Zidane premia a las estrellas de Francia antes del duelo ante Italia

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, decidió recompensar a sus jugadores tras la valiosa victoria a domicilio ante Bélgica (1-0), este lunes, en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de Europa.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 88, obra del suplente Michael Olise, lo que desató la euforia de Zidane fuera de las líneas.

Francia se colocó al frente de su grupo con 6 puntos, después de haber ganado en la primera jornada ante Turquía (1-0).

Francia se prepara para enfrentarse a Italia en el estadio de Francia el próximo viernes, en la tercera jornada del torneo.

Según la cadena "Foot Mercato", Zidane decidió conceder a sus jugadores un día de descanso, tres días antes de recibir a Italia.

Cabe señalar que el conjunto de los Bleus volverá a recibir a Bélgica en la cuarta jornada del torneo, el próximo 5 de octubre.



