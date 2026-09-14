Zidane observa el comienzo de Mourinho: declaración impactante de una leyenda del Real Madrid

El francés Zinedine Zidane, exestrella y extécnico del Real Madrid, elogió el trabajo que está realizando el portugués José Mourinho con el conjunto blanco, y aseguró que el club vive un buen inicio bajo la dirección de su nuevo entrenador, en el marco de su asistencia al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.

Según lo publicado por el portal español "Defensa Central", Zidane habló de forma breve sobre la situación del Real Madrid, pero lanzó un claro mensaje de apoyo a Mourinho, tras el positivo arranque del equipo en la presente temporada.

Zidane afirmó: "El Real Madrid está rindiendo muy bien, como siempre. Mourinho ha logrado poner al equipo en un estado excelente", en un elogio directo al técnico portugués y al trabajo que desarrolla desde que asumió el cargo.

Las declaraciones de Zidane llegaron tras la victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano por 4-1, en un partido durante el cual el equipo siguió marcando goles, pese a la existencia de periodos de bajón en el control y el rendimiento, aspectos que aún forman parte de las cuestiones que Mourinho trabaja para mejorar.

El elogio de Zidane adquiere una relevancia especial, teniendo en cuenta su profundo conocimiento de las exigencias del Real Madrid y de las presiones que rodean el trabajo dentro del club, después de haber dirigido al equipo como jugador y como entrenador, y de haber logrado durante su etapa en el banquillo gestionar un grupo que incluía a numerosas estrellas.