Zidane replica a Antic en Goal: "Lo siento, pero Modric se merece su Balón de Oro"

El técnico del Real Madrid defendió con vigor lo hecho por este equipo, lo que puede hacer, y a la vez se mostró resignado por lo que queda del curso

El recibe este sábado al en un partido enmarañado entre la derrota en y el cásting para el mercado de fichajes del próximo verano. De hecho, Zidane se mostró más vehemente que de costumbre a la hora de defender a su plantilla por lo hecho en los últimos años, así como lo que espera que esté por venir la temporada próxima. Y además, replicó las declaraciones de Radomir Antic en Goal sobre Modric.

¿Cómo afronta el partido ante el Eibar?

“Es mentira, no jugamos horrible ante el Valencia. Tenemos que seguir, mejorar cosas para mañana, y pensar que lo que estamos haciendo últimamente no lo estamos haciendo todo mal”.

¿Lo que más le está costando es motivar a los jugadores?

“No estoy en la cabeza de los jugadores, pero veo lo que hacen en los entrenamientos, lo que quieren hacer, tienen orgullo y quieren acabar la temporada bien. En Valencia fue igual. Al final, la derrota siempre significa algo, el rival ha sido mejor. Pero hicimos cosas buenas, y hay que pensar en eso también. Estoy convencido de que mañana vamos a hacer un partido bueno”.

¿Qué le dicen los números de los goles a favor y en contra este año?

“El próximo año veremos lo que vamos a hacer. Las cifras que dices hablan de que este año nos ha costado. Tenemos esos datos también. Hay que aceptar que hemos tenido dificultades para marcar, y ya está. Cambiaremos cosas, sí”.

¿Qué ha pasado para un cambio tan radical con respecto al año pasado?

“No estoy preocupado, la verdad. Es lo que hay. Nos faltan 8 partidos y tenemos que acabarlo bien. Ha sido un año difícil. Pero no te puedo decir lo que ha pasado. Hay que aceptarlo. Vosotros sabéis lo que ha ganado toda esta gente. ¿Me puedes sacar ese dato? Y no hablo sólo de los tres años conmigo, también hace 5-8 años. Hay muchos jugadores que han ganado mucho. Este año es difícil, vamos a intentar cambiarlo y es la necesidad de este club: volver a ganar, volver a hacer cosas grandes, estoy aquí para eso. Lo vamos a hacer bien, la gente del Madrid nos quiere, aceptamos las dificultades, menos gente en el estadio, todo… Pero no hay que olvidar lo que han hecho. No estoy enfadado, sino convencido. No me preocupa. La derrota del miércoles duele, pero es así. No vamos a dar más vueltas al partido del miércoles. Ya pasó. Ante y ganamos sin hacer grandes partidos. Vamos a intentar mejorar un poco cada día”.

¿Qué le parece lo que ha dicho Antic de que Modric no merecía el Balón de Oro?

“¿Qué te puedo comentar de este tema? La gente puede decir lo que quiera, pero lo siento por lo que lo dicen. Modric se merece su Balón de Oro, lo ha ganado con entrega, calidad… sabemos cómo es Luka. Si hay otro que piensa lo contrario, lo sentimos”.

¿Qué le gustó del Madrid en Mestalla?

“Me gustó el partido. No me gustó perder. Nos faltó gol, claramente. Durante 90 minutos, porque sólo marcamos al final. Pero me ha gustado el equipo. No está atravesando un momento fácil, pero en el campo vi un equipo metido. Nos faltó el resultado”.

¿Qué le va a decir a Keylor este verano?

“No te voy a decir nada. Pero Keylor también dijo que tenía un contrato. No sólo dijo que se iría si Zidane le diría que se marchase. Yo quiero mucho a Keylor como jugador y como persona, claro”.

¿Cuenta con Marcelo para el año que viene? ¿Es un objetivo recuperarle?

“Veremos el año que viene. Marcelo es un jugador como los demás, es importante lo que ha hecho aquí. Quiero recuperarle para ets atemporada por su bien y el de todos. Es la preocupación que tengo: hacer jugar bien a los jugadores”.

¿Qué aprendió en 2006 como jugador cuando estaba en una ocasión similar?

“Yo lo he vivido como jugador. No es fácil cuando te encuentras una temporada así: recuerdo ese año y nos pasó lo mismo. Lo he vivido, y puede pasar. Este año pasó lo mismo en el sentido de que para ganar algo va a ser complicado. Ahora le tengo que decir a los jugadores que lo mejor para salir de estas cirucnstancias es seguir trabajando, intentar ganar, ser felices cuando ganamos aunque no nos juguemos nada, porque cuando se pierde es muy jodido”.

¿Tiene ya decidido el cásting?

“No tengo decidido quién quiero que se quede y quién se irá. Nos queda mes y medio de competición. Me sirve lo que veo en cada partido”.

¿Cuándo podrá contar con Vinicius?

“Uno cuando se ha lesionado hay que ir muy despacio. Pero ya está en campo, y le veo muy bien de ánimo. Está mucho mejor que cuando se lesionó”.

¿Hay un punto de resignación? ¿Entiende que a la afición le dé rabia?

“Es así. La gente sólo quiere ver a su Madrid ganar. Es un club que siempre ha ganado, y lo que intentamos hacer es jugar para ganar. No es resignación, pero es una temporada complicada que intentaremos acabar bien. Mañana me preguntarás cosas. La semana que viene, igual. Y os contestaré lo mismo. Pero es lo que me toca decir hoy. El próximo año, veremos. Porque cosas vamos a hacer”.

¿A qué se refería cuando dijo que iba a acabar con el debate en la portería?

”No te lo voy a decir. El año que viene, veremos”.

Simeone dice que el Atlético es el gran competidor del en los últimos años, ¿coincide con él? ¿Cree que se podría haber añadido al Real Madrid por lo que ha hecho también en Europa?

“El final de tu pregunta me ha gustado. Nosotros siempre estamos ahí. Este año no en La Liga. Pero siempre estamos ahí. No tengo que quitar lo del Atlético, que compite muy bien. Los últimos años no lo voy a quitar. Pero nadie me va a quitar que el Madrid también compite y en todas las competiciones, y cada año. Eso nadie lo va a quitar tampoco”.

¿Le gustaría contar con un equipo femenino en el Real Madrid?

“Es lo que estamos viendo últimamente en la evolución del fútbol femenino. No sólo en sino en otros países. Creo que hay un apoyo fuerte al fútbol femenino. Es bueno ver que está creciendo. En el Real Madrid no soy yo quien lo decida, pero habrá una evolución natural y habrá decisiones. Creo que es muy bueno para las mujeres en general”.

¿Le interesaría contar con Hazard? ¿Qué le gusta de él?

“No le voy a dar mi opinión personal. Eso lo hablaremos al final de temporada, pero todos sabemos que e sun jugador siempre he apreciado. Ha jugado en , le ghe visto mucho, le conozco personalmente. No es nuevo. Es un jugador fantástico”.