Zidane sorprende a todos: su primera convocatoria con Francia incluye a un jugador que representó a una selección africana

Ismaïlo Ganiou, defensa del Lens de 21 años, se acercó a figurar en la lista de la selección absoluta francesa bajo el mando de Zinedine Zidane, después de recibir una convocatoria preliminar de cara a la lista prevista para el 18 de septiembre, tras el destacado nivel que ha mostrado con su equipo durante el último periodo.

Según reveló "RMC Sport", Ganiou recibió una convocatoria preliminar para incorporarse a la lista de Zidane, después de captar la atención del nuevo entrenador durante sus participaciones con el Lens, especialmente en el partido de la Supercopa ante el Paris Saint-Germain, que Zidane presenció desde el estadio Bollaert y en el que observó de cerca al joven defensa.

Ganiou continuó brillando con el Lens, tras ofrecer una sólida actuación en su debut en la Liga de Campeones, y contribuyó a la emocionante victoria por 3-2 ante el Slavia de Praga a domicilio, en un encuentro en el que dejó una imagen destacada y se impuso como uno de los elementos más sobresalientes de la línea defensiva del equipo francés.

La esperada convocatoria representa un giro importante en la trayectoria internacional de Ganiou, ya que anteriormente jugó con la selección de Burkina Faso en un amistoso durante junio de 2025, antes de optar por representar a la selección absoluta francesa. También disputó dos partidos con la selección de Francia sub-21 el pasado mes de marzo.

Ganiou no fue el único jugador del Lens presente en los planes de Zidane, ya que la lista preliminar incluye también a sus compañeros Florian Thauvin y Mathieu Udol, si bien ambos ya representaron con anterioridad a la selección francesa, a diferencia del joven defensa del Lens, que aguarda su primera aparición con la camiseta de Les Bleus.