La Federación Francesa de Fútbol reveló la verdad sobre la existencia de un plan para homenajear a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, en el estadio "de France" al margen de los dos próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Italia y Bélgica.

Con la incertidumbre que sigue rodeando su futuro, Didier Deschamps no recibirá el homenaje de la afición del estadio "de France" durante los dos partidos de la selección francesa contra Italia (2 de octubre) y Bélgica (5 de octubre), según informó la cadena francesa "RMC Sport".

Y aunque el regreso de la selección francesa a su territorio habría permitido a la Federación Francesa de Fútbol la oportunidad de rendir un último tributo a Didier Deschamps, seleccionador de Francia durante 14 años, esto no ocurrirá durante los dos próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en suelo francés.

Después de haber sido el seleccionador con el periodo más largo al frente de la selección francesa, Deschamps cedió las riendas a Zinedine Zidane tras el último Mundial, en el que Francia terminó en cuarto lugar, y desde entonces el técnico de los campeones del mundo de 2018 no ha anunciado su próximo reto ni su regreso al mundo del fútbol.

No obstante, según la cadena "RMC Sport", no se rendirá ningún homenaje al exseleccionador el próximo viernes en el estadio de Francia, ni tampoco durante el partido entre Francia y Bélgica el próximo lunes.

La Federación Francesa de Fútbol explicó que se trata de una cuestión de momento oportuno, ya que las miradas estarán puestas en el regreso de Zidane al estadio en el que logró sus mayores éxitos.

La próxima concentración de la selección francesa se limitará a un solo partido en su territorio, el 15 de noviembre ante Turquía en Burdeos, para completar los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Pero, además, parece que las circunstancias no están dadas para homenajear el legado del exseleccionador francés como corresponde.

Aún no se ha fijado una fecha y, en caso de celebrarse un acto de homenaje, lo más probable es que sea en la primavera del próximo año. Si la selección francesa se clasifica para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA (algo que requiere que ocupe uno de los dos primeros puestos de su grupo), disputará un partido en su territorio a finales de marzo.



