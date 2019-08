Zidane: "Si vamos ganando y queda poco hay que mandar el balón a tomar por saco"

El técnico se lamenta de la jugada del gol del Valladolid y de la mala segunda mitad de su equipo

Zinedine Zidane habló tras el empate del contra el . El técnico francés abordó los principales problemas del equipo y enfatizó que el camino es el de la primera parte y los fallos de la segunda mitad.

Resumen general. Me voy con un mal sabor de boca porque al final nosotros hicimos lo más difícil, marcar en la segunda parte, en la que no estábamos bien, pero marcamos y en tres o cuatro minutos nos empatan. Estamos fuera de sitio y al final es complicado, difícil porque merecemos más, tres puntos, sobre todo la primera parte, que fue muy buena, con ocasiones, nos ha faltado el gol.

El gol del Valladolid. No es la pérdida de balón, porque eso puede pasar, pero estábamos fuera de sitio para defender y eso es complicado, porque hicimos lo difícil, que es marcar, luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por saco, de verdad, porque poco tiempo. No ha sido posible mantener el resultado, pero tenemos que crecer y jugar 90 minutos, hoy en día no vale con jugar 50 o 60 minutos.

Perder dos puntos. Con el resultado en el minuto 84 tenemos que ser prácticos y tener más convicción de lo que hay que hacer cuando el partido te exige otra cosa. Hoy es esto y hay que aceptar, no es un partido trampa, cualquier equipo puede venir aquí y hacerte daño, tenemos que jugar 90 minutos, si lo hacemos como la primera parte tenemos muchas posibilidades de llevarnos el partido

La actuación de James. El partido de James ha sido bueno, luego ha salido del campo porque estaba tocado y cuando un jugador tiene molestias preferimos no arriesgar, pero un buen partido, sobre todo la primera parte, que nos ha faltado el gol.

La falta de gol. Nosotros, de todas formas, tenemos que estar más convencidos de lo que estamos haciendo. Jovic cuando ha entrado en la primera la ha mandado al travesaño, va a llegar un momento en el que va a cambiar todo eso. Jugando, como la primera parte, que la segunda no, podemos estar contentos y crear muchas ocasiones de gol. Falta meter el primer gol para estar más positivo y tener confianza. Pero vamos a insistir y pensar que un partido tiene 90 minutos.

El cambio de la primera a la segunda parte. Si estamos físicamente mal es un problema, el calor lo mismo, es para los dos equipos, pero entramos en la segunda parte menos convencidos, nuestro juego no ha sido fluido y cuando no es fluido tenemos dificultades, pero no es un tema físico.