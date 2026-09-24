Zinedine Zidane, el nuevo director técnico de la selección de Francia, expresó sus sentimientos al inicio de su etapa con Les Bleus, que arrancará oficialmente mañana viernes con el enfrentamiento ante Turquía, anfitriona del duelo, en la jornada inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA.

Sobre cómo se siente 32 años después de disputar sus primeros partidos internacionales, Zidane afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro, recogida por el diario francés "Le Figaro": "Quizás siento incluso una emoción mayor. ¿32 años? Eso quedaba lejos. Siento una emoción inmensa por estar aquí, al frente de esta selección francesa como entrenador".

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En cuanto al gran revuelo que le rodea desde que asumió el cargo como sucesor de Didier Deschamps, Zidane señaló: "Es un poco normal. Es la etapa que llega tras 14 años de Didier (Deschamps), algo nuevo. Me he convertido en el seleccionador nacional. Se habla de ello, y es lógico. Pero los protagonistas son los jugadores, y yo me mantendré en un segundo plano".

Sobre ser la figura más destacada en el inicio de la nueva era de la selección francesa, declaró el exentrenador del Real Madrid: "Eso no me molesta, solo hay que aceptar las cosas como son. Yo no busco eso, ni estoy aquí por ello. Voy a intentar poner algo en marcha. Quiero ganar los partidos, y eso es lo que más me importa".

Y acerca de la huella que quiere dejar en su primer partido ante Turquía, respondió: "No vamos a hablar de la huella de Zidane. Lo importante es estar listos mañana viernes. Hemos hecho 3 sesiones de entrenamiento, hemos viajado y hemos puesto cosas en marcha. Debemos estar preparados ante un equipo competitivo y jugadores muy buenos".

Dembélé y Mbappé

Respecto a la posición de Ousmane Dembélé en el partido, contestó: "Lo verán mañana, no vamos a empezar por desvelar lo que vamos a hacer. Pondremos cosas en marcha".

Al ser preguntado por la ausencia de Kylian Mbappé ante los medios en el arranque de la nueva era, Zidane dijo: "La obligación es de un jugador y un entrenador (de comparecer en la rueda de prensa). Hoy ha sido Adrien Rabiot. Kylian está bien, una molestia leve, nada grave. Estará listo mañana (viernes)".

Sobre las nuevas incorporaciones a la selección francesa, Zidane confirmó su satisfacción con el grupo, afirmando: "Estoy satisfecho con lo que veo. El objetivo era contar con jugadores jóvenes. La selección francesa está abierta a todos. Somos un buen grupo pequeño. Veteranos y jóvenes, y va todo muy bien".