Zidane rebaja las expectativas en los fichajes de Pogba, Neymar y Van de Beek

En rueda de prensa, el galo no quiso hablar sobre jugadores de otros equipos... y sí fue convincente con la permanencia de James y Bale en plantilla

A falta de apenas quince días para el cierre del mercado estival de fichajes, el está muy cerca de dar su plantilla por cerrada. Al menos, en esos mismos términos se ha expresado Zinedine Zidane en la rueda de prensa de este viernes, previa al debut en La Liga frente al de Vigo. Hacía casi tres semanas desde la última comparecencia del técnico madridista y desde entonces han cambiado muchas cosas en el mercado... y en el tono del propio Zidane. Sin ir más lejos, con la posibilidad de traer nuevos refuerzos. Ya fuera Paul Pogba, Neymar o Donny Van de Beek.

Y es que, en todo momento durante la gira por , se palpó a un Zidane tenso en público. Incluso reivindicativo para con sus peticiones y expectativas de cara a la confección de la plantilla. Pero este viernes fue todo lo contrario. Incluso llegó a admitir estar contento por que se queden James Rodríguez y Gareth Bale en el equipo, confirmando de manera convincente de que contará con ellos mientras éstos le respondan.

“Estoy contento de tener a James en la plantilla. Está en forma. Repito lo que dije. Todos los que estamos aquí, voy a contar con ellos. Y ellos están contentos de estar aquí también [...] Parecía que Bale se iba. Pero ahora está aquí. Las cosas cambian, y voy a contar con él. Contaré con todos los que están aquí. Es un jugador importante, y espero que todos los jugadores me pongan en dificultades para hacer el equipo”.

También habló maravillas de Vinicius y confirmó que prefiere tener a Kubo cerca de él, dentro del Real Madrid. Y sin embargo, mientras lanzaba guiños a jugadores que otrora estaban en la rampa de salida, como el colombiano o el galés, no quiso hacer ni un solo gesto a esos otros jugadores que teóricamente podrían estar en la rampa de llegada. Como Pogba o Neymar (no fue preguntado por Van de Beek siquiera):

“¿Más fichajes? Yo estoy contento con mis jugadores. Estoy centrado únicamente en el partido de mañana. Mis jugadores, también. Nada más. Estamos preparados. Tengo a los mejores jugadores. No tengo dudas. Lo que me importa es lo de mañana [...] ¿Pogba? Paul es del Manchester. Hay que respetarlo. Nosotros estamos pensando en el partido de mañana. Nada más [...] ¿Si me gusta Neymar? No es un jugador del Real Madrid. Los importantes son los que están aquí”.

Zidane se mostró inquebrantable en sus respuestas. Aunque es verdad que dijo que hasta el cierre del mercado todo puede pasar, no es menos cierto que esta vez lo dijo con un tono nada reivindicativo para lo que se le había escuchado al final de la pasada campaña, o durante esta misma pretemporada. No obstante, el mercado se le ha complicado sobremanera al Real Madrid: por la necesidad de preservar el Fair Play Financiero, por la dificultad de vender a jugadores como James-Bale-Isco-Mariano, y por lo costoso de operaciones como la de Neymar. Y parece que Zidane se ha convencido por fin de que no hay más cera de la que arde. No hay más jugadores que los que tiene ya en plantilla. O al menos, ese es el mensaje que ha querido trasladar a su afición este viernes desde Valdebebas.