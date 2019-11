Zidane: "No me sorprende lo que ha hecho hoy Rodrygo"

El técnico madridista compareció ante los medios tras la contundente victoria frente al Galatasaray por seis goles a cero.

El tema principal de la rueda de prensa fue la estrella de dieciocho años y autor del hat trick frente al , Rodrygo Goes. Su técnico, Zinedine Zidane, alabó a la gran perla madridista y confesó que no le sorprende la gran actuación que ha cuajado en el Santiago Bernabéu.

“Nos alegramos mucho por él. Cuando tiene oportunidad de jugar, lo hace bien, y hoy lo ha vuelto a hacer. Tiene que estar tranquilo y no debemos meterle presión. No me sorprende nada de él la gran actuación de hoy porque en los entrenamientos ya demuestra que es un grandísimo jugador”, comentó.

Sobre la situación de Marcelo

El artículo sigue a continuación

El técnico francés explicó los primeros detalles sobre la lesión del lateral izquierdo del , que tuvo que abandonar el partido en la primera parte: “Ojalá sea poca cosa. He podido hablar con él y me ha dicho que cree que será algo leve”.

Karim Benzema y su eficacia goleadora

Zidane también elogió al delantero francés y su cambio tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juentus de Turín: “Al que le gusta el fútbol, sabe que Karim es muy bueno. Sabe asociarse, es inteligente y sobre todo destacaría que actualmente es mucho más maduro”