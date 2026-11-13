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Loai Mohamed
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Zidane se hunde tras el colapso de su defensa: la prensa francesa hace sonar las alarmas

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La selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, encajó su primera derrota desde que el técnico francés asumió el cargo, tras caer ante Italia por 3-1, la noche del jueves, en el estadio de San Siro, en la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que dejó al descubierto una serie de puntos débiles que los Bleus necesitan corregir.

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Y a pesar de la ausencia de varios elementos fundamentales, encabezados por Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Jules Koundé, la selección francesa afrontó el duelo de Milán con grandes ambiciones, y Michael Olise logró adelantarla aprovechando un error del portero italiano Gianluigi Donnarumma.

Pero la selección francesa no mantuvo su ventaja, antes de hundirse en la segunda parte y encajar tres goles, perdiendo así el primer partido de la era Zidane.

Y aunque la situación de Francia en la carrera por la clasificación a los cuartos de final no se vio afectada de forma decisiva, el equipo estará obligado a sellar su clasificación cuando se enfrente a Turquía, este domingo, en Burdeos.

Asimismo, Zidane no afronta, hasta ahora, presiones que amenacen su puesto, pero la derrota en San Siro suscitó muchos interrogantes en la prensa francesa y europea.

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«Hundimiento»: la defensa de Francia bajo la lupa

La prensa francesa se centró en el hundimiento que sufrió la selección tras el descanso, después de que el equipo diera una buena imagen durante la primera parte antes de perder por completo el equilibrio.

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15 nov 2026

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El diario «L'Équipe» en su versión digital calificó el partido como el «primer tropiezo» de la era Zidane, mientras que su versión impresa puso el foco en el gran cambio en el rendimiento de la selección, hablando de un «hundimiento francés» tras el descanso, especialmente a nivel defensivo, donde los dos laterales del equipo siguieron ofreciendo niveles decepcionantes.

El periódico eligió un llamativo titular principal, «Anegados, ahogados», en referencia a las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad de Milán durante el partido, así como al hundimiento de la selección francesa en la segunda parte.

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Por su parte, el diario «Le Parisien» se centró en la falta de rigor y de solidez defensiva de Francia, junto a la escasa experiencia internacional del joven grupo en el que se apoya Zidane, y describió a algunos elementos del equipo como todavía «demasiado frágiles» para este nivel.

El periódico también colocó una imagen de Zidane en la portada de su versión impresa, acompañada de la frase «Primer tropiezo de la era Zidane».

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Europa no se preocupa y España habla de un «aprieto sin Mbappé»

Y en Italia, la celebración de la victoria sobre Francia estuvo muy presente, sobre todo tras la ausencia de la selección italiana en las tres últimas ediciones del Mundial. La prensa italiana considera que la selección ha iniciado una etapa de reconstrucción, con elogios al entrenador Roberto Mancini, al que considera el «hombre perfecto» para liderar esta etapa.

En cuanto a Alemania, los medios de comunicación no parecieron especialmente preocupados por la situación de la selección francesa, y «Sky Sport» se centró en las declaraciones tranquilizadoras que ofreció Zidane tras el partido, señalando al mismo tiempo que el equipo todavía tiene «margen de mejora».

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Por su parte, el diario «Bild» no se extendió mucho en el análisis de la derrota, y se limitó a centrarse en el hecho de que se trataba de la primera derrota de Zidane desde que asumió la dirección de la selección francesa.

Y en Inglaterra, el brillo de Harry Kane y la historia que escribió con la selección de los «Tres Leones» acaparó la mayor parte de la cobertura, y el duelo entre Italia y Francia no recibió gran atención, salvo la mención de que Zidane sufrió su primera derrota con «Les Bleus».

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En cuanto a España, la victoria de la selección española sobre la República Checa encabezó los titulares de los periódicos, pero el diario «As» también hizo referencia a la primera derrota de Zidane con Francia.

La derrota de Francia tuvo un mayor espacio en la página web del periódico, donde su corresponsal en Francia abordó lo que describió como la «dependencia de Mbappé», bajo el título «Un gran aprieto sin Mbappé».

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El informe señaló el sufrimiento de Francia a nivel ofensivo y su falta de eficacia, coincidiendo con los grandes errores defensivos, y criticó especialmente a Malo Gusto, al que describió como alguien que ofreció un «partido catastrófico» y puso a prueba con dureza la paciencia de Zidane.

Y con un tono más pesimista que el resto de la prensa europea, «As» consideró que las opciones de Francia de terminar el grupo como líder quedaron «seriamente amenazadas», estimando que la victoria sobre Turquía se ha vuelto imprescindible para evitar entrar en un auténtico «drama» durante la próxima fase.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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