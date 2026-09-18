Zidane revela su primera lista con Francia: sorpresas por doquier

Zinedine Zidane reveló este viernes su primera convocatoria como seleccionador de Francia, de cara a disputar cuatro partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, en el inicio de una nueva era que dirige tras 14 años de mandato de Didier Deschamps.

La lista incluyó a cinco jugadores nuevos en la selección absoluta: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf y Esteban Lepaul.

Zidane mantuvo a varios de los pilares de la selección, pese a la ausencia de William Saliba por lesión y a que Aurélien Tchouaméni no se ha recuperado por completo.

La convocatoria incluyó a Dayot Upamecano, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Désiré Doué y Bradley Barcola.

La selección francesa disputará dos encuentros como visitante ante Turquía y Bélgica los días 25 y 28 de septiembre, antes de recibir a Italia en el Stade de France el 2 de octubre, para después medirse a Bélgica tres días más tarde.

Zidane también convocó a Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté y Manu Koné.

Jérémy Jacquet firmó su primera convocatoria tras su potente arranque con el Liverpool, mientras que el guardameta del Toulouse, Guillaume Restes, se unió a la lista en lugar de Brice Samba.

Adrien Truffert regresa a la selección tras una ausencia de cinco años, mientras que Lucas Digne y los hermanos Hernández quedaron fuera de la lista.

Zidane convocó a Andy Diouf para reforzar la defensa tras su buen comienzo con el Inter de Milán, mientras que Eduardo Camavinga regresó a las filas de la selección.

Zidane convocó a Andy Diouf para reforzar la defensa tras su buen comienzo con el Inter de Milán, mientras que Eduardo Camavinga regresó a las filas de la selección.

Lista completa de Francia:

Porteros: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes.

Defensas: Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix y Adrien Truffert.

Centrocampistas: Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki y Lucas Da Cunha.

Delanteros: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola y Esteban Lepaul.