con el portero del equipo rival durante un partido de la Segunda División española.

Zidane, durante el anuncio de la lista de la selección francesa para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, afirmó que el suceso le afectó enormemente, subrayando que ver una escena así en los terrenos de juego es algo sumamente doloroso.

El técnico francés añadió: "Siento una profunda tristeza por lo ocurrido. Me ha afectado muchísimo, hasta el punto de que se me pone la piel de gallina, porque uno nunca quiere ver algo así en un campo de fútbol".

Zidane dirigió un mensaje de solidaridad a la familia del jugador fallecido, expresando su deseo de que una tragedia semejante no vuelva a repetirse, al decir: "Ante todo, siento una gran pena por su familia; espero no volver a ver algo así en un campo de fútbol mientras viva".