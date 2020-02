Zidane: “Sergio Ramos debería ir a los Juegos Olímpicos”

En la rueda de prensa previa al partido frente al Levante, el entrenador del Real Madrid tocó también otros temas de actualidad.

Zinedine Zidane, esta vez, no se escondió al momento de responder y fue claro. “Creo que Ramos debería ir a los Juegos si quiere, le apoyo. Es bonito jugar para tu país, querer ir es muy bonito también… Entiendo que los jugadores quieran ir a los , están todos los deportes juntos. He hablado con jugadores que fueron a ellos y me han comentado que tuvieron una experiencia muy buena. A mí me habría gustado, pero es un poco tarde”, declaró el entrenador del en la rueda de prensa previa del partido frente al .

Además, tocó otros temas de actualidad.

Levante, el rival: “Lleva muchos puntos en su campo y va a ser un partido complicado. Debemos estar preparados para hacer un buen encuentro”.

Más sobre Sergio Ramos: “Es nuestro capitán, nuestro líder y nuestro jugador referencia. A nadie le gusta estar en el banquillo, todos quieren jugar y debo tomar las decisiones. Él es muy importante para nosotros. Yo también fui suplente tres o cuatro veces (risas)”.

El sistema defensivo: “No me preocupa la intensidad defensiva, en los últimos partidos lo hicimos un poco peor y nuestro deber es dar el cien por cien. No debemos arriesgar, con balón tenemos muchos recursos para hacer daño al rival. Debemos hacer mejor las cosas”.

Rodrygo: “No ha ido convocado en las tres últimas listas, pero es un jugador importante. Ahora están casi todos disponibles y es difícil. Él tiene mucho por delante, ha demostrado que es muy bueno, pero debo elegir, esa es mi competencia”.

Hazard: “No tiene un plan específico, ha tenido dos o tres semanas de entrenamiento intenso y está preparado. Ahora él quiere jugar y ayudarnos en esta recta final”.

Su filosofía: "Algunos hablan de que mueren con sus ideas, yo vivo con las mías y eso siempre va a ser así. Lo que hago es mi pasión".