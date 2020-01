Zidane: "Mis jugadores se matan por poner el escudo del Madrid en lo más alto"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación para repasar la actualidad del , previo a su partido de Liga de este fin de semana ante el Real . El técnico francés comentó: "Cada tres días es otra historia y otro momento. Tenemos que demostrar siempre nuestra mejor versión. Tenemos que hacer un gran partido ante un gran rival, que sólo ha perdido un partido en su casa y veremos lo que vamos a dar en el campo mañana", dijo Zidane.

Cuestionado sobre si el estilo de pases funcionaría y agradaría en el Bernabéu, Zidane explicó: "Todos los equipos buscan cuando están en el campo, ganar. Y cada uno elige su manera de cómo lo va a hacer. Nosotros tenemos la nuestra y cada equipo tiene la suya. Yo no voy a hablar de lo que hacen los demás. Hablo de nosotros. Sabemos que cada partido es totalmente diferente y nos tenemos que concentrar".

Acerca de Bale, dijo: "Cuando el jugador está disponible, lo importante es que esté bien. El otro día se hizo daño en el tobillo y ahora no está disponible. Bale es el primero que no está contento, le gustaría estar aquí entrenando y jugar. Es poca cosa y espero que veamos a Bale con nosotros ya el lunes, seguro. Le veo como siempre, quiere jugar y el lunes estará listo", comentó. "Me preocupa cuando un jugador está lesionado, pero ellos son los primeros que sufren. Prefiero tener a los 25 jugadores sanos y tener un lío que tener a jugadores lesionados", zanjó.

"Puedes pensar lo que quieras, pero Bale lo que quiere es jugar y estar con el equipo, pero está lesionado. Se ha hecho daño y es poca cosa. Hablando con los médicos es una cuestión de tres o cuatro días, menos mal para él. Espero que no se lesione más para que tenga más continuidad entrenando y jugando", dijo.

Cuestionado sobre si le cuesta defender a Bale, Zidane dijo "yo siempre voy a defender a mis jugadores, se matan y entrenan todos los días. Lo que quieren es poner el escudo del Madrid muy alto y cada uno tiene su historia, pero todo lo que me dices no lo veo tan mal. La única cosa es que Bale ha tenido lesiones y eso no puede hacer nada. Hay que aguantar y espero que ahora vaya a tener más continuidad y entrenar siempre a tope, teniendo minutos", zanjó.

Sobre la importancia de Casemiro en el equipo, Zidane aseguró: "Casemiro es un jugador importante, lo está demostrando y aquí hay 25 jugadores y todos tienen que sentirse importantes".

Acerca de la salida de Odriozola al Bayern, comentó: "Sí, lo hablamos nosotros y con el club. Pidió salir y espero que le salga todo bien y allí tenga minutos. Es un jugador encantador, que no ha jugado mucho aquí, pero que nosotros contamos con él y es del Madrid. Va a tener su oportunidad. Espero que pueda jugar allí mucho", comentó.

"Vinicius tiene 19 años. Él tiene que ser ambicioso y nosotros no le vamos a controlar eso. Lo de fuera, pues tiene 19 años, hay que estar tranquilos siempre con él. Tenemos una plantilla de 25 jugadores y cuando no está en el grupo es por otra cosa. Estamos contentos con Vinicius y cada tres días tengo que elegir los jugadores. Es mi trabajo y no va a cambiar", comentó el galo.

Acerca de Mariano y Brahim, que no tienen minutos, comentó "cada uno tiene una situación diferente y todos lo saben. Es el jugador el que tiene que elegir lo que debe hacer. Yo no estoy aquí para decir esto, si tengo que decirles algo hablo con ellos. Y como ahora están aquí, voy a contar con ellos cuando se pueda", explicó.