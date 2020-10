Zidane: "Si nos meten dos o tres goles en la primera parte no habría nada que decir"

El entrenador del Real Madrid no buscó excusas para explicar la sorprendente victoria del Cádiz.

Zinedine Zidane no buscó excusas para explicar la histórica victoria del Cádiz frente a su Real Madrid, en el estadio Alfredo di Stéfano. De hecho, en la rueda de prensa, reconoció que el resultado pudo ser peor. "Si nos meten dos o tres goles en la primera parte no habría nada que decir. No hay excusa", declaró el francés.

"No hay explicación, no estamos contentos con lo que sucedió, pero es algo puede pasar en el fútbol. No entramos bien en el partido. Fue complicado desde el inicio, estuvimos un poco mejor en la segunda parte", agregó el entrenador del conjunto merengue, quien intentó hacer también un primer análisis de por qué sus jugadores no pudieron dominar al rival: "El inicio fue complicado, no entramos en el juego, nos costó físicamente y luego generar acciones depende de cómo entras y la verdad es que nos costó".

Por otra parte, con respecto al cambio de Sergio Ramos en el entretiempo, el francés restó importancia al asunto: "Lo de Sergio espero que sea poca cosa lo que tiene. Es una molestia lo que tiene".