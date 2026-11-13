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La selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, encajó su primera derrota desde que el técnico francés asumió el cargo, tras caer ante Italia por 3-1, la noche del jueves, en el estadio de San Siro, en la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que dejó al descubierto una serie de puntos débiles que los Bleus necesitan corregir.

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Y a pesar de la ausencia de varios elementos fundamentales, encabezados por Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Jules Koundé, la selección francesa afrontó el duelo de Milán con grandes ambiciones, y Michael Olise logró adelantarla aprovechando un error del portero italiano Gianluigi Donnarumma.

Pero la selección francesa no mantuvo su ventaja, antes de hundirse en la segunda parte y encajar tres goles, perdiendo así el primer partido de la era Zidane.

Y aunque la situación de Francia en la carrera por la clasificación a los cuartos de final no se vio afectada de forma decisiva, el equipo estará obligado a sellar su clasificación cuando se enfrente a Turquía, este domingo, en Burdeos.

Asimismo, Zidane no afronta, hasta ahora, presiones que amenacen su puesto, pero la derrota en San Siro suscitó muchos interrogantes en la prensa francesa y europea.

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«Hundimiento»: la defensa de Francia bajo la lupa

La prensa francesa se centró en el hundimiento que sufrió la selección tras el descanso, después de que el equipo diera una buena imagen durante la primera parte antes de perder por completo el equilibrio.

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El diario «L'Équipe» en su versión digital calificó el partido como el «primer tropiezo» de la era Zidane, mientras que su versión impresa puso el foco en el gran cambio en el rendimiento de la selección, hablando de un «hundimiento francés» tras el descanso, especialmente a nivel defensivo, donde los dos laterales del equipo siguieron ofreciendo niveles decepcionantes.

El periódico eligió un llamativo titular principal, «Anegados, ahogados», en referencia a las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad de Milán durante el partido, así como al hundimiento de la selección francesa en la segunda parte.

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Por su parte, el diario «Le Parisien» se centró en la falta de rigor y de solidez defensiva de Francia, junto a la escasa experiencia internacional del joven grupo en el que se apoya Zidane, y describió a algunos elementos del equipo como todavía «demasiado frágiles» para este nivel.

El periódico también colocó una imagen de Zidane en la portada de su versión impresa, acompañada de la frase «Primer tropiezo de la era Zidane».

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Europa no se preocupa y España habla de un «aprieto sin Mbappé»

Y en Italia, la celebración de la victoria sobre Francia estuvo muy presente, sobre todo tras la ausencia de la selección italiana en las tres últimas ediciones del Mundial. La prensa italiana considera que la selección ha iniciado una etapa de reconstrucción, con elogios al entrenador Roberto Mancini, al que considera el «hombre perfecto» para liderar esta etapa.

En cuanto a Alemania, los medios de comunicación no parecieron especialmente preocupados por la situación de la selección francesa, y «Sky Sport» se centró en las declaraciones tranquilizadoras que ofreció Zidane tras el partido, señalando al mismo tiempo que el equipo todavía tiene «margen de mejora».

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Por su parte, el diario «Bild» no se extendió mucho en el análisis de la derrota, y se limitó a centrarse en el hecho de que se trataba de la primera derrota de Zidane desde que asumió la dirección de la selección francesa.

Y en Inglaterra, el brillo de Harry Kane y la historia que escribió con la selección de los «Tres Leones» acaparó la mayor parte de la cobertura, y el duelo entre Italia y Francia no recibió gran atención, salvo la mención de que Zidane sufrió su primera derrota con «Les Bleus».

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En cuanto a España, la victoria de la selección española sobre la República Checa encabezó los titulares de los periódicos, pero el diario «As» también hizo referencia a la primera derrota de Zidane con Francia.

La derrota de Francia tuvo un mayor espacio en la página web del periódico, donde su corresponsal en Francia abordó lo que describió como la «dependencia de Mbappé», bajo el título «Un gran aprieto sin Mbappé».

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El informe señaló el sufrimiento de Francia a nivel ofensivo y su falta de eficacia, coincidiendo con los grandes errores defensivos, y criticó especialmente a Malo Gusto, al que describió como alguien que ofreció un «partido catastrófico» y puso a prueba con dureza la paciencia de Zidane.

Y con un tono más pesimista que el resto de la prensa europea, «As» consideró que las opciones de Francia de terminar el grupo como líder quedaron «seriamente amenazadas», estimando que la victoria sobre Turquía se ha vuelto imprescindible para evitar entrar en un auténtico «drama» durante la próxima fase.