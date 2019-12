Zidane, sobre Hazard: “Espero que el tiempo de baja sea menos de lo previsto”

En la previa del duelo ante el Brujas, el entrenador del Real Madrid aseguró también que la lesión del belga “está controlada”.

Zinedine Zidane, en la previa del partido ante el Brujas, por la fecha 6 de la , intentó quitarle preocupación a la situación que vive Eden Hazard. “Espero que el tiempo de baja sea menos de lo previsto”, manifestó el francés. Y agregó: “No creo que haya que operarle. La lesión de Hazard está controlada. Saben exactamente lo que tiene. Lo importante para él es tener paciencia. No es buen momento ni para él ni para nosotros, pero espero que vuelva rápido”.

El Real Madrid actualiza el parte médico de Hazard

El entrenador del , a la vez, tocó otros temas de actualidad del conjunto merengue.

El Clásico ante el : “Hay cosas que no puedes controlar. Lo que podemos controlar es el fútbol. En el resto, yo no me meto”.

El Brujas, su rival: “Espero un partido muy difícil. El Brujas quiere clasificarse para la . Y para nosotros no es un amistoso, es un partido de Champions y queremos ganar”.

El gran presente de Benzema: “No sé si a Benzema se le pasa por la cabeza alcanzar a Raúl como tercer máximo goleador de la Champions (está a 10 tantos), pero podría ser. Su ambición pasa por jugar siempre”.