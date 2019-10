Zidane se rinde ante Valverde: “Es muy bueno y no lo descubrimos ahora”

Tras el triunfo frente al Granada, el entrenador del Real Madrid habló también sobre Areola: “Ya sabe que ha cometido un pequeño error”.

Luego de la gran victoria contra el , por la octava fecha de , Zinedine Zidane enfrentó a los micrófonos para dar sus primeras reflexiones y rendirse ante el buen juego de Federico Valverde. “Es muy bueno y no lo descubrimos ahora. Quiere mostrar que es muy bueno. Ha hecho un partidazo, ha dado el segundo gol, en el tercero lo ha recuperado para el golazo de Modric. Me alegro por él porque tiene un golpeo fenomenal y no se atreve mucho”, subrayó el francés.

Por otra parte, el entrenador del habló sobre la actuación de Areola: “Ya sabe que ha cometido un pequeño error. Y, para mí, si vemos todo el partido, lo ha hecho muy bien. No sólo el hecho de parar los tiros, sino que ha hablado con la defensa, ha subido la presión y lo hace de forma natural. Estoy contento por él, todo funciona bien con él”.

Zidane, además, repasó otros temas que dejó el encuentro frente al conjunto andaluz:

El nivel de Hazard. “Tenía ganas de hacer un partido como este. Es normal que todos tengamos ganas de que lo haga bien. Ha podido dar pases decisivos y marcar”.

El parón FIFA. "Hoy perdimos a Kroos y a Bale. Hay algunos tocados que van a viajar para jugar. Es lo que hay, no podemos hacer nada. Espero tener a Kroos aquí para que se pueda meter bien aquí y no se vaya con la Selección. Luego, veremos los demás".

El balance general del equipo. "Quiero más. Somos perfeccionistas y queremos, podemos y debemos hacer más. Estamos muy contentos con lo que están haciendo. Hoy en día no hay partido fácil. Hoy viene el Granada, segundo, y llega un momento en el que ellos también tienen algo y lo demuestran. Hoy todos podemos estar contentos y felices. Estamos arriba y queremos seguir. Va a ser muy largo".