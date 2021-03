Zidane: "¿La vuelta de Cristiano? Se dicen muchas cosas, pero juega en la Juventus"

El técnico del Real Madrid respondió a las informaciones sobre la situación del portugués en Italia. También defendió la continuidad de Varane.

Zidane habló este viernes en rueda de prensa, en la previa del Real Madrid-Elche de este sábado (16:15 horas, Movistar LaLiga). El francés valoró el posible regreso de Cristiano o las continuidades de Sergio Ramos y Varane.

La vuelta de Cristiano: "Vosotros sabéis lo que es, lo que ha hecho y el cariño que le tenemos todo. Aquí hizo historia, es magnífico. Ahora es jugador de la Juve y no te puedo decir nada de lo que están diciendo. Es un jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas".

Ramos quiere jugar hasta los 40: "Eso es lo que dijo Sergio (ríe). Es un jugador especial. La intención que tiene ya es buena, porque él quiere seguir jugando. Cada año él va a saber si se encuentra bien y, si está como ahora, claro que puede jugar hasta los 40, puede ser. Lo bueno es que él ya lo nota y lo siente. Cada año veremos".

La influencia de Valverde en ataque: "Claro. Sabemos el jugador que es y la velocidad y el ritmo que aporta al equipo. Jugamos mañana, el martes... Veremos cómo lo vamos a administrar".

Si ve a Varane fuera: "No creo que piense en algo que no sea el Real Madrid. Él siempre lo ha dicho, siempre ha hablado muy bien del club. Creo que está muy contento. Sólo le veo aquí".

Las palabras de Sergio Ramos sobre la edad de los futbolistas: "No me voy a meter a interpretar las palabras de Sergio. El jugador decide cuando lo quiere dejar. No hay edad para mí".

Ramos y Hazard, disponibles: "Sí, está claro. Y estamos muy contentos. Nuestra idea es que tengan minutos".

El problema de Asensio: "No sé. Cada uno puede opinar. Marco ya está metido en el día a día desde hace mucho tiempo. Su lesión no le impide hacer nada. Poco a poco ha estado bien. Siempre vamos a pedir más porque sabemos el jugador que es y queremos más de Marco. Pero está trabajando bien y estamos contento de tenerlo con nosotros".

La renovación de Ramos: "No sé lo que va a pasar. Queremos que Sergio siga aquí. Es un jugador importante para nosotros y como entrenador solo puedo decir que quiero que siga aquí para seguir jugando".

Vinicius: "Veo su evolución buena, sabiendo que es joven y tiene que mejorar. Quiere mejorar y entrena bien. Esto es el Real Madrid y siempre vamos a pedir más a los jugadores que están aquí".